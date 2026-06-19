Minden összeállhatott az MNB-nek a kamatvágáshoz – vonzóbbá válhat a forintot shortolni?

Jövő héten tartja kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank, amelyen egyre valószínűbb, hogy a jegybank újabb lazítási lépésre szánja el magát. Az elmúlt hetek fejleményei szinte minden oldalról megteremtették a kamatcsökkentés feltételeit.

Mozgástér nyílt az MNB előtt a kamatvágásra / Fotó: Ladóczki Balázs

Miközben a vezető jegybankok egy része továbbra is óvatos vagy kifejezetten szigorú hangnemet üt meg – a Bank of Japan és az Európai Központi Bank is emelt, a Fed új vezetése pedig a piac várakozásainál is héjább –, a magyar monetáris politika ezzel szemben egyre nagyobb mozgástérhez jut. Ennek legfontosabb okai az inflációs környezet markáns javulása mellett az országkockázati felárunk jelentős csökkenése.

Az infláció Magyarországon látványosan visszaesett, a májusi infláció is nagy meglepetésre két százalék alá csökkent, köszönhetően

a folyamatos forinterősödésnek,

az állami árszabályozásnak

és az üzemanyagárstopnak.

A külső oldalon is kedvező fejlemények láthatók: a Hormuzi-szoros körüli konfliktus enyhülni látszik, a héten mindkét fél aláírta a „béketeremtő szándéknyilatkozatot”, a szorosban pedig újraindulhat a forgalom. Ennek hatására az energiaárakban a felfelé mutató kockázatok enyhülhetnek, és egy energiaár-robbanás miatti inflációs kockázattól sem kell tartania a jegybanknak. A hazai deviza erősödését nemcsak a jegybank által tartott alapkamat és ezáltal a magas kamatkülönbözet segíti, hanem a befektetői megítélés javulása is támogatja.

A hazai kötvénypiacon a kockázati felárak jelentősen csökkentek, a külföldiek által tartott magyar állampapír-állomány folyamatosan növekszik.

A monetáris politikai kilátásokat egy az euró bevezetésével kapcsolatos stratégiai kérdés árnyalhatja: felmerülhet az inflációs cél módosítása. Mivel az eurózónában az EKB-nak 2 százalék az inflációs célja, itthon pedig ez jelenleg három százalék, az ERM II. és az eurózónás csatlakozási menetrendtől függően előbb vagy utóbb át kell állnia a jegybanknak az eurózónás normákra.

Mi lehet a forinttal, ha jelentősen csökken a carry?

Az elmúlt években kifejezetten drága volt a forint ellen fogadni a magas hozamkülönbözet miatt, ami erős támaszt adott az árfolyamnak. A kamatvágások előrehaladtával – és akár az EKB felőli további emelések esetén – ez a „védőháló” gyengül, így egyre vonzóbbá válhatnak a forint short pozíciók. Ennek következtében nem zárható ki, hogy a jelenlegi erős szintekről egy korrekció is elindul a hazai devizában.

