Megszólalt Magyar Péter, mi történt az éjjel az EU-csúcson: azonnal megmásította Orbán Viktor döntését Ukrajnáról – Magyarország aláírta az oroszok megbüntetését

„4 órás intenzív vita után tudtuk lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját” – közölte Magyar Péter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Megszólalt Magyar Péter, mi történt az éjjel az EU-csúcson / Fotó: AFP



A kormányfő közölte, hogy az állam- és kormányfők csúcstalálkozójának záródokumentumába Ukrajnával kapcsolatban végül csak olyan szöveg került be, amelyet a tagállamok már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadtak.

Magyar Péter szerint a nyilatkozat szövege a több héten át tartó egyeztetések során jelentősen módosult magyar javaslatokra. Kiemelte, hogy

kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a dokumentumból az a rész, amely Ukrajna európai uniós csatlakozásának felgyorsítására utalt.

„Nem volt egyszerű” – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint másfél év után először születhet olyan zárónyilatkozat az Európai Tanácsban, amelyet valamennyi tagállam támogatni tud.

Bejegyzésében Magyar Péter hangsúlyozta, hogy szerinte az eredmény azt bizonyítja: kompromisszumok keresésével is lehet eredményeket elérni az uniós tárgyalásokon.

„Így is lehet, ha valaki nemcsak asztalt borogatni és félelmet kelteni jön, hanem igyekszik kompromisszumot találni” – írta.

Az Euractive cikke szerint Ukrajna uniós csatlakozása, az Oroszország elleni szankciók és a kínai gazdasági kihívások álltak az Európai Tanács brüsszeli csúcstalálkozójának középpontjában.

Az uniós vezetők csütörtökön késő estig tárgyaltak, a megbeszélések első napja csak éjfél után ért véget.

A találkozó egyik legfontosabb eredménye, hogy 2025 márciusa óta először mind a 27 tagállam közösen fogadott el Ukrajnával kapcsolatos zárónyilatkozatot.

Az elmúlt másfél évben Magyarország rendre blokkolta az ilyen dokumentumokat, azonban Magyar Péter miniszterelnök vezetésével Budapest ezúttal támogatta a közös álláspontot.

A tagállamok megállapodtak abban is, hogy az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról a jövőben nem félévente, hanem évente kell dönteni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a csúcstalálkozón ismét gyorsított uniós csatlakozási eljárást sürgetett. Kiemelte, hogy Ukrajna különleges helyzetben van, mivel az ország súlyos árat fizetett azért, hogy megőrizze szabadságát és európai orientációját.

Az ukrán vezetés célja, hogy még a nyári szünet előtt megnyissák a csatlakozási tárgyalások mind a hat nagy fejezetcsoportját.

A bővítés ugyanakkor több tagállamban is ellenállásba ütközik. Egyes országok szerint Ukrajna túl gyors előrehaladása igazságtalan lenne azokkal szemben, amelyek korábban hosszú éveken keresztül teljesítették a csatlakozási feltételeket. Mások az ukrán mezőgazdasági termékek és munkaerő várható hatásai miatt aggódnak.