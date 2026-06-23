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Magyar Péter
parlament
Országgyűlés

Közös beruházások és új szövetség: ezt tervezi Magyar Péter a visegrádi országokkal

A miniszterelnök szerint a visegrádi együttműködés a közös érdekekről és a régió versenyképességének erősítéséről szól. Magyar Péter úgy véli, hogy a V4-ek ismét Közép-Európa fejlődésének és európai súlyának egyik meghatározó motorjává válhatnak.
VG
2026.06.23., 09:25

A miniszterelnök napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy a közép-európai népek sorsáról történelmük során sokszor idegen fővárosokban döntöttek. 

Magyar Péter
Közös beruházások és új szövetség: ezt tervezi Magyar Péter a visegrádi országokkal / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a kommunista rendszer összeomlása után a térség országai ismét ahhoz a gondolathoz nyúltak vissza, hogy közösen kell alakítaniuk jövőjüket.

A kormányfő szerint ez az eszme jóval régebbi a visegrádi együttműködésnél, ugyanakkor a rendszerváltást követően ismét kiemelt jelentőséget kapott, és a V4-ek keretében is fontos szerepet játszott a régiós együttműködés erősítésében. 

Elmondta, hogy a visegrádi országok között időről időre komoly viták is kialakultak – például a bősi vízlépcső ügyében –, és az erős nemzeti érdekek gyakran ütköztek egymással. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a térség közös jövője miatt mindig volt lehetőség az együttműködésre és a közös gondolkodásra.

Magyar Péter szerint az Orbán-kormány idején a visegrádi együttműködés mélypontra került, ami sem Európa, sem a közép-európai régió érdekeit nem szolgálta. 

Kijelentette, hogy a közös érdekek nem tűntek el. Úgy fogalmazott, hogy ugyanazok az utak kötik össze a térség országait, ugyanazok az energetikai kihívások érintik őket, ugyanabban a gazdasági térben élnek, és 

ugyanazok a kérdések foglalkoztatják a magyar, a szlovák, a cseh és a lengyel családokat.

„A mai gödöllői találkozóra világos céllal érkezünk: a visegrádi együttműködés a következő évtizedekről szól. Arról, hogy Közép-Európa képes-e végre kiépíteni azokat az észak, déli közlekedési és energetikai kapcsolatokat, amelyekről évtizedek óta beszélünk” – mondta Magyar Péter. 

Hozzátette, hogy a találkozó arról is szól, 

  • képesek-e a térség országai összehangolni fejlesztéspolitikájukat, 
  • valamint közösen fellépni a stratégiai beruházásokért 
  • és az innovatív iparágak régióba vonzásáért.

„Azért dolgozunk, hogy a visegrádi együttműködés ismét a régió fejlődésének biztosítéka és európai súlyának egyik legfontosabb motorja legyen” – mondta Magyar Péter.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője felszólalásában arról beszélt, hogy amikor Magyar Péter Donald Tuskkal találkozott, szerinte nem a közép-európai együttműködés egyik képviselőjével egyeztetett, hanem a globális hatalmi érdekek egyik szereplőjével.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője felszólalásában hangsúlyozta, hogy Antall József miniszterelnök nevéhez fűződik a visegrádi együttműködés modern formájának megteremtése.

Emlékeztetett arra, hogy a V4-ek és Németország közötti kereskedelmi forgalma ma már nagyobb, mint Németország és Franciaország kétoldalú kereskedelme. Hozzátette: a Brexit óta az Európai Unió egyik legfontosabb gazdasági tengelye Berlin, Varsó, Prága és Budapest között húzódik. 

Kiemelte, hogy az Európai Unión belül a közép- és kelet-európai országok súlyát ma már jóval jelentősebbnek kell tekinteni, mint korábban. 

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy a visegrádi együttműködés politikai értelemben 2010 és 2021 között volt a legerősebb, függetlenül attól, hogy az egyes tagállamokban éppen milyen összetételű kormányok voltak hatalmon. 

A fideszes politikus úgy fogalmazott, hogy most Magyarországon is olyan törekvések láthatók, amelyek közjogi szabályok figyelmen kívül hagyásával próbálják ellehetetleníteni a politikai ellenfeleket, illetve visszamenőleges hatállyal kívánják átírni az alkotmányos szabályokat. 

„Magyarország számára a visegrádi együttműködés megerősítése az érdek, nem pedig a rossz gyakorlatok átvétele. 

A politikai, gazdasági, kulturális és infrastrukturális együttműködés csak erősödhet, ha a visegrádi országok vezetői ezekről a kérdésekről tárgyalnak, ezért minden ilyen kezdeményezést támogatni fogunk”

 – jelentette ki Gulyás Gergely. 

Bujdosó Andrea Anna, a Tisza frakcióvezetője személyes romániai emlékeit felidézve arról beszélt, hogy a rendszerváltás idején az volt az álom, hogy eltűnjenek a határok, és a népek szabadon működhessenek együtt. Hangsúlyozta, hogy a szabadság jelentőségét igazán azok érthetik meg, akik olyan rendszerben éltek, ahol annak hiánya mindennapos tapasztalat volt.

Elmondta, hogy számára különösen fontos pillanat volt Magyarország 2004-es európai uniós csatlakozása, míg a visegrádi együttműködés szerinte azt a lehetőséget teremtette meg, hogy a közép-európai országok közösen élhessenek ezzel a szabadsággal.

Megfogalmazása szerint Romániából nézve Magyarország az uniós csatlakozást követően sokáig egyfajta „álomországnak” tűnt, hiszen a térség egyik kiemelkedő országának számított. Hozzátette, Magyarország akkoriban példaként szolgált számos szomszédos ország számára gazdasági teljesítményével és európai integrációjával.

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