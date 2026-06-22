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Behúzta a féket a forint, az euró és a dollár is elhúzott mellette – örülhetnek az OTP és a Mol befektetői

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A bankpapír és az olajrészvény vezetésével felülteljesít hétfőn a pesti tőzsde. A forint reggeli erősödése elakadt a délelőtt során, az euró és a dollár is drágult.
K. T.
2026.06.22, 12:07

Elakadt hétfő délelőtt a forint erősödési kísérlete, csupán a lengyel zloty ellenében sikerült csekély előnyét megtartania, miközben a meghatározó devizák sorra elhúztak mellette.

forint, euró, dollár, BUX, tőzsde
Elfogyott a forint ereje hétfő délutánra / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az euróval szemben reggel még a 351-es szint letörését kísérelte meg a magyar pénz, amely innen visszapattant, délre pedig 352,3 forintig emelkedett vissza a kurzus. Ez 0,2 százalékos gyengülést jelent a forint oldaláról nézve.

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A dollárhoz képest 0,25 százalékot rontott a hazai valuta, a jegyzés 307,4 forintig szaladt fel.

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A régiós péntek közül a cseh korona fordítani tudott, 0,2 százalékkal drágulva a forinthoz képest. A lengyel zlotyval szemben viszont még tartja 0,1 százalékos előnyét a magyar pénz.

Az Erste piaci kommentárjában arról ír, hogy korábbinál és a vártnál is héjább hangvételű Fed lényegesen erősebb pályájára helyezte a dollárt. A Hormuzi-szorosan éledezik a hajóforgalom, ezzel együtt újabb tárgyalások következnek az amerikai és az iráni fél között. Ezen kívül a tengerentúli PCE infláció lesz a hét fókuszában.

A forint szempontjából a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatdöntő ülése lehet meghatározó, mivel február után először ismét csökkenhet a magyar alapkamat. Az osztrák nagybank várakozása szerint 25 bázisponttal csökkentheti az irányadó kamatrátát az MNB, miközben a piaci árazások ennél markánsabb, 50 bázispontos lépésre számítanak. Különösen az előretekintő iránymutatásra figyelhetnek a befektetők, ami a várakozások szerint lényegesen megengedőbb lehet a legutóbbinál.

A pesti tőzsdén kitart a jó hangzulat, a BUX 0,7 százalékkal 138 570 potra emelkedett a nap derekáig. A blue chipek közül a Mol és az OTP egyaránt 1,3 százalékkal erősödött, 3840 illetve 44 530 forintra. 

 OTP részvény
OTP részvény13:26:18
Árfolyam: 44 650 HUF +670 / +1,5 %
Forgalom: 2 529 298 590 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kurzusa 0,2 százalékkal 11 710 forintra ereszkedett, a Magyar Telekom pedig 0,15 százalékkal 2750 fointig csúszott vissza.

A nyugat-európai tőzsdék lefordultak a hét elején. A párizso CAC 40 0,6 százalékkal, a framkfurti DAX 0,2 százalékkal, a londoni FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal csökkent délig.

 

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