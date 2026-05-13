Orbán Viktor: „Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák”

„Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a leköszönő nemzeti kormány pedig elkészítette a leltárt” – fogalmazott friss videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Elkészült a leltár / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A volt kormányfő azt mondta, hogy a munkaalapú gazdaságpolitikának köszönhetően egymillióval több magyarnak van munkája, mint 2010-ben volt. A pártelnök felsorolta, hogy

az egygyerekes családok havi 20 ezer,

a kétgyermekesek havi 80 ezer,

a háromgyermekesek havi 198 ezer forint adókedvezményt kapnak.

Hozzátette, hogy a három- és négygyermekes édesanyák adómentesek, és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák sem fizetnek szja-t.

A kifejezetten fiatalokat érintő intézkedések közül kiemelte, hogy a 25 év alatti fiatalok adómentesek, az egyetemista fiataloknak diákhitel, a fiatal munkásoknak munkáshitel jár.

„Akinek nincs otthona, otthonteremtésre fix 3 százalékos lakáshitelt vehet fel, a családosok pedig számos támogatást kapnak otthonteremtésre” – mondta Orbán Viktor.

Kiemelte, hogy Magyarországon rezsicsökkentett árat fizet mindenki az átlagfogyasztás alatt az áramért, a gázért és a tárfőért is. „Van 13. havi nyugdíj, és bevezettük a 14. havit is” – tette hozzá a volt miniszterelnök.

Azt is mondta, hogy 4,5-ször magasabb a minimálbér, és 4-szeresére nőtt az átlagkereset 2010-hez képest. Arról is beszélt, hogy az orvosok átlagkeresete kétmillió forint, a tanároké megközelíti az egymillió forintot.

„Az állami vagyont megdupláztuk, visszavásároltuk a külföldiektől a repteret és az energiacégeket” – jelentette ki.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy Magyarország aranytartalékát három tonnáról több mint száz tonnára, devizatartalékot pedig „a történelem során legmagasabb” szintre emelték.

Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa, Magyarország területén nincsenek migránsok sem. A liberális kormány innen indul. Csak nehogy elrontsák

– zárta a videóját.