Döntött a Magyar Telekom: óriási összeg mozdul meg, ez már a csúcsdöntéshez is elég lehet
Megkezdi a részvényei visszavásárlását a Magyar Telekom csütörtöktől a távközlési vállalat tőzsdei közleménye szerint. A távközlési cég közgyűlésén a részvényesi juttatások elosztása az osztalék és a sajátrészvény-vásárlások között jelentette az egyetlen, kissé vitatott pontot, ám végül döntés született az 50 milliárd forint értékű sajátrészvény-vásárlásról.
A Magyar Telekom bejelentése a keddi, a nyereségsoron a vártnál jobb számokat mutató eredmények közlése után érkezik és azt is tartalmazza, hogy a részvények visszavásárlására 2026. május 14-től legkésőbb 2026. június 26. napjáig kerül sor. Mindez tovább növelheti a vállalat részvényeinek árfolyamát, melyek már így is több mint harmadával erősödtek az év eleje óta.
Történelmi csúcsot dönthet hamarosan a Magyar Telekom
Szerdán a távközlési cég árfolyama nyújtotta a legjobb teljesítményt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) blue chipjei közül, amiben az eredmények játszhattak fontosabb szerepet, hiszen a sajátrészvény-vásárlásról már korábban is lehetett tudni, annak csak az időpontja lehetett kérdéses. A kereskedés kezdetén elért több mint 3 százalékos emelkedésre élénk forgalom mellett került sor, miután
az eredmények közzétételekor a Magyar Telekom az idei évre vonatkozó kilátásait is javította.
Minden adott tehát ahhoz, hogy a telekommunikációs vállalat árfolyama tovább erősödjön és az előttünk álló hetekben, hónapokban túlszárnyalja a korábbi, sokáig megdönthetetlennek tartott történelmi csúcsát.
A Magyar Telekom árfolyama 2000. március 10-én, 2655 forinton tetőzött, ám idén már 2500 forint fölött is járt az árfolyam az osztalékmegfeleltetés napja előtt, így a csúcsdöntéstől már nincs annyira messze az árfolyam. A vártnál jobb eredmények és a sajátrészvény-vásárlási program együttesen pedig megadhatja a lendületet a csúcsdöntéshez.