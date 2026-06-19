Elképesztőt jósolt Európának az amerikai befektető, de az OTP nem vette a lapot

"Szinte senki sem ért egyet velem" – fűzi előrejelzéséhez a világ egyik legnagyobb alapkezelőjének szakértője. Annál érdekesebb, amit Karen Ward jövendöl: szerinte itt az ideje európai részvényeket vásárolni. Miképp érinti a rendhagyó javaslat a magyar nagyvállalatokat, erre is érdemes kitérni: mindenesetre még ne szaladjunk a brókerünkhöz.

Európa a hatalmas amerikai alapkezelő célkeresztjébe került – de mások is így gondolják? / Fotó: NurPhoto via AFP

A JPMorgan Asset Management stratégája Zürichben adott interjút. Ward a Közel-Keletért és Afrikáért felelős, ezért mondhatni "hazabeszél", de olyan komoly pozícióból teszi, hogy a kijelentés megfontolandó, ha meglepő is.

Kifejezetten optimista vagyok Európával kapcsolatban, és éppen azért, mert szinte senki sem ért egyet velem – ez pedig azt sugallja, hogy igazam lehet

– mondja a szakember.

Ezt még persze aligha fogadnánk el indoklásul, de így folytatja:

Amint az iráni helyzet lecseng, és az olajárak visszaesnek, az európai történet teljes erővel kibontakozhat.

Európa a befektetők gyöngye? Nem igazán, pont ez az érdekes Ward felvetésében

Ami a vásárlási lehetőséget megteremti, az pont a befektetők mélyen gyökerező bizalmatlansága az európai részvényekkel szemben – idézi a Bloomberg a stratégát.

Ahhoz, hogy ezt megértsük, vissza kell kanyarodnunk az iráni háború kitörése előtti állapothoz. Egészen addig szépen emelkedgetett a STOXX 600 európai részvémnyindex, majd visszazuhant, hiszen az volt a várakozás, hogy az amúgy is törékeny európai gazdasági kilábalást visszaveti a háború miatt kezdődött új energiaválság.

A friss fejlemény: az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást ért el a békéről, ami azt jelenti, hogy ha nem siklik ki a folyamat, a világ megroggyant energiakereskedelme – nem gyorsan, hanem fokozatosan – normalizálódhat.

Az olajárak visszatértek az iráni háború első időszakában látott szintekre, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények jelentős emelkedést mutattak az amerikai és ázsiai piacokon. Emiatt az európai részvények továbbra is viszonylag olcsók, így vonzó beszállási pontot kínálnak – véli Ward.