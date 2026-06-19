Új óriásgyár épül Magyarországon, kiderültek a részletek: nagyon meglepődött a Tisza parlamenti képviselője – "Nem vagyunk akkumulátorgyár"

Megkezdte a próbagyártást a hőálló kerámiaszálas textíliákat és alumínium-oxidszálakat készítő szingapúri Vulcan Shield Global (VSG) bérelt gyárában Békéscsabán – mondta a békéscsabai közgyűlés csütörtöki ülésén a cég magyarországi ügyvezetője. Komjáti Lóránt kifejtette, jelenleg 12 teljes munkaidős munkavállalójuk van, mindegyikük magyar állampolgár. Megjegyezte: csak egy pozícióra nem találtak még megfelelő embert, mert ahhoz elengedhetetlen a kínai nyelvtudás.

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A VSG tavaly szeptember közepén jelentette be, hogy 2500 új munkahelyet teremtő ipari fejlesztést indít Békéscsabán. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 700 millió eurót, a cég kerámia- és alumíniumszálas, kivételes ellenállóképességű anyagokat állít majd elő az autó- és űripar, a repülőgépgyártás, az elektronika és más ágazatok számára.

Az első üzemben kerámiaszálas textíliák készülnek majd, amelyek akár 1600 °C-os hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezzel párhuzamosan épül fel egy másik üzem, folyamatos alumínium-oxid szál előállítására, a harmadik beruházással pedig új generációs autóipari anyag gyártását tervezik, így éri el a gyár a teljes tervezett, évi 10 000 tonnás kapacitását várhatóan 2033-ra.

Az ügyvezető reményei szerint az első gyár tervezése néhány hónapon belül lezárul, azt egy magyar tervező cég végzi. A gyár "nem a kínai gyár másolata lesz, ezt kifejezetten nekünk tervezik" – fogalmazott.

A próbagyártás a Linamar Hungary Zrt.-től bérelt gyárban kezdődött el, ahol 62 gépük üzemel

– közölte.

Komjáti Lóránt elmagyarázta, alumínium- és kerámiaoxid porokból elegyet, egy zselét gyártanak, amelyet gravitáció segítségével húznak lefelé, amely így hajszálvékony szálakra válik. Jelenleg a teljes gyártás végső 5-8 százalékát adó szálszövés zajlik Békéscsabán.

A beruházás utolsó szakaszában épülő vegyi üzemben a zselét is helyben gyártják majd, ám a vegyi üzem tervezése várhatóan csak 1,5-2 év múlva kezdődik, addig az anyagot Kínából importálják.

Komjáti Lóránt mintegy két órán keresztül válaszolt a képviselők kérdéseire. A várható környezeti terheléssel kapcsolatban elmondta: elektromos kemencét fognak használni, így káros gáz- és szagkibocsátás nem lesz.

Külön szennyvízkezelő rendszert építenek majd ki, a leendő új nagy gyár teljes vízfelhasználása napi 50 köbméter lesz,

ennél az ügyvezető szerint "bármelyik mezőgazdasági üzem többet használ". "Nem vagyunk akkumulátorgyár" – fogalmazott.