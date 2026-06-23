A miniszterelnök napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy a közép-európai népek sorsáról történelmük során sokszor idegen fővárosokban döntöttek.

Közös beruházások és új szövetség: ezt tervezi Magyar Péter a visegrádi országokkal / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a kommunista rendszer összeomlása után a térség országai ismét ahhoz a gondolathoz nyúltak vissza, hogy közösen kell alakítaniuk jövőjüket.

A kormányfő szerint ez az eszme jóval régebbi a visegrádi együttműködésnél, ugyanakkor a rendszerváltást követően ismét kiemelt jelentőséget kapott, és a V4-ek keretében is fontos szerepet játszott a régiós együttműködés erősítésében.

Elmondta, hogy a visegrádi országok között időről időre komoly viták is kialakultak – például a bősi vízlépcső ügyében –, és az erős nemzeti érdekek gyakran ütköztek egymással. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a térség közös jövője miatt mindig volt lehetőség az együttműködésre és a közös gondolkodásra.

Magyar Péter szerint az Orbán-kormány idején a visegrádi együttműködés mélypontra került, ami sem Európa, sem a közép-európai régió érdekeit nem szolgálta.

Kijelentette, hogy a közös érdekek nem tűntek el. Úgy fogalmazott, hogy ugyanazok az utak kötik össze a térség országait, ugyanazok az energetikai kihívások érintik őket, ugyanabban a gazdasági térben élnek, és

ugyanazok a kérdések foglalkoztatják a magyar, a szlovák, a cseh és a lengyel családokat.

„A mai gödöllői találkozóra világos céllal érkezünk: a visegrádi együttműködés a következő évtizedekről szól. Arról, hogy Közép-Európa képes-e végre kiépíteni azokat az észak, déli közlekedési és energetikai kapcsolatokat, amelyekről évtizedek óta beszélünk” – mondta Magyar Péter.

Hozzátette, hogy a találkozó arról is szól,

képesek-e a térség országai összehangolni fejlesztéspolitikájukat,

valamint közösen fellépni a stratégiai beruházásokért

és az innovatív iparágak régióba vonzásáért.

„Azért dolgozunk, hogy a visegrádi együttműködés ismét a régió fejlődésének biztosítéka és európai súlyának egyik legfontosabb motorja legyen” – mondta Magyar Péter.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője felszólalásában arról beszélt, hogy amikor Magyar Péter Donald Tuskkal találkozott, szerinte nem a közép-európai együttműködés egyik képviselőjével egyeztetett, hanem a globális hatalmi érdekek egyik szereplőjével.