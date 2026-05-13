Kiderült Magyar Péter terve: nem költözik, budai otthonát miniszterelnökösíti – a TEK nélkül

Újabb személyes hangvételű, illetve témájú bejegyzést tett közzé Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Kiderült Magyar Péter terve / Fotó: Purger Tamás

A miniszterelnök közölte: országjárásai alatt használt kék Skoda Superb szolgálati autót megtartja, továbbá a bejegyzésben hangsúlyozta: nem kíván kormányzati rezidenciába költözni.

Maradok abban a budai házban, ahol a gyermekeim otthon vannak

– fogalmazott Magyar Péter.

A posztja vélhetően az elmúlt időszakban megjelent találgatásokra reagálhatott, amelyek arról szóltak, hogy miniszterelnökként hol élne majd.

A friss bejegyzésből egyértelműen az követezik, hogy a Hegyvidéken található otthonát kell majd úgy átalakítani, hogy az megfeleljen a mindenkori miniszterelnök számára előírt biztonsági követelményeknek.

Magyar Péter korábban nyilvánosságra hozott európai parlamenti képviselői vagyonnyilatkozata szerint több ingatlannal is rendelkezik.

A kormányfő összesen négy ingatlan tulajdonosa.

A nevén van egy 216 négyzetméteres ingatlan Budapest XII. kerületében,

emellett ugyanebben a városrészben egy 49 négyzetméteres lakóház

és egy 25 négyzetméteres garázs is szerepel a tulajdonában.

Vidéken is rendelkezik ingatlannal: Balatonhenyén egy 7926 négyzetméteres beépítetlen területet birtokol.

Magyarországon a jogszabályok nem jelölnek ki név szerint állandó és kötelezően használandó miniszterelnöki rezidenciát,

így a mindenkori kormányfő maga dönthet arról, hol kíván élni hivatali ideje alatt.

A jelenlegi szabályozás szerint a miniszterelnök számára biztosított a hivatalos rezidencia használatának lehetősége, azonban ez nem kötelező. Amennyiben a kormányfő igényli, az állam köteles számára megfelelően védett, felszerelt és fenntartott lakóingatlant biztosítani.

A rendszerváltás óta a legtöbb magyar miniszterelnök saját otthonában maradt hivatali ideje alatt. Antall József, Horn Gyula, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor sem költözött klasszikus értelemben vett hivatalos kormányfői rezidenciába.

Korábban ugyanakkor akadt példa állami tulajdonú rezidencia használatára is. Boross Péter miniszterelnöksége idején, valamint Orbán Viktor első kormánya alatt – 1998 és 2002 között – ideiglenesen használták a XII. kerületi Béla király úti kormányzati vendégházakat, amelyek korábban köztársasági elnöki és állami reprezentációs célokat szolgáltak.