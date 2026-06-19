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Lex Orbán
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Alaptörvény-módosítás

Holnaptól Orbán Viktor nem lehet miniszterelnök, de bárki más igen: akár Németh Miklós vagy Gyurcsány Ferenc is

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Sulyok Tamás ma aláírta az Alaptörvény tizenhatodik módosítását, amely holnaptól nyolc évben határozza meg a miniszterelnöki megbízatás felső határát. A rendelkezés politikai célpontja Orbán Viktor ugyan már régen túllépte a limitet, de a változásnak van egy abszurd mellékhatása is: papíron több korábbi kormányfő is simán ringbe szállhatna a tisztségért.
Nagy Krisztián
2026.06.19, 17:45
Frissítve: 2026.06.19, 18:29

Az Országgyűlés részére május 20-án benyújtott, az Alaptörvény módosítását célzó javaslatot június 15-én  135 igen, 50 nem és 6 tartózkodás mellett fogadták el. A hír nagy port kavart a hazai közéletben, több ellenzéki politikus is aggályosnak és visszamenőleges hatályúnak titulálta a törvénykezést. Na de miért nevezi a köznyelv lex Orbánnak a miniszterelnöki megbízatást nyolc évben maximalizáló rendelkezést? Valóban csak Orbán Viktorra vonatkozik a szöveg?

Holnaptól hatályba lép a lex Orbán
Holnaptól hatályba lép a lex Orbán / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Hogyan szól pontosan az Alaptörvény-módosítás?

A Magyar Közlöny 2026. évi 74. számában már meg is jelent a módosítás, amelynek 1. cikke rendelkezik a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszáról:

Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. A miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha  a miniszterelnöki megbízatást összesen legalább nyolc évig betöltötte.

Kire vonatkozik a rendelkezés?

A rendszerváltozás utáni kormányfők listája nem túl hosszú, továbbá Antall József és Horn Gyula már elhunytak, így a potenciálisan korlátozás alá eső személyek köre szűk.

Amennyiben figyelembe vesszük a 8 évben meghatározott maximális hivatali időt is, akkor a korábbi kormányfők közül pedig kizárólag Orbán Viktort zárja ki a friss rendelkezés. Érdekességképpen azonban nézzük meg, hogy a volt miniszterelnökök milyen hosszú időre térhetnének vissza hivatalukba:

  • Németh Miklós 1990. május 2. és 1990. május 23. között, 21 napig volt kormányfő, így majdnem két ciklust is teljesíthetne.
  • Boross Péter 1993. december 21. és 1994. július 15.  között, 6 hónapig és 24 napig volt magyar miniszterelnök, tehát 7 évig, 5 hónapig és 6 napig lehetne hivatalban.
  • Medgyessy Péter is hosszabb időre térhetne vissza, 2002. május 27. és 2004. szeptember 29. között volt miniszterelnök, ezért akár 5 évre, 7 hónapra és 28 napra vállalhatná újra a hivatalt.
  • Az aktív politizálástól nemrégiben visszavonult Gyurcsány Ferenc 2004. szeptember 29. és 2009. április 14. között volt kormányon, ezért 3 évre, 5 hónapra és 15 napra ismét nekirugaszkodhatna a kihívásnak.
  • A Gyurcsány Ferencet idő előtt váltó Bajnai Gordon 2009. április 14. és 2010. május 29. között vezette a válságkezelő kabinetet, ezért neki még 6 éve, 10 hónapja és 16 napja lehetne kormányfőként.

A miniszterelnökök sorában Orbán Viktor jelenleg abszolút csúcstartónak számít, összesen 19 évig és 10 hónapig vezette Magyarországot. Ezt a teljesítményt csupán Tisza Kálmán 14 éves és 144 napos, valamint Bethlen István 10 éves és 132 napos kormányzása közelíti meg.

 

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