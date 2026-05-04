akkumulátor
logisztika
szállítás
tárolás

Ennyi volt: máris kivonul a magyar városból az akkucég, véglegesen távozik – keresik az új helyszínt

Véglegesen távozik a CTPark Budapest-Érd telephelyről az NXT Logis Kft. A megállapodás következtében az akkumulátorok fizikai raktározását, valamint a szoftveres minőségellenőrzést végző partnereknek egyaránt el kell hagyniuk az érdi bázist.
Csókási Annamária
2026.05.04, 19:34
Frissítve: 2026.05.04, 19:36

Az NXT Logis Kft. a Portfolio-nak megerősítette, hogy alvállalkozójával és albérlőjével közösen megkezdte a kivonulás előkészületeit az érdi akkumulátorraktárból. 

Nem lesz több akkumulátor raktározva Érden / Illusztráció / Fotó: Invinity

Jan Csoj, a vállalat ügyvezető igazgatója a döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy cégük tevékenységét mindvégig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezték, ugyanakkor tiszteletben tartják a helyi közösség véleményét és kéréseit. A költözés pontos időpontjáról és a raktár új helyszínéről 

egyelőre nincs információ.

A CTPark Budapest-Érd logisztikai parkban található raktár bérlője az NXT Logis Kft., amely a területen facility management szolgáltatást is nyújt. Az NXT albérlője az FSK L&S Hungary Kft., egy logisztikai vállalat, amely az akkumulátorok tényleges fizikai szállítmányozását, mozgatását, raktározását és címkézését végzi, és hivatalos telephellyel is rendelkezik a központban. A harmadik szereplő a Portfólió beszámolója szerint az MTSC Hungary Kft., amely az NXT alvállalkozójaként szoftveres akkumulátortesztelést folytat az ingatlanban. 

Akkumulátor raktározás és csomagolás sem lehet Érden

A CTP az NXT-vel folytatott tárgyalások során állapodott meg a raktározási tevékenység Érd mellől történő elköltöztetéséről. Ez automatikusan maga után vonja az FSK és az MTSC távozását is, mivel az NXT felel a saját alvállalkozóiért – hangsúlyozta a CTP. 

Bár az MTSC a Portfolio-nak április 29-én azt jelezte, hogy hivatalos értesítést még nem kapott a költözésről, és korábban a fióktelep bejegyzését tervezte, a CTP egyértelművé tette a helyzetet. Az ingatlanfejlesztő hangsúlyozta, hogy nincs közvetlen kapcsolatban az MTSC-vel, ezért a tájékoztatás az NXT feladata, és a telephely létesítéséhez szükséges 

tulajdonosi engedélyt sem fogják megadni.

A CTP határozottan leszögezte, hogy semmilyen részleges tevékenység – így csomagolás, komissiózás vagy átmeneti tárolás – sem maradhat a helyszínen. A vállalat a Portfolio-nak hangsúlyozta, a CTPark Budapest–Érd logisztikai parkban a jövőben nem lesz akkumulátorral kapcsolatos tevékenység. 

