Új gázhatalom születik Magyarország közvetlen szomszédjában: egész Európa erre várt – most lesz fölösleges Oroszország?

Kulcsfontosságú szakaszába lépett Románia nagyszabású fekete-tengeri projektje. A Neptun Deep fekete-tengeri gázkitermelési projekt Euróba energiafüggetlenségét is elősegíti.
VG
2026.05.04, 18:50
Frissítve: 2026.05.04, 18:52

Kulcsfontosságú szakaszába lépett Románia nagyszabású fekete-tengeri gázkitermelési projektje. A napokban megkezdődött annak a tengeralatti vezetéknek a lefektetése, amely a Neptun Deep mezőből szállítja majd a földgázt a romániai partra. A beruházás kivitelezése rendkívül összetett, és nagyszabású logisztikai koordinációt igényel.

Kulcsszakaszhoz érkezett a Neptun Deep fekete-tengeri gázkitermelési projekt / Fotó: Pixabay (képünk illusztráció)

Az Economedia román gazdasági portál cikke szerint a projektben részt vevő szakemberek arról számoltak be, hogy a munkálatok során mintegy 50 hajónak kell tökéletes összhangban együttműködnie, hogy a munkálatok biztonságosan és pontosan haladjanak. A tengeralatti vezetéket speciális hajók segítségével fektetik le, amelyek a csövek szállítását, hegesztését és a tengerfenéken történő elhelyezését végzik. A művelet több egymásra épülő fázisból áll, amelyek szigorú időzítést és folyamatos koordinációt igényelnek.

A vezeték a Neptun Deep fekete-tengeri gázkitermelési projekt egyik legfontosabb eleme, mivel ezen keresztül jut majd el a kitermelt földgáz a szárazföldre, ahol csatlakozik a nemzeti gázszállító rendszerhez. A projektet az OMV Petrom és a Romgaz közösen valósítja meg, mindkét vállalat 50 százalékos részesedéssel rendelkezik. A Neptun Deep a romániai fekete-tengeri térség legnagyobb földgázmezője, és az Európai Unió egyik legjelentősebb új gázkitermelési beruházása.

Az Economedia szerint a teljes infrastruktúra kiépítése magában foglalja a tengeri fúrókutakat, a tenger alatti termelési rendszereket, a gyűjtővezetékeket, az offshore platformot, valamint a partra vezető fő szállítóvezetéket. A munkálatok a tengeren és a szárazföldön egyaránt zajlanak. A parthoz közel, Tulcsa térségében már zajlanak azok az építési munkálatok, amelyek a gáz fogadásához és méréséhez szükséges létesítmények kialakítását szolgálják.

Európa energiafüggetlenségében is nagy segítség a gázprojekt

A projekt megvalósítása jelentős beruházást igényel, amelynek összértéke több milliárd euróra tehető. A kitermelés várhatóan 2027-ben indul, és évente több milliárd köbméter földgázt biztosíthat.

A Neptun Deep projekt kulcsfontosságú Románia energiafüggetlenségének megerősítésében, és ahhoz is hozzájárulhat, hogy keleti szomszédunk egyik meghatározó gáztermelőjévé váljon. A kitermelt gáz nemcsak Románia belföldi fogyasztást fedezheti, hanem jelentős mennyiséget termelhet exportra is.

Ráadásul a projekt geopolitikai szempontból is fontos, mivel segíthet csökkenteni Európa függőségét az importált – különösen az orosz – földgáztól.

A Shell hatalmas fekete-tengeri olaj- és gázprojektbe engedte be az OMV-t, gyarapodott a klub

Az európai energiaár-malőrök nagy haszonélvezője, a Shell az osztrákokat is odaengedte a húsosfazékhoz. Az OMV csoport romániai tagja, az OMV Petrom szerdán közölte: farm-in megállapodást írt alá, amelynek keretében csatlakozik a török állami Turkish Petroleum Corporation (TPAO) és a brit Shell olaj- és gázipari vállalathoz a Bulgária fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetében található Han Tervel tengeri blokk olaj- és földgázkutatásában.

A megállapodás értelmében – ha a szabályozói jóváhagyás megérkezik – az OMV Petrom 25 százalékos részesedést szerez a projektben, míg a Shell 42 százalékkal, a TPAO pedig 33 százalékkal rendelkezik majd – közölte sajtóközleményében Románia legnagyobb olaj- és gázipari vállalata a SeeNews jelentése szerint. 

