Kezdődhet a boszorkányüldözés Magyarországon: példátlan hatalma lesz Magyar Péter szuperhatóságának – minden, amit a vagyonvisszaszerzési hivatalról eddig tudunk

A parlament hétfői plenáris ülésén Magyar Péter bejelentette, hogy megindítják a "Tisztítótűz műveletet", melynek keretében elmondása szerint létrehozzák "Európa legerősebb korrupció elleni intézményét". Ez utóbbival a kormányfő arra utalt, hogy létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt (NVVH). A csomag része egyes közjogi méltóságok elmozdítása, valamint az országgyűlési képviselők mandátumának három ciklusra, azaz tizenkét évre való korlátozása is.

Magyar Péter miniszterelnök a parlament hétfői ülésén jelentette be az NVVH létrehozását. / Fotó: Hatlaczki Balázs

Vagyonvisszaszerzési hivatal, mint a politikai leszámolás legfőbb eszköze?

A kormány a megszokott minimum 8 helyett 5 napos társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) létrehozásáról szóló jogszabálycsomagot. A tervek szerint az új szervezet az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárására és a jogellenesen megszerzett vagyonelemek visszaszerzésére kapna felhatalmazást. A politikai leszámolásként is felfogható intézkedéseket és a szervezet létrehozását a miniszterelnök az előző kormány maffiához való hasonlításával igyekezett alátámasztani.

A tervezet szerint az NVVH átfogó vizsgálatokat folytatna a korrupciógyanús és vagyonkimentési konstrukciók feltárására. A hatóság a tulajdonosi láncok elemzésével és pénzügyi nyomkövetéssel igyekezne azonosítani az érintett vagyonelemeket. Feladatai közé tartozna a jogtalanul eltulajdonított közpénzek visszajuttatása az állami ellenőrzés alá.

A tervezet alapján a hivatal más szervektől is átvehetne ügyeket, így például a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványaihoz kapcsolódó eljárásokat is magához vonhatná.

Bűncselekmény gyanúja esetén a hivatal zárolási intézkedéseket kezdeményezhetne, valamint büntetőeljárás megindítását indítványozhatná az illetékes hatóságoknál.

Újítás, ami a pártállami múltba vezet

A miniszterelnök elmondása szerint az NVVH közvetlenül nem a kormány irányítása alatt működne, ugyanakkor az ügyészi szervezettel párhuzamosan. A hivatal széles körű hozzáférést kapna állami és pénzügyi nyilvántartásokhoz, ami lehetővé tenné a különböző adatbázisok összevetését és a vagyoni folyamatok nyomon követését.