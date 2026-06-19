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hőhullám
energiabiztonság
atomenergia

Hőhullám: a tikkasztó hőségnél kellementlenebb következménye is lehet a 40 fokos kánikulának

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Több napig tartó, rendkívüli kánikulát hozott a nyár első hónapja Nyugat-Európában, így az elterjedt légkondicionáló használat miatt negyvenöt éve nem látott szintre emelkedhet a villamosenergia-igény. Franciaországban közben a hőhullám hatására felmelegedő folyók miatt több atomerőmű teljesítményének visszafogására készülnek, ami az egész európai energiapiacra hatással lehet.
VG
2026.06.19, 07:31

Nyugat-Európa nagy részét rendkívüli kánikula sújtja, amely a következő napokban Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és Dél-Angliában az évszakos átlagnál 5–12 Celsius-fokkal magasabb hőmérsékletet hozhat. A meteorológiai elemzések szerint a hőhullám ideje alatt a villamosenergia-igény negyvenöt éves rekordot közelíthet meg – írja a Bloomberg.

FRANCE-GOLFECH-NUCLEAR POWER PLANT-EDF, hőhullám
A Golfech létesítményében is korlátozásokra készülnek a hőhullám miatt melegedő folyók miatt. / Fotó: Hans Lucas via AFP

Hőhullám: Franciaországban már most kritikus a helyzet

A híradás szerint a szokatlan meleget egy nagy kiterjedésű magasnyomású rendszer okozza. A lesüllyedő levegő felmelegszik, a felhőzet visszahúzódik, így a nappali csúcshőmérséklet több térségben meghaladhatja a 40 fokot. A Météo-France előrejelzése alapján vasárnapra Párizsban is elérhetik ezt a rendkívül magas értéket.

A legkritikusabb helyzet Franciaországban alakult ki, ahol huszonhat megyére adtak ki narancssárga riasztást, köztük a fővárosra, valamint az ország középső és keleti vidékeire.

Az időzítés különösen kedvezőtlen, mivel június 21-én rendezik meg a Fête de la Musique országos zenei fesztivált. Több párizsi és vidéki iskola már bejelentette, hogy csütörtökön és pénteken a délutáni tanítást felfüggeszti.

A hőhullám az energiatermelést is érinti, így elképzelhető, hogy a Rhône és a Garonne folyó vizével hűtött atomerőművek teljesítményét a magas vízhőmérséklet miatt korlátozni kényszerülnek. Az EDF a Saint-Alban erőműben szombattól készül termeléscsökkentésre, miközben a Blayais és a Golfech létesítményeknél is hasonló intézkedésekre számítanak a jövő héten.

A teljes európai energiapiacra hatással lehet a francia korlátozás

A francia nukleáris park Európa villamosenergia-ellátásának egyik alappillére, ezért minden korlátozás szűkíti a kínálatot, ami felfelé hajthatja az árakat. Ennek fényében kiemelt jelentőségű, hogy Franciaország áramigénye csütörtökön elérte az 52,4 gigawattot, ami április közepe óta a legmagasabb érték.

A rendkívüli hőség miatt a közlekedésben is óvintézkedéseket vezettek be.

Az SNCF vasúttársaság például több mint hetven csütörtöki és pénteki járatot törölt, köztük tizennégy Párizs–Limoges–Toulouse vonatot. A döntéssel csökkenteni igyekeznek az elektromos rendszerek túlterhelésének kockázatát.

A mostani hőhullám következtében egyes területek a szezonra jellemző rekordközeli szárazság felé közelítenek. Ráadásul a kiszáradt növényzet és az alacsony páratartalom Franciaországban és Spanyolországban jelentősen növeli az erdőtüzek kialakulásának veszélyét is.

  • A forróság Németországot is eléri, 
  • a hétvégén pedig Dél-Angliára is kiterjedhet. 

A brit meteorológiai szolgálat szerint Londonban hétfőn és kedden 31 fok körüli csúcshőmérséklet várható, egyes térségekben pedig 33 fokot is mérhetnek. Dél-Angliában és a főváros térségében narancssárga egészségügyi figyelmeztetés van érvényben.

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