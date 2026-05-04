Új gázhatalom születik Magyarország közvetlen szomszédjában: egész Európa erre várt – most lesz fölösleges Oroszország?

Kulcsfontosságú szakaszába lépett Románia nagyszabású fekete-tengeri gázkitermelési projektje. A napokban megkezdődött annak a tengeralatti vezetéknek a lefektetése, amely a Neptun Deep mezőből szállítja majd a földgázt a romániai partra. A beruházás kivitelezése rendkívül összetett, és nagyszabású logisztikai koordinációt igényel.

Az Economedia román gazdasági portál cikke szerint a projektben részt vevő szakemberek arról számoltak be, hogy a munkálatok során mintegy 50 hajónak kell tökéletes összhangban együttműködnie, hogy a munkálatok biztonságosan és pontosan haladjanak. A tengeralatti vezetéket speciális hajók segítségével fektetik le, amelyek a csövek szállítását, hegesztését és a tengerfenéken történő elhelyezését végzik. A művelet több egymásra épülő fázisból áll, amelyek szigorú időzítést és folyamatos koordinációt igényelnek.

A vezeték a Neptun Deep fekete-tengeri gázkitermelési projekt egyik legfontosabb eleme, mivel ezen keresztül jut majd el a kitermelt földgáz a szárazföldre, ahol csatlakozik a nemzeti gázszállító rendszerhez. A projektet az OMV Petrom és a Romgaz közösen valósítja meg, mindkét vállalat 50 százalékos részesedéssel rendelkezik. A Neptun Deep a romániai fekete-tengeri térség legnagyobb földgázmezője, és az Európai Unió egyik legjelentősebb új gázkitermelési beruházása.

Az Economedia szerint a teljes infrastruktúra kiépítése magában foglalja a tengeri fúrókutakat, a tenger alatti termelési rendszereket, a gyűjtővezetékeket, az offshore platformot, valamint a partra vezető fő szállítóvezetéket. A munkálatok a tengeren és a szárazföldön egyaránt zajlanak. A parthoz közel, Tulcsa térségében már zajlanak azok az építési munkálatok, amelyek a gáz fogadásához és méréséhez szükséges létesítmények kialakítását szolgálják.

Európa energiafüggetlenségében is nagy segítség a gázprojekt

A projekt megvalósítása jelentős beruházást igényel, amelynek összértéke több milliárd euróra tehető. A kitermelés várhatóan 2027-ben indul, és évente több milliárd köbméter földgázt biztosíthat.