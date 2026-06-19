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Éles fordulatot vett a forint, a dollár és az euró bánja – az OTP esésén csúszott el a pesti tőzsde

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Gyengén zárta a hetet a pesti tőzsde, a bankpapír volt a leggyengébb láncszem. A forintnak az izraeli-libanoni tűzszünet adott lendületet péntek délután.
K. T.
2026.06.19, 17:20
Frissítve: 2026.06.19, 17:37

Az amerikai-iáni háború lezárására irányuló törekvések részeként elért, izraeli-libanoni tűzszünet némileg javította a piaci hanulatot péntek késő délután a piacokon, igazi erőt azonban nem mutattak az európai börzék, a hazai tőzsdének sem sikerült emelkedéssel zárnia, a forint viszont lendületet vett a dollár gyengülésével egyidejűleg. A tőzsdezárás idején is zajló minszterelnöki sajtótájékoztatón elhangzottak alapján sikerült újabb áttörést elérni az uniós pénzek hazahozataláról.

OTP, tőzsde, forint
Az OTP húzta le a pesti tőzsdét, éles délután jött meg a forint ereje / Fotó: Vémi Zoltán

A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 0,6 szzalékkal 137 625 pontra csökkent, a tőzsde részvénypiaci forgalma valamivel átlag feletti, 30,5 milliárd forint volt. A hazai blue chipek egy kivételével erősödni tudtak. 

A részvénykosarat az OTP 1,9 százalékos esése húzta le. A bankpapír ára 43 980 forinta esett.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 43 980 HUF 0 / -1,94 %
Forgalom: 18 471 214 370 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol részvényei 1,2 százalékkal 3790 forintra drágultak.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 43 980 HUF 0 / -1,94 %
Forgalom: 18 471 214 370 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kurzusa 0,4 százalékkal 11 730 forintig került feljebb.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 730 HUF 0 / +0,43 %
Forgalom: 2 153 749 930 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom papírjai fél százalékkal, 2754 forintra emelkedtek.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 754 HUF 0 / +0,51 %
Forgalom: 3 915 641 270 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az amerikai tőzsdék ma zárva tartanak a rabszolgaság eltörlésére megemlékező ünnepnap miatt.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint a tegnapi gyengülő pályáját folytatta a nap nagyobb részében, az izraeli-libanoni tűzszünet délutáni bejelentése és az amerikai-iráni tárgyalások folytatásáról szóló hírek hatására fordulatot vett a főbb devizákkal szemben.

Az euró jegyzése 353,6 forintig szaladt fel délelőtt, majd innen kisebb korrekció következett, az igazi áttörésre délután három óráig kellett várni. A kurzus egészen a 351,6-os szintig süllyedt 17 óráig, ami 0,25 százalékos forinterőt jelent.

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A dollárhoz képest 0,4 százalékot javított a magyar pénz a késő délután jött vételi lendületnek köszönhetően. A keresztárfolyam 306,5 forint alá ereszkedett a pesti piaczárásra.

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A régiós fizetőeszközök is fejet hajtottak a magyar valuta előtt: a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.

A jövő hét elején az MNB keddi kamatdöntése kerül fókuszba itthon, miközben az iráni fejleményeket is kiemelten figyelik majd a kereskedők.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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