Kézzelfogható közelségbe került a béke Iránban: Trump aláírta éjszaka a háború lezárását célzó szándéknyilatkozatot

Az Amerikai Egyesült Államok és Irán vezetői szerdán késő este aláírtak egy előzetes békemegállapodást, amelynek célja az iráni háború lezárása. Az azonnal életbe lépő megállapodás része a Hormuzi-szoros újranyitása, egy 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési program, valamint az, hogy az Egyesült Államok megszünteti Iránnal szembeni szankciókat.

Donald Trump szerint a földig bombázzák Iránt, ha nem sikerült megállapodni / Fotó: Magali Cohen / Hans Lucas / AFP

A BBC értesülése szerint azonban Irán nukleáris programjának kérdése – amelyet az Egyesült Államok a konfliktus fő okaként nevezett meg – továbbra is tárgyalás alatt marad egy 60 napos, kölcsönös megegyezéssel meghosszabbítható időszak alatt.

Mindkét fél aláírta

Donald Trump amerikai elnök, aki a G7-csúcstalálkozó idején Franciaországban írta alá a megállapodást, azzal indokolta annak szükségességét, hogy az megelőzhet egy gazdasági katasztrófát. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy az Amerikai Egyesült Államok porig bombázza Iránt, ha nem születik végleges megállapodás a felek között.

Maszúd Pezeskján iráni elnök szintén aláírta a dokumentumot szerdán, ezt hivatalosan is megerősítette. Mohammad Bágher Ghalíbáf, az iráni parlament elnöke és a tárgyalások kulcsfontosságú szereplője az állami médiának úgy nyilatkozott, hogy továbbra sem bízik az Egyesült Államokban, és Irán ujja a ravaszon van.

„Ha az ellenség nem érti a józan ész nyelvét, ismét az erő nyelvén fogunk beszélni” – jelentette ki a Fars állami hírügynökségnek a házelnök.

A piacokat megrengette az iráni háború

Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael február 28-án indította meg a háborút Irán ellen. A konfliktus első napján megölték Ali Hamenei legfőbb vallási vezetőt és több magas rangú katonai vezetőt.

Azóta azonban a konfliktus eszkalálódott:

globálisan megemelte az energiaárakat,

és újra felerősítette az inflációs nyomást,

miután Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, azt a kulcsfontosságú tengeri útvonalat, amelyen keresztül a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-kereskedelmének mintegy 20 százaléka halad át.

Donald Trump a franciaországi Évian-les-Bains tóparti üdülővárosban, a G7-csúcs helyszínén újságíróknak azt mondta, hogy a mostani terv egy világméretű gazdasági depressziót előzhet meg.