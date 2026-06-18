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tőzsde
Volkswagen
BMW

Hiába a debreceni siker, drasztikus profitwarningot adott ki a BMW; a VW-nél meg a túl magasnak ítélt osztalék miatt áll a bál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre-másra jönnek a rossz hírek a német autóiparról. A BMW-nél az új vezérigazgató leszámolt a rózsaszín szemüveg korszakával, míg a Volkswagent saját részvényesei támadják a szerintük túl magas osztalék miatt.
Murányi Ernő
2026.06.18, 06:36

A gyenge kínai forgalom és az iráni konfliktus miatt drasztikusan csökkentette éves nyereség-előrejelzését a BMW - írta szerda reggel a Handelsblatt.

BMW
Hiába a debreceni siker, drasztikus profitwarningot adott ki a BMW / Fotó: AFP

Alaposan letekerte a BMW az éves várakozását

A német üzleti portál szerint a Debrecenben gyártott BMW iX3 (Neue Klasse) modelljével hatalmas sikert elérő német autóipari vállalat most már mindössze 1-3 százalékos üzemieredmény-rátára (EBIT) számít idén autóipari részlegénél, ahogy azt kedden, a frankfurti tőzsdezárás után váratlanul bejelentették. Eddig a vezetőség 4-6 százalékot prognosztizált.

A részvény év eleje óta már értékének több mint egynegyedét elveszítette, bár az elmúlt 12 hónapra visszatekintve kevésbé drámai a veszteség, hiszen egy év alatt 8 százalékot bukott a papír.

 Az árfolyam ugyanis 2025 második felében jelentősen emelkedett. A BMW piaci kapitalizációja a keddi záróáron számolva már csak alig 42 milliárd euró.

Az örök optimista Oliver Zipse korábbi vezérigazgató után, aki úgy vélte, a bajor autógyártó kompenzálni tudja a kínai piac gyengélkedését, illetve az amerikai vámemelések hatását, a stafétabotot májusban átvevő Milan Nedeljkovic kénytelen volt beismerni, hogy a helyzet még a korábban bevallottnál is kevésbé rózsás.

Az új vezérigazgató lecsavarta a csoport adózás előtti nyereségvárakozását is, amely eszerint jelentősen, nem pedig csak - ahogy eddig becsülték - mérsékelten csökken az előző évhez képest. A müncheni konszern autóipari üzletágának cash flow-jával kapcsolatban is pesszimistább, valamivel több mint 2,5 milliárd euróra számít a több mint 4,5 milliárd euró helyett.

 Az autókiszállítások is enyhén csökkenhetnek 2026-ban, ahelyett, hogy az előző évi szinten stagnálnának.

A menedzsment szerint ugyanis a kínai autópiac tovább gyorsult a lejtőn a második negyedévben, ami tovább élezte a versenyt, ráadásul nemcsak a világ legnagyobb autópiacán, hanem az egész ázsiai-csendes-óceáni térségben is, amely elől a BMW sem tud elmenekülni. 

Az iráni konfliktus még tovább rontja a helyzetet, mivel a megugró energiaárak növelik a vállalat költségeit, miközben a bizonytalanság rombolja a fogyasztói hangulatot, ezért a nyereség és a cash flow is előreláthatóan számottevően visszaesik éves bázison a második negyedévben.

Költségcsökkentés a bajor autógyártónál is

Az összességében egyre negatívabb helyzetre a BMW további strukturális átszervezésekkel és hatékonyságnövelő intézkedésekkel reagálna. A költségcsökkentő intézkedések persze csak a következő években hozzák meg  igazából a gyümölcsüket, ám a vállalat szerint egy érzékelhető egyszeri hatás már 2026 második felében megmutatkozik. A költségcsökkentő intézkedések részletei és azok végrehajtása továbbra sem tisztázott.

