Ruff Bálint
Ruff Bálint jelentős átvilágítást jelentett be – kiderült, mikor kezdi el a munkát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal

Teljes átalakítást és minden eddiginél nagyobb átvilágítást jelentett be a leendő miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruff Bálint új államtitkárokat mutatott be.
2026.05.12., 10:45

Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság meghallgatásán Ruff Bálint arról beszélt, hogy minden eddiginél nagyobb átvilágítás indul a miniszterelnöki kabinetirodánál. 

Jelentős átvilágítást jelentett be Ruff Bálint / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A leendő miniszterelnökséget vezető miniszter bemutatta a tárca két leendő államtitkárát is. A politikus közölte: 

  • a miniszterelnökség szakpolitikai államtitkára Bíró-Nagy András politológus, a Policy Solutions vezetője lesz. 
  • A minisztérium másik államtitkári posztját Csontos Bence, a Tisza Párt országgyűlési képviselője töltheti be.

Azt is bejelentette: az új struktúrában a titkosszolgálatok kikerülnek a tárca irányítása alól, és a belügyminisztériumhoz, a honvédelmi minisztériumhoz, illetve a külügyminisztériumhoz kerülnek.

Elmondta azt is, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) sem tartozna tovább a minisztérium alá, hanem önálló intézményként működne tovább.

Ruff Bálint hangsúlyozta: nem kíván jogszabály-előkészítéssel foglalkozni, mert ezt a feladatot a szakminisztériumokra bízná. Mint fogalmazott, 

az ő feladata az lesz, hogy segítse a miniszterelnök munkáját, valamint összehangolja a miniszterek tevékenységét.

Ruff Bálint a parlamenti meghallgatásán a tervezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról is beszélt. 

A miniszterjelölt hangsúlyozta: a hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot nem a miniszterelnökség dolgozza ki, hanem 141 országgyűlési képviselő nyújtja majd be.

A politikus szerint az új intézmény „a legdurvább, legbiztosabb jogállami keretek között” működik majd. Elmondása alapján 

a vagyonvisszaszerzési hivatal a tervek szerint már június 1-jén megkezdheti a munkáját.

Ruff Bálint úgy fogalmazott: a múltban, a jelenben és a jövőben is a lehető legszigorúbb szabályok lesznek érvényben az intézmény működése során. 

Cikkünk frissül.

