Ki nem találnánk, mitől környezetbarát az Unicum – elárulták

Hamarosan egy dedikált elektromos kamion végzi az árufuvarozást a Zwack dunaharaszti gyára és a Waberer’s budapesti központi raktára között. Többek közt ezt is rögzíti a Waberer’s és a Zwack Unicum Nyrt. 3+2 évre meghosszabbított, immár két évtizedes logisztikai partnersége.
Faragó József
2026.05.13, 12:52
Frissítve: 2026.05.13, 13:11

A Waberer’s és a Zwack Unicum Nyrt. 3+2 évre meghosszabbította a több mint két évtizedes logisztikai partnerségét. Az együttműködés, amely 2005 óta biztosítja a Zwack számára a teljes körű áruszállítási, raktározási és hozzáadott értékű szolgáltatásokat, a megújított szerződéssel új szakaszba lép és a felek a fenntartható közlekedés jegyében elektromos nyerges vontató alkalmazásával jelentősen csökkentik a helyi károsanyag- és zajterhelést.

Ügyel a környezetre az Unicum-gyártó / Fotó: Vémi Zoltán

Környezetbarát Unicum

A megújított szerződés egyik legfontosabb eleme a környezeti terhelés csökkentése, 

amelyet egy konkrét, gyakorlati fejlesztéssel alapoznak meg. A Zwack dunaharaszti gyára és a Waberer’s budapesti központi raktára közötti árufuvarozást a komplex logisztikai szolgáltató hamarosan egy dedikált elektromos kamionnal végzi. A napi 2-3 alkalommal megtett, összesen mintegy 20–30 kilométeres útvonal teljesítése így helyi károsanyag-kibocsátás nélkül valósul meg. Az elektromos jármű alkalmazása ezen a viszonylaton évente több mint négy tonna szén-dioxid-kibocsátást takarít meg, ami kézzelfogható előrelépést jelent a két vállalat közös, zöldebb ellátási lánc iránti elkötelezettségében.

A projekt illeszkedik a két vállalat hosszú távú stratégiai célkitűzéseihez. A Waberer’s 2026-ban tovább bővítette alternatív hajtásláncú flottáját három új, tisztán elektromos nyerges vontató forgalomba állításával, valamint egy dedikált jármű üzembe állításával a Zwack számára, amellyel az alternatív hajtásláncú járművek száma már bőven meghaladja a 30 darabot. A Waberer’s több éve alkalmaz elektromos járműveket valós operációs környezetben, amelyek egyes viszonylatokban már képesek kiváltani a dízeles technológiát. Ezzel párhuzamosan a fejlesztés szervesen illeszkedik a Zwack Unicum Nyrt. fenntarthatósági törekvéseihez is, amelynek részeként a vállalat kiemelt figyelmet fordít az energiahatékonyság javítására és működése környezeti terhelésének minimalizálására.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
