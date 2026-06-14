Most már tényleg riválist kap a McDonald's és a Burger King Magyarországon: terjeszkedik az új gyorsétteremlánc, ilyet még senki nem csinált – külföldön is rohamoz

A Tóth testvérek vasárnap átadják a Simon’s Burger első autós kiszolgálással működő éttermét, egyben a lánc második játszóházát is.

Nagy dobásra készül a Simon’s Burger: autós éttermet adnak á / Fotó: Simon’s Burger / Facebook

Az első autós egység Mohácson, egy Mol benzinkút közvetlen szomszédságában nyílik meg.

A helyszín különlegessége, hogy nem egy hagyományos töltőállomásról van szó: a Mol melletti ingatlanban korábban étterem működött, így a benzinkúti szolgáltatások mellett a vendégek a Simon’s Burger kínálatával is találkozhatnak, illetve hosszabb időt eltölthetnek a játszóházban is.

A lánc szerint az új egység az egyik legjobb adottságokkal rendelkező helyszínük lesz, az étterem mellett a budapestinél is nagyobb játszóházat alakítottak ki, amely elsősorban a családos vendégeket célozza.

„A Simon’s Burger történetének legnagyobb megnyitóeseményére készülünk: családi nap keretében a szokásos ezer ingyenes hamburger kiosztása mellett gyerekprogramok és számos családi attrakció várja az érdeklődőket” – mondta el Korvin Tibor, az étteremlánc nemzetközi franchise-igazgatója a Világgazdaságnak.

Az étterem helyszínéről már az év elején beszámolt a Világgazdaság. Az egység megnyitásával a Simon’s Burger lesz az első magyar gyorsétteremlánc, amely autós kiszolgálást (drive-thru) is kínál Magyarországon.

Jönnek az új Travis’ Tenders éttermek is

A Simon’s Burger almárkája, a Travis’ Tenders sikere a várakozásokat is felülmúlta. Korvin Tibor korábban azt mondta: a számok egyértelműen azt mutatják, hogy rendkívül erős piaci igény mutatkozik a csirkés márka kínálatára.

Már az első Travis’ Tenders étterem megnyitásakor napirenden volt a további terjeszkedés, ugyanakkor az eredeti tervek visszafogottabb növekedéssel számoltak, mint amit a Simon’s Burger az elmúlt időszakban megvalósított.

A Világgazdaság számolt be elsőként arról, hogy a csirkés gyorsétteremlánc multibrand koncepcióban terjeszkedik: a tervek szerint olyan egységeket nyitnak, ahol a Simon’s Burger és a Travis’ Tenders egy helyen működik majd.

A nemzetközi franchise-igazgató megerősítette: az első multibrand étterem még ebben a hónapban megnyílik a budapesti Árkád Bevásárlóközpontban. Sőt,

Budapesten már készül egy olyan projekt, ahol a Travis különálló egységként működik majd egy bevásárlóközpontban, de vidéki helyszíneken is gondolkodnak hasonló megoldásokban.

A magyar lánc célja, hogy összesen mintegy húsz ilyen dupla koncepciós helyszínt hozzon létre. Korvin Tibor hozzátette, hogy a Travis’ Tenders márka egyelőre nem franchise-rendszerben terjeszkedik, mert még fejlesztési fázisban van.