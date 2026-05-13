Döntött a Magyar Telekom: óriási összeg mozdul meg, ez már a csúcsdöntéshez is elég lehet

Évtizedek után érkezhet új csúcsra a távközlési cég részvénye. A Magyar Telekom nyeresége jobb volt a vártnál és a kilátások is javultak, így semmi akadálya nincs a csúcsdöntésnek.
K. B. G.
2026.05.13, 10:23
Frissítve: 2026.05.13, 10:40

Megkezdi a részvényei visszavásárlását a Magyar Telekom csütörtöktől a távközlési vállalat tőzsdei  közleménye szerint. A távközlési cég közgyűlésén a részvényesi juttatások elosztása az osztalék és a sajátrészvény-vásárlások között jelentette az egyetlen, kissé vitatott pontot, ám végül döntés született az 50 milliárd forint értékű sajátrészvény-vásárlásról.

Évtizedeket vártak a befektetők, de karnyújtásnyira került az új csúcs / Fotó: Alexander Fedosov / Shutterstock

A Magyar Telekom bejelentése a keddi, a nyereségsoron a vártnál jobb számokat mutató eredmények közlése után érkezik és azt is tartalmazza, hogy a részvények visszavásárlására  2026. május 14-től legkésőbb 2026. június 26. napjáig kerül sor. Mindez tovább növelheti a vállalat részvényeinek árfolyamát, melyek már így is több mint harmadával erősödtek az év eleje óta.

Történelmi csúcsot dönthet hamarosan a Magyar Telekom

Szerdán a távközlési cég árfolyama nyújtotta a legjobb teljesítményt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) blue chipjei közül, amiben az eredmények játszhattak fontosabb szerepet, hiszen a sajátrészvény-vásárlásról már korábban is lehetett tudni, annak csak az időpontja lehetett kérdéses. A kereskedés kezdetén elért több mint 3 százalékos emelkedésre élénk forgalom mellett került sor, miután 

az eredmények közzétételekor a Magyar Telekom az idei évre vonatkozó kilátásait is javította.

Minden adott tehát ahhoz, hogy a telekommunikációs vállalat árfolyama tovább erősödjön és az előttünk álló hetekben, hónapokban túlszárnyalja a korábbi, sokáig megdönthetetlennek tartott történelmi csúcsát. 

A Magyar Telekom árfolyama 2000. március 10-én, 2655 forinton tetőzött, ám idén már 2500 forint fölött is járt az árfolyam az osztalékmegfeleltetés napja előtt, így a csúcsdöntéstől már nincs annyira messze az árfolyam. A vártnál jobb eredmények és a sajátrészvény-vásárlási program együttesen pedig megadhatja a lendületet a csúcsdöntéshez.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
