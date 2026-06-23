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Rendkívüli

Szembemegy a fél világgal Varga Mihály: meglépte az MNB, amire hónapok óta vártunk

vasút
közszolgáltatás
bevétel
MÁV
személyszállítás

Horribilis összeget emészt fel az állam egyik stratégiai ágazata, de még így is pumpálni kell bele az adófizetők pénzét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Tavaly egyedül szociális céllal több mint százmilliárd forintot tolt az állam a közszolgáltatásként végzett személyszállításba, és további 600 milliárdjába került az általa megrendelt szolgáltatás. A hazaihoz hasonló az európai gyakorlat is, mert a vasúti személyszállítást stratégiai fontosságúnak és környezetkímélőnek tekintik.
VG
2026.06.23, 09:59

Ma Magyarországon a MÁV Személyszállítási Zrt. és a GYSEV Zrt. a két legnagyobb személyszállító szolgáltató. A MÁV végzi a Volán beolvasztása után az autóbuszos helyközi személyszállítást is. A hazai helyközi személyszállítási közszolgáltatás teljes költsége 2025-ben 907,77 milliárd forintot tett ki – írja összefoglalójában Feldmann Márton vasúti szakértő, a Prolan Zrt. vasút-automatizálási üzletág-igazgatója.

személyszállítás
Sokba volt az államnak a vasúti személyszállítás/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A menetdíjbevétel két tételből állt: a belföldi utasok által fizetett 97,88 milliárd, és a nemzetközi utazásokból származó 21  milliárd forintból, ami együtt 121,8 milliárd forint volt. (Magyarországon a MÁV Személyszállítási nemzetközi vonatjai is részei a közszolgáltatásnak.

A teljes költségnek tehát

  • a 13,4 százaléka százaléka származik az utasoktól,
  • több mint 78 százalékát fedezi az állami szerepvállalás,
  • és körülbelül 9 százalék az egyéb bevétel (ilyen a kocsibér és az aktivált saját teljesítmény)

Az államnak ki kell fizetnie, amit megrendelt

Az állam több formában is forrást ad a közszolgáltatási személyszállításhoz, az egyik ilyen a szociálpolitikai menetdíj támogatás, amely a jogszabályokban foglalt kedvezményeket, például a 65 év felettiek és a 14 év alattiak díjmentes utazására. 

Ilyen jogcímen az állam 2025-ben összesen 102,5 milliárd forintot folyósított, vagyis többet, mint amennyit a fizető belföldi utasok összesen a pénztárban hagytak – mutat rá Feldmann Márton.

Ezt egészíti ki egyéb bevételként a közszolgáltatási költségtérítés, amit a megrendelt szolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeiért a megrendelőnek, azaz a magyar államnak kell EU rendelet alapján fizetnie. Ez tavaly 2025-ben 609 milliárd forint volt.
A MÁV Személyszállítási Zrt. bevétele tovább csökkent. A belföldi menetdíjbevétel  7 milliárd forinttal lett kevesebb, amit a nemzetközi területen elért 2,2 milliárd forintos növekedés nem tudott kompenzálni. A költségek egy éven belül több mint 10 százalékkal nőttek.

Jól jött a költségtérítés

Éves jelentésében a MÁV kitér rá, hogy tavaly a vasúti és HÉV közszolgáltatási személyszállítás teljes árbevétele 11,1 milliárd forinttal nőtt, főként a menetdíj és helyjegy bevételek, valamint a szociálpolitikai menetdíj támogatás növekedése miatt. Ez beolvadásra vezethető vissza. A nem közszolgáltatási személyszállítás telje bevétele 17,6 milliárd forinttal csökkent, mert a bázis időszakban még továbbszámlázott ország- és vármegye bérletek miatt bevételelszámolás volt a jogelőd társaságok között. Erre az integráció után már nincs szükség.

  • A közúti agglomerációs személyszállítás bevétele 5,7 milliárd,
  • a közúti helyi személyszállítás bevétele 10,1 milliárd,
  • a közúti helyközi személyszállítás bevétele 86,1 milliárd,
  • a közúti szabadáras személyszállítás bevétele 5,7 milliárd

forint volt tavaly. E tevékenységek megjelenését a MÁV-HÉV Zrt. és a Volánbusz Zrt. beolvadása eredményezte.

Az egyéb tevékenység árbevétele 12,9 milliárd forinttal emelkedett a 2024-eshez viszonyítva, amit főként az integráció után megjelent vontatásiüzemanyag-értékesítés eredményezett.

Máshol is támogatott a személyszállítás

Más európai országok is jelentősen támogatják a vasúti személyszállítást, mert a vasutat stratégiai és környezetbarát közszolgáltatásnak tekintik. Ezt a folyamatot az Európai Unió szabályozza, amely szigorú kereteket ad az úgynevezett közszolgáltatási kötelezettségek (PSO) finanszírozásához.

 

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