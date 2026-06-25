Szárnyal a Richter, az OTP a nyomában – a forint visszavett az összegyűjtött erejéből

A csendes reggeli kezdést követően erőre talált a forint, amely minden meghatározó devizával szemben javított kora délutánig a pozitív nemzetközi hangulatban.

A Richter és az OTP húzza a pesti tőzsdét, a forint csekély előnye apad / Fotó: EVER STOCK / Shutterstock

A dollár elmúlt napokban látott ralija némileg alábbhagyott, emellett az olajárak esése kedvez a magyar pénznek.

Az euró jegyzése 0,15 százalékkal 355 forintra mérséklődött délután egy órára, igaz, délelőtt ennél alacsonyabb árfolyamon, 354,4 forinton is váltották a közös európai fizetőeszközt.