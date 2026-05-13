Túl erős a forint, visszafogott GDP-bővüléssel számol idén a CIB Bank

A Hormuzi-szoros kettős blokádja nyomán kialakult energiaválság Európát jóval keményebben érinti, mint az Egyesült Államokat, de kevésbé, mint Ázsiát, mindenesetre a bank elemzői a globális GDP-növekedésre vonatkozó prognózisukat 0,3 százalékponttal, 2,4 százalékra csökkentették – kezdte a CIB Bank sajtótájékoztatóját szerda reggel Trippon Mariann, a pénzintézet vezető elemzője.

Fotó: NurPhoto via AFP

A CIB Bank a Hormuzi-szoros forgalmának fokozatos helyreállásával számol, így a Brent típusú kőolaj esetében a második negyedévre 110 dollár feletti átlagos árat valószínűsít, ami az év végére 80–90 dollár közé süllyedhet. A kőolajár mellett a gáz-, műtrágya- és mezőgazdasági nyersanyagárakra vonatkozó előrejelzés is emelkedett, a háború hatására a globális infláció a második negyedévben 4 százalék fölé ugrik.

Az euróövezet 2026-os GDP-növekedési ütemére vonatkozó prognózis a tavalyi 1,5 százalékkal szemben 0,9 százalékos bővülésre módosult. Az inflációs pálya ennél is erőteljesebben átalakult: a harmonizált fogyasztói árindex az őszi hónapokban 4 százalék felett tetőzhet, éves átlagban pedig 3,3 százalékra gyorsulhat a pénzromlási ütem. Az infláció csak 2027 második felében térhet vissza az EKB középtávú céljához.

Az egyszerre romló növekedési és inflációs kilátások a nagy jegybankok számára is dilemmát jelentenek. A CIB Bank prognózisa szerint az EKB esetében idén két, összesen 50 bázispontnyi monetáris szigorítás várható, míg a Fed rövid távon nem kényszerül a kamatok kiigazítására – decemberre azonban a CIB alap-előrejelzése még mindig egy 25 bázispontos lazító lépést tartalmaz.

CIB Bank: mérsékelt növekedés, kétharmados bizalomerősítő hatás idehaza

A magyar gazdaságot 2026-ban mérsékelt növekedés, 3 százalék feletti infláció, kissé romló külső egyensúlyi pozíció, magas költségvetési hiány és emelkedő adósságráta jellemezheti. (Ez nem az a pálya, ami az új kormány ígérte euróbevezetés felé vezet.) Az MNB a második fél évben folytathatja a fokozatos monetáris normalizálást.

A megalakuló kormány kétharmados többsége érdemi bizalomerősítő tényező, ami a forint árfolyamában és az állampapírpiaci hozamokban azonnal lecsapódott, az év további részében pedig akár a beruházásokra és a fogyasztásra is jótékonyan hathat. A választás eredményének ismeretében a korábbinál erősebb forintárfolyamot és alacsonyabb hozamokat prognosztizálunk

– emelte ki Trippon Mariann.