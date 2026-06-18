Kézzelfogható közelségbe került a béke Iránban: Trump aláírta éjszaka a háború lezárását célzó szándéknyilatkozatot
Az Amerikai Egyesült Államok és Irán vezetői szerdán késő este aláírtak egy előzetes békemegállapodást, amelynek célja az iráni háború lezárása. Az azonnal életbe lépő megállapodás része a Hormuzi-szoros újranyitása, egy 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési program, valamint az, hogy az Egyesült Államok megszünteti Iránnal szembeni szankciókat.
A BBC értesülése szerint azonban Irán nukleáris programjának kérdése – amelyet az Egyesült Államok a konfliktus fő okaként nevezett meg – továbbra is tárgyalás alatt marad egy 60 napos, kölcsönös megegyezéssel meghosszabbítható időszak alatt.
Mindkét fél aláírta
Donald Trump amerikai elnök, aki a G7-csúcstalálkozó idején Franciaországban írta alá a megállapodást, azzal indokolta annak szükségességét, hogy az megelőzhet egy gazdasági katasztrófát. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy az Amerikai Egyesült Államok porig bombázza Iránt, ha nem születik végleges megállapodás a felek között.
Maszúd Pezeskján iráni elnök szintén aláírta a dokumentumot szerdán, ezt hivatalosan is megerősítette. Mohammad Bágher Ghalíbáf, az iráni parlament elnöke és a tárgyalások kulcsfontosságú szereplője az állami médiának úgy nyilatkozott, hogy továbbra sem bízik az Egyesült Államokban, és Irán ujja a ravaszon van.
„Ha az ellenség nem érti a józan ész nyelvét, ismét az erő nyelvén fogunk beszélni” – jelentette ki a Fars állami hírügynökségnek a házelnök.
A piacokat megrengette az iráni háború
Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael február 28-án indította meg a háborút Irán ellen. A konfliktus első napján megölték Ali Hamenei legfőbb vallási vezetőt és több magas rangú katonai vezetőt.
Azóta azonban a konfliktus eszkalálódott:
- globálisan megemelte az energiaárakat,
- és újra felerősítette az inflációs nyomást,
miután Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, azt a kulcsfontosságú tengeri útvonalat, amelyen keresztül a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-kereskedelmének mintegy 20 százaléka halad át.
Donald Trump a franciaországi Évian-les-Bains tóparti üdülővárosban, a G7-csúcs helyszínén újságíróknak azt mondta, hogy a mostani terv egy világméretű gazdasági depressziót előzhet meg.
„Nem akartam gazdasági katasztrófát látni. Ha ez így folytatódott volna, megtörténhetett volna” – mondta az amerikai elnök.
„Egy dolgot tudok: valahányszor a béke lehetőségéről beszéltünk, a tőzsde rakétaként lőtt ki. Valahányszor pedig valami negatívat mondtunk, például hogy nem fogunk tudni megegyezni, a piac jelentősen esett” – tette hozzá Donald Trump.
A megállapodás bejelentését követően egyből csökkentek az olajárak. Csütörtökön az ázsiai kereskedés korai szakaszában a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára mintegy 1 százalékkal, 78,79 dollárra (59,21 fontra) esett, bár még így is körülbelül 8 dollárral magasabb, mint a közel-keleti konfliktus kezdete előtt.