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Rendkívüli

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miniszterelnök
Keir Starmer
lemondás

Sokkoló szám: Starmer után már a hetedik miniszterelnök jöhet az Egyesült Királyságban a Brexit óta

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Keir Starmer két év után bejelentette lemondását a miniszterelnöki posztról, miután pártján belül látványosan meggyengült a támogatottsága. Andy Burnham lehet a lehetséges utód, aki sorban a hetedik miniszterelnök lehet a Brexit óta.
VG
2026.06.22, 12:50

A brit miniszterelnök hétfőn hivatalosan is bejelentette lemondását, és közölte: legkésőbb szeptemberig új vezetőt választ a Munkáspárt, aki egyben az Egyesült Királyság következő kormányfője is lesz.

Andy Burnham
A brit sajtó és politikai elemzők szerint a legesélyesebb utód Andy Burnham / Fotó: AFP

Keir Starmer ezzel alig két év után távozik a hatalomból, miután pártján belül fokozatosan elveszítette a támogatását. A Downing Street előtt tartott beszédében a miniszterelnök azt mondta, meghallotta a Munkáspárt parlamenti képviselőinek üzenetét, miszerint már nem ő a legalkalmasabb személy arra, hogy a pártot a 2029-es választásokra vezesse.

Elfogadom ezt a döntést jó szívvel

 – fogalmazott.

Starmer közölte, hogy a vezetőválasztási folyamat július 9-én indul, a jelöléseket július közepéig fogadják. Ha több jelölt is versenybe száll, az új pártelnököt és miniszterelnököt még a parlament szeptemberi visszatérése előtt megválasztják. Addig hivatalában marad, és biztosítani kívánja a hatalom rendezett átadását.

A brit sajtó és politikai elemzők szerint a legesélyesebb utód Andy Burnham, Nagy-Manchester polgármestere, aki a múlt héten jelentős győzelmet aratott egy időközi parlamenti választáson. Sikerét sokan annak jeleként értékelik, hogy képes lehet új lendületet adni a Munkáspártnak, amely Starmer vezetése alatt fokozatosan veszített népszerűségéből.

Burnham egyelőre nem ismertette részletes programját.  Bár többször hangsúlyozta, hogy csökkenteni kell a megélhetési költségeket és mélyreható változásokra van szükség az országban, külpolitikai, gazdasági és védelmi elképzeléseiről még keveset tudni. Keir Starmer lemondása újabb fordulat a brit politikában.

 Az Egyesült Királyság a Brexit-népszavazás óta immár a hetedik miniszterelnökére készül, ami jól mutatja az ország politikai rendszerének tartós instabilitását. 

A választók elégedetlenségét tovább növeli az alacsony gazdasági növekedés, a magas államadósság, a közszolgáltatások problémái és az illegális bevándorlás kérdése.

A pénzpiacok egyelőre nyugodtan fogadták a bejelentést: a font árfolyama és a brit államkötvények hozama csak minimálisan mozdult el, mivel a befektetők már hetek óta számítottak Starmer távozására.

Több mint száz munkáspárti képviselő szólította fel távozásra a múlt havi, történelmi jelentőségű önkormányzati választási vereséget, valamint Andy Burnham múlt heti, a Makerfield-i időközi választáson aratott elsöprő győzelmét követően.

Bár az Egyesült Királyságban sokan várják a miniszterelnök távozását, nem mindenki örül ennek.  Keir Starmer vezetésével Nagy-Britannia az egyik legfontosabb támogatója volt Ukrajnának az orosz-ukrán háború során, így Volodimir Zelenszkij egy fontos szövetségest veszít vele.

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