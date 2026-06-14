Még ki se nevezték, máris lemondott a miniszterelnök, folytatódik a látványos szenvedés a szomszédban

A bezzeg-történetből ejnye-történetté fordult szappanoperában az állandó szereplő az államelnök, Nicusor Dan, akit úgy szerezte meg posztját alig több mint egy éve, hogy már volt egy elnökválasztás, de az eredményét megsemmisítették. Az elnök vasárnap sajtótájékoztatót tart, mert a reggel benyújtotta lemondását a miniszterelnökjelölt, aki az egy év megszorító politika után megbukott elődöt követte volna, szombaton be is mutatta programját, majd vasárnap reggel lemondott. Utódja már megvan, jelentették be. Vagy mégsem? Hamarosan kezdődik az új epizód. Csavaros történet.

Románia: jönnek -mennek a miniszterelnökök és miniszterelnökjelöltek – a fix pont egyelőre Nicusor Dan Fotó: AFP

Az államelnökre hivatkozva jelenti vasárnap korán az Adevarul: "Eugen Tomac ma reggel lemondott a mandátumáról, és Adrian Veșteát nevezem ki miniszterelnöknek."

Tomac szombaton ismertette kormányprogramját, majd a fogadtatást látva márt másnap lemondott. A program 21 fejezetből és egy „nulladik prioritásból” áll, amely a közigazgatási-területi reformra vonatkozott, a kijelölt miniszterelnök ezzel egy időben közzétette azoknak a névsorát is, akik a kormányának tagjai lennének.

Tomacot Dan a múlt hét csütörtökjén jelölte kormányfőnek, több hetes egyeztetés után, miután az Ilie Bolojan vezette kormánykoalíció egy év megszorító politika után összeomlott.

A sok éven keresztül "bezzegországként" emlegetett, hitelekből költekező Románia az Európai Unió túlzottdeficit-eljárása következtében kényszerült a lakóira tavaly rázúdított megszorításokra. Más EU-tagok, így Magyarorszság ellen is folyik egyébként ugyanez za eljárás, csak a miénket felfüggesztették, miközben a költségvetés hiánya nálunk közelébe se járt a román szintnek – Brüsszel azonban nálunk is kormányzati lépéseket vár el.

(Cikkünk frissül.)