Behúzta a féket a forint, az euró és a dollár is elhúzott mellette – örülhetnek az OTP és a Mol befektetői

A régiós péntek közül a cseh korona fordítani tudott, 0,2 százalékkal drágulva a forinthoz képest. A lengyel zlotyval szemben viszont még tartja 0,1 százalékos előnyét a magyar pénz.

Az Erste piaci kommentárjában arról ír, hogy korábbinál és a vártnál is héjább hangvételű Fed lényegesen erősebb pályájára helyezte a dollárt. A Hormuzi-szorosan éledezik a hajóforgalom, ezzel együtt újabb tárgyalások következnek az amerikai és az iráni fél között. Ezen kívül a tengerentúli PCE infláció lesz a hét fókuszában.

A forint szempontjából a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatdöntő ülése lehet meghatározó, mivel február után először ismét csökkenhet a magyar alapkamat. Az osztrák nagybank várakozása szerint 25 bázisponttal csökkentheti az irányadó kamatrátát az MNB, miközben a piaci árazások ennél markánsabb, 50 bázispontos lépésre számítanak. Különösen az előretekintő iránymutatásra figyelhetnek a befektetők, ami a várakozások szerint lényegesen megengedőbb lehet a legutóbbinál.

A pesti tőzsdén kitart a jó hangzulat, a BUX 0,7 százalékkal 138 570 potra emelkedett a nap derekáig. A blue chipek közül a Mol és az OTP egyaránt 1,3 százalékkal erősödött, 3840 illetve 44 530 forintra.