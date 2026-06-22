Ilyen nincs, máris vissza kellett küldeni az osztrák vonatokat Bécsbe: a MÁV elhallgatta az ügyet, de Ausztria most elismerte – ez volt a baj velük
Ugyan Magyarországon megpróbálták szőnyeg alá söpörni, immáron hivatalos, hogy a hangos kommunikációs körítéssel bérbe vett osztrák vasúti kocsik közül többet is vissza kellett küldeni Bécsbe – ezt Ausztria állami vasúttársasága, az ÖBB ismerte el a Világgazdaságnak.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, még május 19-én jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy a MÁV osztrák vasúti kocsikat kölcsönöz Ausztriától. A múlt héten megjelent a közösségi médiában egy videó, amely az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) által bérbe adott járműveket mutatja.
Ezen jól megfigyelhető, hogy több közülük nem éppen makulátlan állapotban érkezett meg Magyarországra. A szóban forgó felvétel alább tekinthető meg.
A látottakra rákérdeztünk a MÁV-nál és Vitézy Dávidnál is. Előbbi válaszában mindössze két Facebook-poszt linkjével válaszolt, amelyekben viszont nem esett szó az osztrák vasúti kocsik állapotáról. A miniszter pedig a MÁV-hoz irányította lapunkat. Ezért újra érdeklődtünk a magyar vasúti társaságnál, de másodjára már nem is reagált.
Az ÖBB azonban sokkal közlékenyebb volt és információkat osztott meg a Magyarországnak küldött megrongált vasúti járművekről.
Hogyan kerültek osztrák vasúti kocsik Magyarországra?
A Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere egy hónapja írt arról a közöségi oldalán, hogy nem szégyen a szomszédok segítségét kérni. Ekkor derült ki, hogy tíz InterCity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól.
Vitézy Dávid mindezt az elmúlt évek vasútromboló politikájával magyarázta. Szerinte ennek volt az egyik következménye, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalomnövekedést.
A helyzet most is súlyos, hiszen a dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC-kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes InterCity-kocsija van, mint akár tavaly vagy tavalyelőtt. "Ezért azonnal lépnünk kellett, és a legjobb gyors megoldás az volt, hogy a nyári szezonra tíz InterCity-kocsival segíti a MÁV működését az osztrák ÖBB" – magyarázta.
Egyből jelezte azt is, hogy ez persze nem oldja meg a magyar vasút minden problémáját, de a következő hónapokban életmentő lehet. Párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte a nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta.
Azt is megjegyezte, hogy az osztrák vasúttal való tárgyalás már önmagában is jelentős fordulat, mert az elmúlt években gyakorlatilag beszélőviszony sem volt a két fél között. "Ezt sikerült néhány hét alatt annyira helyreállítani, hogy már ilyen megállapodások megkötése is lehetővé vált" – állapította meg.
A MÁV pénteken arról számolt be, hogy forgalomba álltak az ÖBB-kocsik a nyári főszezon megnövekedett utasforgalmának kiszolgálása és a szolgáltatási színvonal folyamatos biztosítása érdekében. Azt írták, hogy a kényelmes járművek közül
- 6 olyan első osztályú kocsi, amiben kerékpárszállító rész is található,
- valamint 2 első osztályú
- és 2 másodosztályú kocsi érkezett.
Azt is elárulták, hogy a jellegzetes ezüst-fehér járművek szeptember 20-ig futnak Magyarországon. Egy részük a balatoni Kék Hullám InterCitykben közlekedik első osztályú és kerékpárszállító kocsiként, a többi kocsi pedig a Budapest–Békéscsaba közötti Békés InterCitykben jár.
Osztrák vasúti kocsik: máris vissza kellett küldeni őket Bécsbe
Az ÖBB-vel való partnerség természetesen lehet pozitív, ugyanakkor nem mindegy, milyen a minősége. Az is feltűnő, hogy a MÁV arról nem ejtett szót, milyen állapotban érkeztek meg az osztrák vasúti kocsik, legalábbis egy részük Magyarországra.
A már említett videó viszont éppen ezt örökítette meg. Az látszik, hogy a hatból két kocsi biztosan megrongált állapotban van és masszívan graffitik terítik be a külsejét. Nem világos, hogyan küldhették így ide őket Ausztriából, miközben ezért a MÁV fizet, hiszen bérbe vette a kocsikat. Az is kérdés, hogy a rendbetétel költségét, kinek kell állnia.
Pedig az biztos, hogy az ÖBB kifejezetten háklis a graffitikre. Néhány éve még arról posztolt a Facebookon, hogy a bár a színek szuperek, de "a graffiti rongálásnak minősül, és ezt egyáltalán nem szeretjük" – fogalmaztak. Azt is kilátásba helyezték, hogy fokozottan támaszkodunk az új technikai lehetőségekre a graffitis bűncselekmények felderítése érdekében. "A szabály a következő: a tavasz lehet színes, de a pályaudvaraink és a vonataink kérjük, ne legyenek azok!"
Ehhez képest a Magyarországra küldött vasúti kocsik egy része mégis így érkezette meg. Az ÖBB egészen pontosan azt írta a Világgazdaságnak, hogy
a járműveket a múlt hét végén Bécsben megtisztították, és mostanra már újra Budapesten vannak.
Ezzel tehát megerősítették, hogy az osztrák vasúti kocsikból többet vissza kellett küldeni az ÖBB-nek, hogy azokat rendbe rakják, mivel nem voltak megfelelő állapotban ahhoz, hogy utasokat szállítsanak Magyarországon. Erről azonban a MÁV valamiért nem számolt be.
Az érintett járművek mostanra ismét a magyar vasúttársaságnál vannak, az osztrákok pedig azt is aláhúzták, hogy minden vonat érvényes műszaki vizsgával rendelkezik, és az üzembe helyezés előtt tesztelésen is átestek.
Arra ugyanakkor nem tértek ki, hogy miért adták át a magyaroknak megrongálva az osztrák vasúti kocsikat.