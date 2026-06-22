Vészjelzést kaptak a befektetők: lehúzhatja a rolót az EU-ban a világ legnagyobb kriptotőzsdéje

Veszélybe került a világ legnagyobb kriptotőzsdéje az Európai Unióban. A Reuters szerint ugyanis a görög szabályozó hatóság, a HCMC el fogja utasítani a Binance januárban benyújtott MiCA – azaz az Európai Unió új, egységes kriptodeviza-szabályozása (Markets in Crypto-Assets rendelet) által előírt működési – engedély iránti kérelmét.

Binance: lehúzhatja a rolót az EU-ban a világ legnagyobb kriptotőzsdéje / Fotó: NurPhoto via AFP

Búcsúzhat a Binance az EU-tól

Ha június 30-ig nem adják ki a jóváhagyást, a Binance július 1-jétől nem nyújthat szolgáltatásokat az EU-ban.

A MiCA szabályai szerint ugyanis az a kriptotőzsde, amely július 1-ig nem kapja meg az európai engedélyt, azonnal elveszíti a jogot arra, hogy a 27 uniós tagállamban jogszerűen kiszolgálja a lakossági ügyfeleket, szóval ha a görögök nemet mondanak, a Binance-nek le kell húznia a rolót a teljes EU-ban, legalábbis addig, amíg egy másik uniós országban meg nem szerzi a jóváhagyást – írja a Kriptoworld.

Úgy tűnik tehát, alaposan mellényúlt a Binance a görög hatóság kiválasztásával. A kriptotőzsde még januárban közölte, hogy egy görög holdingcég megalapításával tette le a voksát Athén mellett, habár Görögország eddig egyetlen MiCA-licencet sem adott ki senkiknek.

Eric Heinemann kriptoszakértő, a német Crypto Nerds alapítója szerint a befektetőket rövid távon kevésbé érinti a helyzet, mint ahogy a hírek sugallják. Azok, akik a Binance-en tartják digitális pénzüket, nem veszítik el. Továbbra is átutalhatják kriptodevizáikat más platformokra vagy éppenséggel a saját tárcájukba. Nem csődről, csupán engedélyezési problémáról van szó.

Az ugyanakkor nagyon fontos, hogy a kriptodeviza-befektetők az adóbevallás érdekében gyorsan mentsék el kereskedési előzményeiket.

Összeomlik a piaci struktúra, mi lesz a versennyel?

A szakértő úgy véli, az európai piac ma már olyannyira diverzifikált, hogy a piaci struktúra nem fog összeomlani. Jelenleg Európában 14 szolgáltató, köztük

a Kraken,

a Bitvavo,

az OKX

és a Bitpanda is rendelkezik MiCA-engedéllyel.

A felhasználók befektetései ezért nem semmisülnének meg, hanem az engedélyezett platformokra vándorolnának.

A versenyt viszont jelentősen korlátozná a Binance kiűzése, hiszen ez a szolgáltató kínálja évek óta a legalacsonyabb díjakat és a legszélesebb választékot.

Ha ez a konkurencia megszűnik, a piacon maradó szolgáltatók nyugodtan növelhetik a haszonkulcsukat.