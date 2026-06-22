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Megvan a pontos dátum, mikortól nem lesz köztársasági elnök Sulyok Tamás: ez fog történni, ha nem írja alá a Tisza döntését

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Sokkal közelebb van, mint gondoltuk volna. Sulyok Tamás hetei meg vannak számlálva, a Tisza-kormány és Magyar Péter egészen drasztikus jogalkotásba kezd.
Hecker Flórián
2026.06.22, 16:38
Frissítve: 2026.06.22, 17:41

Magyar Péter hétfőn délután pontos dátumot mondott arra vonatkozóan, mikortól nem lesz Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Sulyok Tamás, Magyar Péter
Magyar Péter elárulta, megvan a pontos dátum, mikortól nem lesz köztársasági elnök Sulyok Tamás / Fotó: Facebook / Magyar Péter

A miniszterelnök mindezt egy sajtótájékoztató keretében ismertette. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Tisza-kormány vezetője hétfőn a parlamentben jelentett be, hogy váltják le a köztársasági elnököt.

Kiderült, hogy a kormánypártok benyújták a 17. alkotmánymódosítást, ennek pedig része lesz az, hogy Sulyok Tamás a hatályba lépés másnapján már nem elnök.

De azt is itt jelentette be, hoyg maximalizálni kívánják az országgyűlési képviselők mandtátumát 12 évben (elképozelhető az is, hogy ezt végül lerövíditik – a szerk.). Az is a terv része, hogy Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét is elmozdítják egy technikai módosítással, amley szerint 70 év fölött senki sem lehet alkotmánybíró.

A Tisza új alkotmányt fog írni, amelynek vitáját a következő egy évben bonyolítja le. A tervezet őszre készülhet el.

Sulyok Tamás: megvan a pontos dátum, mikortól nem lesz köztársasági elnök

Ezek után hívott össze sajtótájékoztatót Magyar Péter. Ezen azt a kérdést is megválaszolta, mi történik akkor, ha Sulyok Tamás nem írja alá a saját maga lemondatását.

Azt mondta, hogy ebben az esetben az Alaptörvény rendelkezései szerint nem tesz eleget a törvényes kötelezettségének, akkor pedig okkal és alappal megindítható ellene a megfosztási eljárás.

Ezt a képviselők ötöde kezdeményezheti. Az eljárás során nem gyakorolhatja a jogköreit, helyette az országyűlés elnöke jár el, aki a tiszás Forsthoffer Ágnes. Ő aláírja majd az Alaptörvény módosítását. "A kör bezárult, Sulyok Tamás a tervek szerint

július 20-a környékén már bizonyosan nem lesz köztársasági elnök

– közölte Magyar Péter. Ezt követően a Tisza igyekezni fog, minél hamarabb új köztársasági elnököt választani. Erre 30 nap van, augusztus 20. előtt lesz új elnöke Magyarországnak. Mindez átmeneti megoldás lesz, a végleges megoldás az új alkotmányban lesz benne, könnyen lehet, hogy közvetlen elnökválasztásra térnek át. Jövő nyáron már ez megszülethet, népszavazással is megerősíthetik.

A miniszterelnök szerint az utolsó csepp az volt, hogy Sulyok Tamás alkotmányos puccsot kísérelt meg. Ez alatt azt értette, hogy a köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult az eltávolításának terve miatt.

Magyar Péter azt is bejelentette, hogy Polt Péter várhatóan szeptembertől nem lesz már az Alkotmánybíróság elnöke, és akkortól a mentelmi jogát is elveszíti.

Arra is kitért, hogy csökkenteni fogják a sarkalatos törvények számát, sima többségi jogszabályokká alakítják őket. Az Alaptörvény módosítását öt napig lehet véleményezni. Ezeket fel fogják dolgozni, a jövő héten már be is fogják nyújtani az országgyűlésnek és meg is fogják szavazni.

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