A tovább csökkenő olajárak dacára a SpaceX vezetésével lefordultak hétfőn az amerikai technológiai papírok, a Nasdaq Composite 1,32 százalékkal esett pénteki záróértéke alá, de az S&P 500 is leadott 0,37 százalékot. Egyedül a Dow Jones emelkedett 0,29 százalékkal.

Megbotlott az OTP, lejtőre került a forint / Fotó: Budapesti Éréktőzsde / Budapesti Értéktőzse

A 16,4 százalékkal beeső SpaceX esetében a befektetőknél az verte ki a biztosítékot, hogy a tőzsdeújonc vállalat elindította első, fedezetlen, elsőbbségi kötvénykibocsátását, amelynek célja egy legalább 20 milliárd dolláros tőkebevonás volt. A hírre mintegy 220 milliárd dollárral csökkent a vállalat piaci értéke.

Megroggyant, nagyjából 5 százalékkal megcsúszott a Google-tulajdonos Alphabet árfolyama is, miután exodusszerűen hagyják ott a műszaki vezetői a cégcsoportot és nem mellesleg egy 80 milliárd dolláros tőkeemelésre is készül.

A főbb európai tőzsdeindexek kedden szintén mínuszban álltak a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, holott az Egyesült Államok és Irán a hírek szerint megállapodtak a 60 napon belüli békekötéshez vezető tárgyalási ütemtervben. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szerint országa "teljes ellenőrzést" gyakorol a Hormuzi-szoros felett, az olaj korlátozások nélkül áramlik a kritikus vízi úton.

Gazdasági szempontból a befektetők fókuszában a délelőttre várt legfrissebb európai BMI-jelentések állnak.