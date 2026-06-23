Ursula von der Leyen erre nem számított: Kína megmenti Oroszországot az uniós szankcióktól, minden csepp LNG-t felvásáról tőlük – óriási beruházás kezdődött

Kína egy második LNG-importterminált készít elő az orosz Arctic LNG 2 projektből érkező cseppfolyósított földgáz fogadására – értesült három, az ügyet ismerő forrástól a Reuters. Az új terminál a kelet-kínai Santung tartományban található Longkou városában épült, üzemeltetője pedig az állami tulajdonú PipeChina lesz.

Kína mentőövet dobott az oroszoknak / Fotó: Tomas Ragina

A lépés különösen fontos Oroszország számára, mert az Arctic LNG 2 a Kreml egyik zászlóshajó-projektje, amelybe mintegy 21 milliárd dollárt fektettek, ám az amerikai szankciók miatt évek óta nehezen talál vevőket. Az új terminál lényegében új exportcsatornát nyithat a projekt számára, miközben Moszkva európai gázexportja az elmúlt években drasztikusan visszaesett.

Eddig csak egyetlen kínai terminál fogadta

Jelenleg a szankciós orosz LNG-t kizárólag a PipeChina kuanghszi Beihai terminálja fogadja. Az első szállítmány 2025 augusztusában érkezett meg, azóta pedig összesen 41 rakományt, vagyis körülbelül 2,6 millió tonna cseppfolyósított földgázt vett át a terminál. Emellett három szállítmány érkezett a szintén amerikai szankciók alatt álló orosz Portovaya LNG-üzemből.

Az új longkoui terminál jelentősen növelheti a fogadási kapacitást. Az első ütemben évi 5 millió tonna LNG fogadására lesz képes, és iparági források szerint már befejeződött a mechanikai kivitelezése. A cél az, hogy még október előtt, a téli fűtési szezon kezdetére üzembe álljon.

A Reuters forrásai szerint Kínának egyszerűen szüksége van egy második terminálra, mert az egyetlen jelenlegi fogadóállomás már nem tudná kezelni a várhatóan növekvő mennyiséget.

Kína az egyetlen ismert vásárló

A történet pikantériája, hogy jelenleg Kína az egyetlen ismert vásárlója az Arctic LNG 2 projektből származó, szankciós orosz LNG-nek. A világ legnagyobb LNG-importőre tavaly összesen 7,57 millió tonna cseppfolyósított földgázt vásárolt Oroszországtól a kínai vámadatok szerint.

Az orosz projektet irányító Novatek jelentős árengedményekkel próbálja ösztönözni a keresletet. A Reuters forrásai szerint a kínai vásárlók akár 30-40 százalékos kedvezménnyel is hozzájuthatnak az orosz LNG-hez, ami jól mutatja, mekkora nyomás alatt áll az orosz energiaszektor.