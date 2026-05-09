Magyar Péter a térség legalacsonyabb inflációját örökli – hamarosan dönthet, drágább országot akar-e, mint Orbán Viktor

Magyarországon áprilisban mindössze 2,1 százalék volt az éves infláció, ami nemcsak pozitív meglepetés, hanem a térségben is kiemelkedően jó adat lett. Magyar Péter a miniszterelnöki székbe ülve olyan gazdasági helyzetet örökölhet meg, amelyben az árstabilitás végre nem probléma, hanem lehetőség – kérdés, hogy sikerül-e megtartani.

Rég nem látott helyzet alakult ki a gazdaságban: az infláció alacsonyabb, mint Lengyelországban vagy Csehországban, Romániát pedig fényévekre veri Magyarország

Orbán Viktor leköszönő kormánya óriási ajándékot hagyott ott az utódjának: Magyarország jelenleg a térség egyik legalacsonyabb inflációs mutatóját produkálja.

Az áprilisi adatok szerint a magyar infláció éves alapon 2,1 százalékra emelkedett a februári mélypont után, de még így is jóval kedvezőbb maradt a régiós versenytársakénál.

Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a közel-keleti konfliktus, valamint a Hormuzi-szoros körüli ellátási problémák már hónapok óta emelik az energiaárakat világszerte. A legtöbb európai országban ez gyorsuló inflációhoz vezetett, Magyarország azonban egyelőre meglepően jól állja a nyomást.

A kiváló magyar adat azért is fontos, mert a piac korábban jóval magasabb inflációtól tartott. A fogyasztói árak havi szinten ugyan 0,4 százalékkal emelkedtek, de az éves mutató még mindig kifejezetten alacsony történelmi összevetésben.

Minden a helyére került a magyar stabilitáshoz

Az egyik legfontosabb tényező a forint erősödése, amely jelentősen mérsékelte az importált inflációt, különösen a tartós fogyasztási cikkeknél, sőt, ezek ára áprilisban még enyhén csökkent is.