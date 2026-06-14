Most már tényleg riválist kap a McDonald's és a Burger King Magyarországon: terjeszkedik az új gyorsétteremlánc, ilyet még senki nem csinált – külföldön is rohamoz
A Tóth testvérek vasárnap átadják a Simon’s Burger első autós kiszolgálással működő éttermét, egyben a lánc második játszóházát is.
Az első autós egység Mohácson, egy Mol benzinkút közvetlen szomszédságában nyílik meg.
A helyszín különlegessége, hogy nem egy hagyományos töltőállomásról van szó: a Mol melletti ingatlanban korábban étterem működött, így a benzinkúti szolgáltatások mellett a vendégek a Simon’s Burger kínálatával is találkozhatnak, illetve hosszabb időt eltölthetnek a játszóházban is.
A lánc szerint az új egység az egyik legjobb adottságokkal rendelkező helyszínük lesz, az étterem mellett a budapestinél is nagyobb játszóházat alakítottak ki, amely elsősorban a családos vendégeket célozza.
„A Simon’s Burger történetének legnagyobb megnyitóeseményére készülünk: családi nap keretében a szokásos ezer ingyenes hamburger kiosztása mellett gyerekprogramok és számos családi attrakció várja az érdeklődőket” – mondta el Korvin Tibor, az étteremlánc nemzetközi franchise-igazgatója a Világgazdaságnak.
Az étterem helyszínéről már az év elején beszámolt a Világgazdaság. Az egység megnyitásával a Simon’s Burger lesz az első magyar gyorsétteremlánc, amely autós kiszolgálást (drive-thru) is kínál Magyarországon.
Jönnek az új Travis’ Tenders éttermek is
A Simon’s Burger almárkája, a Travis’ Tenders sikere a várakozásokat is felülmúlta. Korvin Tibor korábban azt mondta: a számok egyértelműen azt mutatják, hogy rendkívül erős piaci igény mutatkozik a csirkés márka kínálatára.
Már az első Travis’ Tenders étterem megnyitásakor napirenden volt a további terjeszkedés, ugyanakkor az eredeti tervek visszafogottabb növekedéssel számoltak, mint amit a Simon’s Burger az elmúlt időszakban megvalósított.
A Világgazdaság számolt be elsőként arról, hogy a csirkés gyorsétteremlánc multibrand koncepcióban terjeszkedik: a tervek szerint olyan egységeket nyitnak, ahol a Simon’s Burger és a Travis’ Tenders egy helyen működik majd.
A nemzetközi franchise-igazgató megerősítette: az első multibrand étterem még ebben a hónapban megnyílik a budapesti Árkád Bevásárlóközpontban. Sőt,
Budapesten már készül egy olyan projekt, ahol a Travis különálló egységként működik majd egy bevásárlóközpontban, de vidéki helyszíneken is gondolkodnak hasonló megoldásokban.
A magyar lánc célja, hogy összesen mintegy húsz ilyen dupla koncepciós helyszínt hozzon létre. Korvin Tibor hozzátette, hogy a Travis’ Tenders márka egyelőre nem franchise-rendszerben terjeszkedik, mert még fejlesztési fázisban van.
A Simon's Burger esetében korábban mintegy 30 étterem működését tartották szükségesnek ahhoz, hogy megkezdjék a nemzetközi terjeszkedést. A Travis’ Tenders magyarországi növekedése várhatóan akkor gyorsulhat fel jelentősen, amikor a hálózat eléri a mintegy húsz egységet. A csirkés márka ezt a méretet akár két-három éven belül is elérheti, ami megnyithatja az utat a külföldi franchise-terjeszkedés előtt.
Országos romániai hálózatot építhet a Simon’s Burger
Tóth Simon és Tóth Máté már korábban elkezdte a külföldi terjeszkedést. 2025 márciusában New Yorkban megnyitották a Smashy Burger nevű helyüket, akkor már arról is írt a sajtó, hogy a következő nagy lépés további nemzetközi Simon’s Burger-egységek megnyitása lehet, a legvalószínűbb helyszínként Bukarest és Bécs merült fel.
Később a Világgazdaság megírta, hogy az első külföldi Simon’s Burger Kassán nyílt meg. Azóta már az is kiderült, hogy nem az eredetileg októberre tervezett időpontban, hanem novemberben tudták átadni az éttermet.
„Ez egy fontos megnyitó volt, ezért megadtuk a módját, hiszen ez az első nemzetközi Simon’s Burger” – mondta el a Világgazdaságnak Tóth Simon, aki szerint a megnyitó sikeressége után várhatóan újabb partnerek jelentkeznek majd.
A külföldi terjeszkedés itt nem állt meg: a magyar étteremlánc október végén jelentette, hogy decemberben adják át Parndorfban a második nemzetközi egységüket. A vállalat első romániai Simon’s Burger étterme az eredeti elképzelésekhez képest
pár hónap csúszással, várhatóan a nyár közepén nyílik meg Kolozsváron.
A Simon’s Burger nem titkolja, hogy Kolozsváron nem szeretne megállni. Az első étterem egyfajta tesztként szolgál a romániai piac megismerésére. A további romániai egységekről egyelőre nem született döntés. A vezetőség először szeretné megvárni az első étterem teljesítményét és a fogyasztói visszajelzéseket.
„Nagyon gyorsan tudunk döntéseket hozni, de ehhez látnunk kell a vendégek reakcióit és az üzleti eredményeket” – mondta Korvin Tibor. Ha a romániai nyitás sikeres lesz – tette hozzá –, a vállalat akár országos hálózat kiépítésében is gondolkodhat.
Elmondása szerint a gyorséttermi szegmens jelenleg erősebb a szomszédban, mint Magyarországon. A franchise-igazgató úgy látja, hogy Románia ma Európa egyik legvonzóbb és legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező gyorséttermi piaca, ezért a régiós terjeszkedési tervekben kiemelt szerepet kap.