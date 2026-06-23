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Szembemegy a fél világgal Varga Mihály: meglépte az MNB, amire hónapok óta vártunk

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üzemanyagár

Percekkel ezelőtt kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon: extrém, ami a gázolajjal történik – szerdától már ennyiért adják a benzint és a dízelt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Órákon belül megszűnhet a védett ár, ma szavaznak róla a parlamentben. Az üzemanyagárakban ettől függetlenül is ismét változás áll be, amely szerdától érvényes. A dízelesek nagyon jó helyzetben vannak.
Hecker Flórián
2026.06.23, 09:54
Frissítve: 2026.06.23, 10:28

Üzemanyagár-változás lép életbe június 24-én szerdán a nagykereskedőknél – számolt be kedden kora délelőtt a Holtankoljak.hu.

üzemanyagár, tankolás, benzin, dízel
Percekkel ezelőtt kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon: szerdától ennyiért adják a benzint és a dízelt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A gyakorlat szerint hosszabb ideje jut most már minden napra üzemanyagár-döntés. Tegnap még arról számoltunk be, hogy kedden megszakadt az elmúlt hét nagy árcsökkentő sorozata és ma változatlanul hagyták a nagykereskedői árakat mind a benzin, mind a dízel esetében.

Ezúttal viszont újabb fordulat történt, és ha csak részlegesen is, de újraindult az áresés a töltőállomásokon.

Percekkel ezelőtt kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint holnaptól 

  1. nem változik a benzin nagykereskedelmi ára,
  2. a gázolaj azonban bruttó 6 forinttal olcsóbb lesz.

Utóbbi azért is figyelemreméltó, mert a mostani korrekcióval a dízel ára egy hét alatt már több mint 30 forinttal mérséklődött, legalább nagykereskedelmi szinten. A kiskereskedelem, tehát a benzinkutak jellemzően lekövetik az árváltozásokat.

Az aktuális országos átlagárak 2026.06.23-án, tehát ma a következők:

  • 95-ös benzin – 583 Ft/liter,
  • gázolaj – 602 Ft/liter.

Ehhez képest a még életben lévő védett árak maximuma 595 Ft/liter és 615 Ft/liter. Fontos, hogy ennyél olcsóbban lehet adni az üzemanyagot, csak efölé nem árazhatnak a keresekedők. Mindenesetre ebből a pillanatnyi árhelyzetről vonta le azt a következtetést a Tisza kormány, hogy a védett árak alkalmazása fölöslegessé vált, ezért ezeket kivezeti.

Ezzel ugyanakkor érdemes óvatosnak lenni, hiszen az iráni helyzet, benne a Hormuzi-szoros átjárhatósága továbbra is rendkívül bizonytalan. Jól mutatják ezt a hétvégi események.

Akkor úgy festett a dolog, hogy irán újra lezárja a globális olajáramlás 20 százalékát bonyolító átkelőt. Hétfőn emiatt a kereskedés megnyitásakor a jegyzés azonnal 82,30 dollárig emelkedett, majd miután pozitív hírek érkeztek az amerikai-perzsa tárgyalások alakulásáról, 80 dollár alá korrigált. Most 77 dollár körül kereskednek az olaj hordójával.

Akárhogy is, a szabályozásnak rövidesen vége lesz, hiszen a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról

az Országgyűlés kedden, a heti kétnapos ülésének második napján dönthet.

Ezzel azonban ez a fejezet nem zárul le a magyar üzemanyagpiacon, mivel péntekre tiltakozó bezárást hirdetett sok magyarországi kisbenzinkút. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) hétfői közleménye szerint a Fidesz-kormány által bevezetett, és a Tisza-kormány kormány által meghosszabbított hatósági ár (korábbi nevén védett ár) a magyar családi tulajdonban álló, benzinkutakat üzemeltető kkv-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott.

A kár enyhítésére a Fidesz-kormány támogatási programot hozott létre, amit a Tisza-kormány, mint jogutód, már nem akar végrehajtani.

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