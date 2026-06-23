Percekkel ezelőtt kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon: extrém, ami a gázolajjal történik – szerdától már ennyiért adják a benzint és a dízelt
Üzemanyagár-változás lép életbe június 24-én szerdán a nagykereskedőknél – számolt be kedden kora délelőtt a Holtankoljak.hu.
A gyakorlat szerint hosszabb ideje jut most már minden napra üzemanyagár-döntés. Tegnap még arról számoltunk be, hogy kedden megszakadt az elmúlt hét nagy árcsökkentő sorozata és ma változatlanul hagyták a nagykereskedői árakat mind a benzin, mind a dízel esetében.
Ezúttal viszont újabb fordulat történt, és ha csak részlegesen is, de újraindult az áresés a töltőállomásokon.
Percekkel ezelőtt kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon
Az üzemanyagár-figyelő blog szerint holnaptól
- nem változik a benzin nagykereskedelmi ára,
- a gázolaj azonban bruttó 6 forinttal olcsóbb lesz.
Utóbbi azért is figyelemreméltó, mert a mostani korrekcióval a dízel ára egy hét alatt már több mint 30 forinttal mérséklődött, legalább nagykereskedelmi szinten. A kiskereskedelem, tehát a benzinkutak jellemzően lekövetik az árváltozásokat.
Az aktuális országos átlagárak 2026.06.23-án, tehát ma a következők:
- 95-ös benzin – 583 Ft/liter,
- gázolaj – 602 Ft/liter.
Ehhez képest a még életben lévő védett árak maximuma 595 Ft/liter és 615 Ft/liter. Fontos, hogy ennyél olcsóbban lehet adni az üzemanyagot, csak efölé nem árazhatnak a keresekedők. Mindenesetre ebből a pillanatnyi árhelyzetről vonta le azt a következtetést a Tisza kormány, hogy a védett árak alkalmazása fölöslegessé vált, ezért ezeket kivezeti.
Ezzel ugyanakkor érdemes óvatosnak lenni, hiszen az iráni helyzet, benne a Hormuzi-szoros átjárhatósága továbbra is rendkívül bizonytalan. Jól mutatják ezt a hétvégi események.
Akkor úgy festett a dolog, hogy irán újra lezárja a globális olajáramlás 20 százalékát bonyolító átkelőt. Hétfőn emiatt a kereskedés megnyitásakor a jegyzés azonnal 82,30 dollárig emelkedett, majd miután pozitív hírek érkeztek az amerikai-perzsa tárgyalások alakulásáról, 80 dollár alá korrigált. Most 77 dollár körül kereskednek az olaj hordójával.
Akárhogy is, a szabályozásnak rövidesen vége lesz, hiszen a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról
az Országgyűlés kedden, a heti kétnapos ülésének második napján dönthet.
Ezzel azonban ez a fejezet nem zárul le a magyar üzemanyagpiacon, mivel péntekre tiltakozó bezárást hirdetett sok magyarországi kisbenzinkút. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) hétfői közleménye szerint a Fidesz-kormány által bevezetett, és a Tisza-kormány kormány által meghosszabbított hatósági ár (korábbi nevén védett ár) a magyar családi tulajdonban álló, benzinkutakat üzemeltető kkv-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott.
A kár enyhítésére a Fidesz-kormány támogatási programot hozott létre, amit a Tisza-kormány, mint jogutód, már nem akar végrehajtani.