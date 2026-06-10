A migrációs paktum ellen a parlamentben próbálkozk a Fidesz-KDNP, ha lejt is a pálya
Az európai uniós migrációs paktum elutasítását kezdeményezik szerdán benyújtott határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői.
A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy
az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein,
és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát.
A határozati javaslatban a Fidesz és a KDNP képviselői ezért azt kezdeményezik: az Országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú európai uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban.
A javaslatban rögzítenék: Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak.
A Fidesz frakcióvezetője kedden a parlamentben azt mondta, hogy a Tisza tegyen egyértelmű nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a migrációs paktumot nem fogja végrehajtani.
A migrációs paktum az egyik legfontosabb kérdés, amely a következő időszakban meghatározhatja Magyarország jövőjét – jelentette ki Gulyás Gergely.
A Fidesz frakcióvezetője felszólalásában felidézte, hogy
Magyarország az Orbán-kormány idején nem támogatta az uniós migrációs paktum elfogadását, és jogi úton is fellépett a szabályozással szemben.
Hangsúlyozta, hogy a kormánypárt álláspontja szerint az ilyen jelentőségű döntéseket az Európai Unióban kizárólag egyhangú döntéssel lehetne meghozni.
Gulyás Gergely szerint egyes tagállamok – például Olaszország – azért támogathatják a paktumot, mert jelentős migrációs nyomásnak vannak kitéve, és érdekükben állhat a menedékkérők más országok közötti elosztása. Véleménye szerint ebből azonban nem következik, hogy Magyarországnak is támogatnia kellene az intézkedést.
A frakcióvezető úgy véli, a migrációs paktum egyik legnagyobb kockázata, hogy egy esetleges migrációs válsághelyzetben az Európai Bizottság olyan döntéseket hozhat, amelyek kötelező befogadási kötelezettséget írhatnak elő a tagállamok számára. Állítása szerint ilyen helyzetben Magyarországnak korlátozás nélkül kellene migránsokat befogadnia.
Felszólalásában arra kérte a kormányt, hogy tegyen egyértelmű nyilatkozatot arról: Magyarország nem kívánja végrehajtani a migrációs paktumot. Hozzátette, a Fidesz minden olyan kormányzati lépést támogat, amely uniós jogi fórumokon is fellép a szabályozással szemben.
Gulyás Gergely a szuverenitás kérdésére is kitért. Álláspontja szerint a migrációs paktum olyan hatásköröket adna Brüsszelnek, amelyek szűkíthetik a tagállamok mozgásterét a bevándorláspolitikában. Ezért Magyarországnak továbbra is következetesen ki kell állnia saját álláspontja mellett – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.
Magyar Péter viszontválaszában arról beszélt, hogy egyeztetett az Európai Tanáccsal a migrációs paktum kérdésében. A miniszterelnök azt mondta: korábban is lett volna lehetőség megállapodást kötni, ahogyan Finnországnak és Lengyelországnak is sikerült, az Orbán-kormány azonban nem élt ezzel a lehetőséggel.
A kormányfő hangsúlyozta: Magyarországon nem lesznek illegális bevándorlók, és nem létesülnek migránsok befogadására alkalmas táborok sem.