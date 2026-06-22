Libanon lehet az iráni háború lezárásának kulcsa: Washington nagyobb beleszólást biztosíthatott Teheránnak a rendezésben – ehhez Jeruzsálemnek is lesz egy-két szava

Washington és Teherán egyeztetéseinek egyik meghatározó elemévé vált a libanoni tűzszünet az iráni háború lezárása felé veztető diplomáciai úton. Az iszlám teokrácia egyértelművé tette, az Egyesült Államokkal folytatott párbeszéd csak akkor haladhat tovább, ha Libanonban teljes fegyvernyugvás lép életbe, mert szerintük a térség biztonsági folyamatai egymással szorosan összefüggnek. Friss hír, Irán bekerülhet abba az új mechanizmusba, ami a libanoni tűzszünetet felügyeli, míg Izrael nem kapna szerepet abban.

Irán jelentős szerepet kaphat a libanoni rendezésben. / Fotó: ODD ANDERSEN

Komoly engedményeket kényszerített ki Irán – a libanoni rendezésben is nagyobb szerepet kaphat Teherán

Az Egyesült Államok és Irán közötti közvetett szembenállás egyik legfontosabb terepévé vált Libanon az elmúlt években. Az ország földrajzi helyzete, a belső politikai szereplők sokasága és a Hezbollah jelenléte miatt a helyi események gyorsan eszkalálódhatnak, ami eminens módon hatással lehet a tágabb térség biztonságára is.

Teherán úgy látja, hogy a libanoni konfliktus elhúzódása olyan láncreakciót indíthat el, amely veszélyezteti a törékeny közel-keleti status quot.

Éppen ezért az iráni álláspont szerint a 14 pontból álló egyetértési memorandum első pontja a regionális konfliktusok lezárásának szükségességét hangsúlyozza. A dokumentum értelmezése alapján a térség különböző válságait egységes biztonsági rezsim részeként kezelnék.

Libanon ebben a rendszerben különösen fontos helyet foglal el, hiszen az ország politikai és katonai szempontból is az iráni és amerikai érdekek ütközési pontjai közé tartozik.

A teljes tűzszünet követelése Teherán értelmezésében ennek az alapelvnek a gyakorlati megvalósítását szolgálja.

A félhivatalos Mehr hírügynökség az iráni tárgyalócsoport nyilatkozataira hivatkozva jelentette, Irán képviselőt küld az új mechanizmusba, hogy figyelemmel kísérje a libanoni tűzszünetet.

A cikk felidézi, a memorandum 13. cikke olyan feltételeket tartalmaz, mint például

tűzszünet minden fronton, beleértve Libanont is,

az amerikai embargó feloldása a Hormuzi-szoroson,

a Hormuzi-szoros megnyitása a tengeri forgalom előtt,

az Iránnal szembeni szankciók feloldása

és befagyasztott eszközeinek felszabadítása.

Az iszlám teokrácia pedig ezen pontok maradéktalan betartásához köti, hogy folytassa a béketárgyalásokat. Majd, ha ezeket végrehajtják, akkor három külön munkacsoport kezdhet tárgyalásokat a nukleáris kérdésekről, a további szankciókról és az ellenőrzésekről. A híradás szerint Irán és Katar között már meg is született egy egyetértési megállapodás Irán befagyasztott vagyonának felszabadításáról.