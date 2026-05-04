Ennyi volt: máris kivonul a magyar városból az akkucég, véglegesen távozik – keresik az új helyszínt
Az NXT Logis Kft. a Portfolio-nak megerősítette, hogy alvállalkozójával és albérlőjével közösen megkezdte a kivonulás előkészületeit az érdi akkumulátorraktárból.
Jan Csoj, a vállalat ügyvezető igazgatója a döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy cégük tevékenységét mindvégig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezték, ugyanakkor tiszteletben tartják a helyi közösség véleményét és kéréseit. A költözés pontos időpontjáról és a raktár új helyszínéről
egyelőre nincs információ.
A CTPark Budapest-Érd logisztikai parkban található raktár bérlője az NXT Logis Kft., amely a területen facility management szolgáltatást is nyújt. Az NXT albérlője az FSK L&S Hungary Kft., egy logisztikai vállalat, amely az akkumulátorok tényleges fizikai szállítmányozását, mozgatását, raktározását és címkézését végzi, és hivatalos telephellyel is rendelkezik a központban. A harmadik szereplő a Portfólió beszámolója szerint az MTSC Hungary Kft., amely az NXT alvállalkozójaként szoftveres akkumulátortesztelést folytat az ingatlanban.
Akkumulátor raktározás és csomagolás sem lehet Érden
A CTP az NXT-vel folytatott tárgyalások során állapodott meg a raktározási tevékenység Érd mellől történő elköltöztetéséről. Ez automatikusan maga után vonja az FSK és az MTSC távozását is, mivel az NXT felel a saját alvállalkozóiért – hangsúlyozta a CTP.
Bár az MTSC a Portfolio-nak április 29-én azt jelezte, hogy hivatalos értesítést még nem kapott a költözésről, és korábban a fióktelep bejegyzését tervezte, a CTP egyértelművé tette a helyzetet. Az ingatlanfejlesztő hangsúlyozta, hogy nincs közvetlen kapcsolatban az MTSC-vel, ezért a tájékoztatás az NXT feladata, és a telephely létesítéséhez szükséges
tulajdonosi engedélyt sem fogják megadni.
A CTP határozottan leszögezte, hogy semmilyen részleges tevékenység – így csomagolás, komissiózás vagy átmeneti tárolás – sem maradhat a helyszínen. A vállalat a Portfolio-nak hangsúlyozta, a CTPark Budapest–Érd logisztikai parkban a jövőben nem lesz akkumulátorral kapcsolatos tevékenység.