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Egyesült Államok
Donald Trump
Irán

Kézzelfogható közelségbe került a béke Iránban: Trump aláírta éjszaka a háború lezárását célzó szándéknyilatkozatot

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Donald Trump szerint megelőztek egy globális gazdasági depressziót. Az Egyesült Államok és Irán aláírták az előzetes békemegállapodást.
VG
2026.06.18, 06:25
Frissítve: 2026.06.18, 06:30

Az Amerikai Egyesült Államok és Irán vezetői szerdán késő este aláírtak egy előzetes békemegállapodást, amelynek célja az iráni háború lezárása. Az azonnal életbe lépő megállapodás része a Hormuzi-szoros újranyitása, egy 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési program, valamint az, hogy az Egyesült Államok megszünteti Iránnal szembeni szankciókat.

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Donald Trump szerint a földig bombázzák Iránt, ha nem sikerült megállapodni / Fotó: Magali Cohen / Hans Lucas / AFP

A BBC értesülése szerint azonban Irán nukleáris programjának kérdése – amelyet az Egyesült Államok a konfliktus fő okaként nevezett meg – továbbra is tárgyalás alatt marad egy 60 napos, kölcsönös megegyezéssel meghosszabbítható időszak alatt.

Mindkét fél aláírta

Donald Trump amerikai elnök, aki a G7-csúcstalálkozó idején Franciaországban írta alá a megállapodást, azzal indokolta annak szükségességét, hogy az megelőzhet egy gazdasági katasztrófát. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy az Amerikai Egyesült Államok porig bombázza Iránt, ha nem születik végleges megállapodás a felek között.

Maszúd Pezeskján iráni elnök szintén aláírta a dokumentumot szerdán, ezt hivatalosan is megerősítette. Mohammad Bágher Ghalíbáf, az iráni parlament elnöke és a tárgyalások kulcsfontosságú szereplője az állami médiának úgy nyilatkozott, hogy továbbra sem bízik az Egyesült Államokban, és Irán ujja a ravaszon van.

„Ha az ellenség nem érti a józan ész nyelvét, ismét az erő nyelvén fogunk beszélni” – jelentette ki a Fars állami hírügynökségnek a házelnök.

A piacokat megrengette az iráni háború

Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael február 28-án indította meg a háborút Irán ellen. A konfliktus első napján megölték Ali Hamenei legfőbb vallási vezetőt és több magas rangú katonai vezetőt.

Azóta azonban a konfliktus eszkalálódott:

  • globálisan megemelte az energiaárakat,
  • és újra felerősítette az inflációs nyomást,

miután Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, azt a kulcsfontosságú tengeri útvonalat, amelyen keresztül a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-kereskedelmének mintegy 20 százaléka halad át.

Donald Trump a franciaországi Évian-les-Bains tóparti üdülővárosban, a G7-csúcs helyszínén újságíróknak azt mondta, hogy a mostani terv egy világméretű gazdasági depressziót előzhet meg.

„Nem akartam gazdasági katasztrófát látni. Ha ez így folytatódott volna, megtörténhetett volna” – mondta az amerikai elnök.

„Egy dolgot tudok: valahányszor a béke lehetőségéről beszéltünk, a tőzsde rakétaként lőtt ki. Valahányszor pedig valami negatívat mondtunk, például hogy nem fogunk tudni megegyezni, a piac jelentősen esett” – tette hozzá Donald Trump.

A megállapodás bejelentését követően egyből csökkentek az olajárak. Csütörtökön az ázsiai kereskedés korai szakaszában a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára mintegy 1 százalékkal, 78,79 dollárra (59,21 fontra) esett, bár még így is körülbelül 8 dollárral magasabb, mint a közel-keleti konfliktus kezdete előtt.

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