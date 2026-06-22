Vészjelzést kaptak a befektetők: lehúzhatja a rolót az EU-ban a világ legnagyobb kriptotőzsdéje
Veszélybe került a világ legnagyobb kriptotőzsdéje az Európai Unióban. A Reuters szerint ugyanis a görög szabályozó hatóság, a HCMC el fogja utasítani a Binance januárban benyújtott MiCA – azaz az Európai Unió új, egységes kriptodeviza-szabályozása (Markets in Crypto-Assets rendelet) által előírt működési – engedély iránti kérelmét.
Búcsúzhat a Binance az EU-tól
Ha június 30-ig nem adják ki a jóváhagyást, a Binance július 1-jétől nem nyújthat szolgáltatásokat az EU-ban.
A MiCA szabályai szerint ugyanis az a kriptotőzsde, amely július 1-ig nem kapja meg az európai engedélyt, azonnal elveszíti a jogot arra, hogy a 27 uniós tagállamban jogszerűen kiszolgálja a lakossági ügyfeleket, szóval ha a görögök nemet mondanak, a Binance-nek le kell húznia a rolót a teljes EU-ban, legalábbis addig, amíg egy másik uniós országban meg nem szerzi a jóváhagyást – írja a Kriptoworld.
Úgy tűnik tehát, alaposan mellényúlt a Binance a görög hatóság kiválasztásával. A kriptotőzsde még januárban közölte, hogy egy görög holdingcég megalapításával tette le a voksát Athén mellett, habár Görögország eddig egyetlen MiCA-licencet sem adott ki senkiknek.
Eric Heinemann kriptoszakértő, a német Crypto Nerds alapítója szerint a befektetőket rövid távon kevésbé érinti a helyzet, mint ahogy a hírek sugallják. Azok, akik a Binance-en tartják digitális pénzüket, nem veszítik el. Továbbra is átutalhatják kriptodevizáikat más platformokra vagy éppenséggel a saját tárcájukba. Nem csődről, csupán engedélyezési problémáról van szó.
Az ugyanakkor nagyon fontos, hogy a kriptodeviza-befektetők az adóbevallás érdekében gyorsan mentsék el kereskedési előzményeiket.
Összeomlik a piaci struktúra, mi lesz a versennyel?
A szakértő úgy véli, az európai piac ma már olyannyira diverzifikált, hogy a piaci struktúra nem fog összeomlani. Jelenleg Európában 14 szolgáltató, köztük
- a Kraken,
- a Bitvavo,
- az OKX
- és a Bitpanda is rendelkezik MiCA-engedéllyel.
A felhasználók befektetései ezért nem semmisülnének meg, hanem az engedélyezett platformokra vándorolnának.
A versenyt viszont jelentősen korlátozná a Binance kiűzése, hiszen ez a szolgáltató kínálja évek óta a legalacsonyabb díjakat és a legszélesebb választékot.
Ha ez a konkurencia megszűnik, a piacon maradó szolgáltatók nyugodtan növelhetik a haszonkulcsukat.
Rövid távon persze a versenytársak valószínűleg versenyeznek majd a platform nélkül maradó ügyfelekért, és bónuszokkal próbálják meg magukhoz csábítani őket. Középtávon azonban már növekvő árakkal és a szűkebb érmeválasztékkal kell a befektetőknek megbarátkozniuk.
Másfelől a Binance-részvények árfolyama is nyomás alá kerülhet, ha a kérelmet elutasítják.
A szabályok mindenkire vonatkoznak
Szabályozási szempontból az elutasítás azt bizonyítaná, hogy a szabályok egy körülbelül 300 millió felhasználóval rendelkező vállalatra is vonatkoznak. Ebben a tekintetben a Binance a MiCA hitelességének a stressztesztje.
Ha viszont a világ legnagyobb szolgáltatója valóban elhagyja az EU piacát, az kőkemény jelzést küld a befektetőknek: az innováció és a likviditás az Egyesült Államokba vagy Ázsiába vándorolt, ahol a szabályozási környezet nyitottabbnak tűnik.
Európának vigyáznia kell, hogy a fogyasztóvédelem ne csapjon át elszigetelődésbe.
A Binance persze különleges eset, mivel a vállalat hosszú múltra tekinthet vissza a szabályozási súrlódások tekintetében, beleértve az alapító, Csao Csang-peng elleni amerikai eljárást is.
A befektetők mindenesetre ne essenek pánikba, hanem inkább ellenőrizzék kriptotőzsdéjük engedélyezési státuszát, és szükség esetén készüljenek fel a váltásra.
A Binance verziója
A Binance szerint a görög HCMC már régen befejezte a dokumentumok felülvizsgálatát, és azt a határozatot hozta, hogy a kérelem maximálisan megfelel a MiCA követelményeinek, sőt, a Binance állítása szerint az engedélyüket már európai szinten, az ESMA-nál is átfuttatták, és sehonnan sem kaptak kifogást.