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olaj
Oroszország
Kína

Ursula von der Leyen erre nem számított: Kína megmenti Oroszországot az uniós szankcióktól, minden csepp LNG-t felvásáról tőlük – óriási beruházás kezdődött

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Miközben Európa egyre gyorsabban zárja el az utakat az orosz energia előtt, Moszkva új piacok után kutat, hogy életben tartsa exportját. Kína pedig úgy tűnik, nemcsak nyitva hagyja az ajtót, hanem már a második olyan LNG-terminált készíti elő, amely az amerikai szankciók alatt álló orosz gáz fogadására is alkalmas.
VG
2026.06.23, 08:31

Kína egy második LNG-importterminált készít elő az orosz Arctic LNG 2 projektből érkező cseppfolyósított földgáz fogadására – értesült három, az ügyet ismerő forrástól a Reuters. Az új terminál a kelet-kínai Santung tartományban található Longkou városában épült, üzemeltetője pedig az állami tulajdonú PipeChina lesz.

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Kína mentőövet dobott az oroszoknak / Fotó: Tomas Ragina

A lépés különösen fontos Oroszország számára, mert az Arctic LNG 2 a Kreml egyik zászlóshajó-projektje, amelybe mintegy 21 milliárd dollárt fektettek, ám az amerikai szankciók miatt évek óta nehezen talál vevőket. Az új terminál lényegében új exportcsatornát nyithat a projekt számára, miközben Moszkva európai gázexportja az elmúlt években drasztikusan visszaesett.

Eddig csak egyetlen kínai terminál fogadta

Jelenleg a szankciós orosz LNG-t kizárólag a PipeChina kuanghszi Beihai terminálja fogadja. Az első szállítmány 2025 augusztusában érkezett meg, azóta pedig összesen 41 rakományt, vagyis körülbelül 2,6 millió tonna cseppfolyósított földgázt vett át a terminál. Emellett három szállítmány érkezett a szintén amerikai szankciók alatt álló orosz Portovaya LNG-üzemből.

Az új longkoui terminál jelentősen növelheti a fogadási kapacitást. Az első ütemben évi 5 millió tonna LNG fogadására lesz képes, és iparági források szerint már befejeződött a mechanikai kivitelezése. A cél az, hogy még október előtt, a téli fűtési szezon kezdetére üzembe álljon.

A Reuters forrásai szerint Kínának egyszerűen szüksége van egy második terminálra, mert az egyetlen jelenlegi fogadóállomás már nem tudná kezelni a várhatóan növekvő mennyiséget.

Kína az egyetlen ismert vásárló

A történet pikantériája, hogy jelenleg Kína az egyetlen ismert vásárlója az Arctic LNG 2 projektből származó, szankciós orosz LNG-nek. A világ legnagyobb LNG-importőre tavaly összesen 7,57 millió tonna cseppfolyósított földgázt vásárolt Oroszországtól a kínai vámadatok szerint.

Az orosz projektet irányító Novatek jelentős árengedményekkel próbálja ösztönözni a keresletet. A Reuters forrásai szerint a kínai vásárlók akár 30-40 százalékos kedvezménnyel is hozzájuthatnak az orosz LNG-hez, ami jól mutatja, mekkora nyomás alatt áll az orosz energiaszektor.

Az ügy azért is különösen érdekes, mert néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottság egyértelművé tette: 2027-től az uniós vállalatok számára teljesen tilos lesz az orosz LNG kereskedelme, még akkor is, ha a szállítmány nem az EU-ba érkezik.

Miközben tehát Európa egyre gyorsabban zárja be az ajtót az orosz gáz előtt, Kína láthatóan nemcsak nyitva tartja azt, hanem egy új bejáratot is épít Moszkva számára.

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