Megrohanták a nyugdíjpénztárakat a magyarok — ezekkel a friss akciókkal vadásszák az ügyfeleket

Minden nyugdíjcélú megtakarítási forma növekedést mutat Magyarországon: több az önkéntes nyugdíjpénztári tag, emelkedik a nyugdíj-előtakarékossági számlák száma, és egyre többen kötnek nyugdíjbiztosítást is – derül ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből, amely az MNB első negyedéves adatait dolgozta fel.

Gondolunk az időskorra: a számok alapján nemcsak a nyugdíjpénztárak, hanem szinte minden nyugdíjcélú megtakarítás új lendületet kapott / Fotó: Lucigerma

A három megtakarítási formában összesen 1,73 millió élő szerződést tartottak nyilván március végén. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ennyi ember takarít meg nyugdíjcélra, hiszen sokan egyszerre több konstrukciót is használnak.

A nyugdíjcélra ilyen módon félretevők száma feltehetően jóval kevesebb, hiszen bőven akadnak olyanok, akik egyszerre többféle számlára is helyeznek el rendszeresen pénzt

– hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Hat és fél éves csúcson a NYESZ

A befektetési szolgáltatóknál vezetett nyugdíj-előtakarékossági számlák , vagyis a NYESZ-ek száma egy év alatt 8 százalékkal nőtt, így meghaladta a 105 ezret. A számlákon kezelt vagyon piaci értéke ennél is gyorsabban, 10,4 százalékkal emelkedett, és elérte a 645 milliárd forintot.

A szakértő szerint a növekedésben jelentős szerepe lehet annak, hogy a konstrukció hosszú távon adómentességet kínál. A NYESZ esetében ugyanis a megtakarítók mentesülhetnek a hozamot terhelő

személyi jövedelemadó

és a szociális hozzájárulási adó

alól, igaz, ehhez legalább tíz évig fenn kell tartani a számlát, és a tulajdonosnak nyugdíjjogosultságot is kell szereznie.

A népszerűség növekedéséhez az is hozzájárulhat, hogy egyre több bank építi be a NYESZ-számlát különböző ügyfélszerző akcióiba.

Egyre több a nyugdíjbiztosítás

A nyugdíjbiztosítások száma szintén látványosan emelkedik. Március végén már közel 539 ezer ilyen szerződést tartottak nyilván, ami 6,7 százalékos, vagyis mintegy 17 ezres növekedést jelent egy év alatt. A befizetések is emelkednek:

az első negyedévben 43,8 milliárd forint díjbevétel érkezett a nyugdíjbiztosításokba, ami 7,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának adatát.

Visszatértek a nyugdíjpénztárak is

Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál hosszú idő után sikerült megállítani a taglétszám csökkenését. Március végén 1,087 millió tagot tartottak nyilván a kasszák, ami mintegy tízezerrel több az egy évvel korábbinál. A tagok befizetései is növekedtek:

az első negyedévben közel 40,6 milliárd forint tagdíj érkezett a pénztárakba, ami 4,3 százalékos emelkedést jelent.

A háttérben azonban még erősebb folyamat húzódik meg. Gergely Péter arra emlékeztetett, hogy 2025-ben több mint negyedével nőtt a tagok által befizetett összeg az előző évhez képest, miközben az új belépők száma is sokéves csúcsra emelkedett.

Tavaly 40 ezer új tag csatlakozott az önkéntes nyugdíjpénztárakhoz, 2026 első három hónapjában pedig további több mint 12 ezer új belépőt regisztráltak.

Mindez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy a pénztártagok az idén átmenetileg lakáscélra is felhasználhatják megtakarításaik egy részét. Ezzel a lehetőséggel élve több mint 100 milliárd forintot vettek ki a számlákról, ennek ellenére az önkéntes nyugdíjpénztári vagyon értéke 2412 milliárd forintra emelkedett március végére, ami 6,5 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.