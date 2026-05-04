Kitört a botrány: kinézte magának a svájci óriáscég a Duna magyar szakaszát, új kikötőt építhet – hatalmas hajók fogják használni

A kisváci szállodahajó-kikötő ügye ismét terítékre került a helyi önkormányzatnál. A fejlesztésről szóló beszélgetések újra elindultak, miközben a városrészben egyre több kérdés merült fel arról, ki dönthet a kikötő sorsáról, és milyen szerepe lesz ebben az önkormányzatnak.

Cementgyár helyére épülhet új kikötő Vác külterületén / Szádoczki Imre Facebook

A kilencvenes évek óta pusztuló környék

A jelenlegi információk alapján egyelőre nem eldöntött beruházásról, hanem egy lehetséges gazdasági megállapodásról van szó. A szóban forgó terület a Duna–Dráva Cement Kft. kikötője, amely korábban is rendelkezett kikötői joggal. A területet a kilencvenes években még aktívan használták szállítási célokra, vagyis nem egy teljesen új kikötői funkcióról lenne szó.

Amennyiben a Duna–Dráva Cement Kft. és a Viking hajózási cég megállapodik egymással, akkor megnyílhat az út a kikötő használata előtt.

Ha viszont nem születik megállapodás a felek között, akkor a beruházás nem valósul meg.

A kérdés tehát jelen állás szerint elsősorban gazdasági természetű, és nem önkormányzati döntésen múlik.

Kinek a hatóköre?

A helyi képviselő szerint ebben az ügyben sem a képviselő-testületnek, sem a polgármesternek, sem az egyes önkormányzati képviselőknek nincs közvetlen döntési jogköre. Álláspontja szerint a kikötő sorsa nem önkormányzati hatáskör, ezért az ügy körül kialakult politikai vita és

az aláírásgyűjtés sem tudja érdemben befolyásolni a folyamatot.

A bejegyzésben arra is kitért, hogy korábban felmerült egy másik helyszín, a börtön alatti kikötő lehetősége is. Ezt az elképzelést azonban a képviselő-testület korábban elutasította. A poszt szerint ebben a döntésben a képviselő saját javaslata is szerepet játszott, így ott biztosan nem valósul meg ilyen jellegű fejlesztés.

Kisvác egyik legnagyobb válllalata

A képviselő a Duna–Dráva Cement Kft.-vel folytatott párbeszédet tartotta kiemelten fontosnak, hiszen Kisvác egyik legnagyobb vállalatáról van szó, ezért szerinte alapvető érdek, hogy a városrész vezetői folyamatosan és hitelesen tájékozódjanak a cég terveiről. Hozzátette:

rendszeresen egyeztet a társaság vezetésével, és ezt a jövőben is folytatni kívánja.

A képviselő szerint a kikötő ügye nem kampánykérdés, hanem egy gazdasági megállapodás lehetséges következménye. Úgy fogalmazott, hogy Kisvácnak jelenleg nem politikai hangulatkeltésre, hanem nyugodt, felelős gondolkodásra és együttműködésre van szüksége.