Nedeljkovic mindennek dacára hangsúlyozta az elektromos járművek új generációjának pozitív kilátásait is, amelyek szerinte lendületet adnak a BMW-nek: 

Az új osztállyal (Neue Klasse) a következő két évben a BMW történetének legerősebb portfólióját indítjuk el, miközben struktúráinkat és folyamatainkat a drasztikusan romló piaci körülményekhez igazítjuk

 – mondta.

Eddig a BMW drasztikus intézkedések és létszámleépítések nélkül is boldogult, míg versenytársai, például a Volkswagen csoport és a Mercedes-Benz nagyban szüntetik meg a munkahelyeket.

A hírre a BMW részvényárfolyama 6,5 százalékkal, 63,5 euróra esett, a Mercedesé 3 százalékkal, 47,4 euróra, míg a VW-é 2,3 százalékkal, 87,6 euróra esett.

Jose Asumendi, a JPMorgan elemzője autóipari ébresztőként értékelte a BMW figyelmeztetését. Véleménye szerint a BMW-nek teljesen újra kell gondolnia a stratégiáját a kompakt szegmensben Kínában. Ebben a szegmensben jelenleg ugyanis egyetlen európai prémiumgyártó sem versenyképes a hatalmas ázsiai ország piacán.

Eközben Christian Frenes, a Goldman Sachs stratégája valamivel optimistábban arra is rámutatott, hogy az osztalékpolitika változatlan maradt, és a BMW az alacsony árfolyamot saját részvényei vásárlására használhatja ki. Ugyanakkor a profitwarning miatt kedvezőtlenebb elemzői értékelésekre számít. 

A Volkswagennél is áll a bál

A Volkswagen részvényei persze más okból is gyengülhetett, mivel a legnagyobb európai autógyártó hatalmas kritikát kapott a a BUND környezetvédelmi szervezettől és a kritikus részvényesek tömörülésétől. 

A Volkswagennek nagyobb mértékben kell befektetnie a kisebb, üzemanyag-takarékosabb, Európában készült elektromos járművek gyártásába, ezért a forrásokat a vállalaton belül kell tartani, ahelyett, hogy viszonylag magas osztalékokon keresztül elszívnák őket

– mondta Jens Hilgenberg, a BUND közlekedéspolitikai vezetője és egyben a kritikus részvényesek ernyőszervezetének igazgatósági tagja.

A VW igazgatósága tudniillik a csütörtöki közgyűlésnek a törzsrészvényekre 5,2 euró, az elsőbbségi részvényekre pedig 5,26 euró osztalékot javasolt. Ez ugyan 1,10 euróval kevesebb, mint az előző évben, ám a nyereség sokkal nagyobb mértékben - 44 százalékkal - esett vissza tavalyhoz képest. 

Ezzel azonban még nem ért véget a kellemetlen hírek sora, lévén az is kiderült, hogy a Volkswagen tovább csökkenti a termelést osnabrücki üzemében. A nyári szünetet augusztusban egy héttel meghosszabbítják, és utána még további termelésmentes napok is lesznek – írta a Neue Osnabrücker Zeitung.

A VW a döntést a kabriók tipikus szezonális keresleti mintázatával indokolta. Jelenleg már csak a T-Roc Cabriolet készül Osnabrückben. 

Ezeket a járműveket elsősorban tavasszal és nyár elején rendelik, míg a kereslet jellemzően csökken az év második felében

 – magyarázta a szóvivő.

Hozzátette, a Volkswagen továbbra is vizsgálja az osnabrücki gyár 2027 utáni kilátásait.

Mint ismert, a VW jelenleg új hasznosítási módot keres az osnabrücki üzemnek, ahol 2027-ben leállítják a személygépkocsi-gyártást. A vállalat elsősorban védelmi ipari vállalatokkal tárgyal, a döntés év végére várható.

A Volkswagen részvénykurzusa év eleje óta már több mint 15 százalékkal került lejjebb.

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