Megbotlott az OTP, lejtőre került a forint
A tovább csökkenő olajárak dacára a SpaceX vezetésével lefordultak hétfőn az amerikai technológiai papírok, a Nasdaq Composite 1,32 százalékkal esett pénteki záróértéke alá, de az S&P 500 is leadott 0,37 százalékot. Egyedül a Dow Jones emelkedett 0,29 százalékkal.
A 16,4 százalékkal beeső SpaceX esetében a befektetőknél az verte ki a biztosítékot, hogy a tőzsdeújonc vállalat elindította első, fedezetlen, elsőbbségi kötvénykibocsátását, amelynek célja egy legalább 20 milliárd dolláros tőkebevonás volt. A hírre mintegy 220 milliárd dollárral csökkent a vállalat piaci értéke.
Megroggyant, nagyjából 5 százalékkal megcsúszott a Google-tulajdonos Alphabet árfolyama is, miután exodusszerűen hagyják ott a műszaki vezetői a cégcsoportot és nem mellesleg egy 80 milliárd dolláros tőkeemelésre is készül.
A főbb európai tőzsdeindexek kedden szintén mínuszban álltak a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, holott az Egyesült Államok és Irán a hírek szerint megállapodtak a 60 napon belüli békekötéshez vezető tárgyalási ütemtervben. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szerint országa "teljes ellenőrzést" gyakorol a Hormuzi-szoros felett, az olaj korlátozások nélkül áramlik a kritikus vízi úton.
Gazdasági szempontból a befektetők fókuszában a délelőttre várt legfrissebb európai BMI-jelentések állnak.
A BUX is beállt a sorba, a pesti börze vezető indexe 0,7 százalékkal csökkenve, 138 463 ponton rajtolt el, annak dacára, hogy délután az elemzői várakozások szerint kamatot vág az MNB.
Az OTP-részvények nagyjából 1,1 százalékkal, 44 410 forintra gyengültek.
A Mol papírjai eközben 3818 forinton stagnáltak. Ezzel a Mol kezdte a legjobban a napot, pedig egy reggeli közlemény szerint az MNB megbírságolta olajcéget. A Brent jegyzése 1,2 százalékkal, 77 dollár alá esett.
A Richter kurzusa 0,8 százalékkal, 11 760 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom részvényei a rekordközeli 2780 forinton startoltak el, ez az árfolyam 0,1 százalékkal maradt el az előző esti záróártól.
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Lejtőre került a forint, mintegy 0,4 százalékkal gyengült a hazai deviza. Az eurót 353,5 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.