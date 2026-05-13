Döntött a Magyar Telekom: óriási összeg mozdul meg, ez már a csúcsdöntéshez is elég lehet

Történelmi csúcsot dönthet hamarosan a Magyar Telekom

Szerdán a távközlési cég árfolyama nyújtotta a legjobb teljesítményt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) blue chipjei közül, amiben az eredmények játszhattak fontosabb szerepet, hiszen a sajátrészvény-vásárlásról már korábban is lehetett tudni, annak csak az időpontja lehetett kérdéses. A kereskedés kezdetén elért több mint 3 százalékos emelkedésre élénk forgalom mellett került sor, miután

az eredmények közzétételekor a Magyar Telekom az idei évre vonatkozó kilátásait is javította.

Minden adott tehát ahhoz, hogy a telekommunikációs vállalat árfolyama tovább erősödjön és az előttünk álló hetekben, hónapokban túlszárnyalja a korábbi, sokáig megdönthetetlennek tartott történelmi csúcsát.

A Magyar Telekom árfolyama 2000. március 10-én, 2655 forinton tetőzött, ám idén már 2500 forint fölött is járt az árfolyam az osztalékmegfeleltetés napja előtt, így a csúcsdöntéstől már nincs annyira messze az árfolyam. A vártnál jobb eredmények és a sajátrészvény-vásárlási program együttesen pedig megadhatja a lendületet a csúcsdöntéshez.