Varga Mihályék előállították az abszolút nyerő helyzetet: az árrésstopot még az sem siratná, aki bevezette

A magyar infláció 5,6 százalék volt, mikor tavaly márciusban Orbán Viktor kormánya bevezette az árrésstopot, idén májusban 1,8 százalék. Már megvonható a mérleg, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss inflációs jelentése csütörtökön meg is vonta. Az összegzésből kiderült, hogy a Nagy Márton gazdasági miniszter kidolgozta intézkedés javított az inflációra fájóan érzékeny magyarok sorsán, segített mérsékelni az inflációt, az idő azonban eljárt felette: nagy fájdalom nélkül megszüntethető.

Árrésstop – segített, az inflációs rátán meg is látszik, de megnyílhatott az ajtó a kivezetésére Fotó: AFP

"Nagy fájdalom nélkül", ez ebben az esetben tulajdonképp a legfontosabb tényező.

Árrésstop: ezt mondták róla anno az aggályosok – ne merüljön feledésbe, mert félig jogos

A politikusok gyakran kevésbé kifinomultak, a közgazdász szakma azonban többé-kevésbé joggal főképp azzal bírálta az intézkedést – vagy fejezte ki óvatosságát –, hogy bevezetni könnyű, ám befejezni nehéz. Egyébként maga az MNB is, már a Varga Mihály előtti elnöke, Matolcsy György idején is.

Kivezetésekor ugyanis az a veszély, hogy megugrik az infláció, ha az üzletláncok szabad-a-gazda jelzést kapnak az elmaradt áremelések végrehajtására. Ez rossz esetben akár nagyobb kárt is okozhat, mint amekkora hasznot hozott.

A mérleg immár megvonható, és ennek alapján a magyar árrésstop akár tankönyvi példájává is válhat,

hogy a fenti ellenérv nem feltétlenül működik. Sőt, ha az életszínvonalat, a fogyasztás szintjét, a szegényebb polgárok biztonságát védi meg, akár hasznára válhat egy gazdaságnak.

Fanyar fordulata az ügynek, hogy az Európai Unió Bírósága egy hete – tehát miután már gyakorlatilag lefutott a történet – kimondta: uniós jogot sértettek azok a magyar intézkedések, amelyek kötelező árkedvezmények biztosítására kötelezték a nagy élelmiszer-kiskereskedelmi láncokat, a szabályozás aránytalan volt, és hátrányosan érintette a külföldi tulajdonú üzletláncokat.

Az MNB ítéletének külön értéke: ha tévednének, legnagyobb sikerüket rombolnák le

Lássuk, miképp összegez a legtekintélyesebb hazai közgazdasági műhely, az MNB.

A bank csütörtökön tette közzé negyedéves inflációs jelentését, ebben külön keretes írásban foglalkozott azzal, milyen hatásokkal járna, ha kivezetnék az árrésstopot – nem a távoli jövőben, hanem akár már június végén azaz napokon belül.