Lemaradt a versenyben, most a kritikusok oldalára állt: nekiment az MI-szektornak a technológiai vezér – olcsóbb modelleket és nagyobb beleszólást követel

Éles kritikát fogalmazott meg Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója az MI-ipar jelenlegi működésével kapcsolatban. Szerinte a technológia jövőjét nem irányíthatja néhány vállalat, miközben tömeges munkahelyvesztéssel riogatnak és egyre nagyobb hatalmat koncentrálnak.

A Microsoft első embere szerint az MI-verseny rossz irányba fordult, és sürgős változásra van szükség / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Látványosan eltávolodik a Microsoft attól az iránytól, amelyet az MI-ipar legnagyobb szereplői képviselnek. Satya Nadella vezérigazgató a Wall Street Journalnak adott interjújában

élesen bírálta azt a modellt, amelyben néhány vállalat próbálja uralni a mesterséges intelligencia fejlődését.

A Microsoft-vezér szerint nem lehet egyszerre azzal riogatni a társadalmat, hogy az összes szellemi munkát kiválthatja az MI, sőt akár veszélyes fegyverré is válhat, miközben ugyanezek a cégek korlátlan erőforrásokat követelnek új adatközpontok építésére és további terjeszkedésre.

Nadella ugyan nem nevezte meg közvetlenül az OpenAI-t, az Anthropicot vagy a Google-t, de egyértelművé tette, hogy a Microsoft más jövőképet képzel el. Szerinte a társadalom nem fogja elfogadni, hogy néhány modell és néhány vállalat „végezze el a világ összes tanulását”.

A Microsoft mutatná az új utat

A technológiai óriás az elmúlt hetekben több olcsóbb MI-modellt és új szolgáltatást mutatott be, amelyek célja a költségek csökkentése. A vállalat olyan rendszereket fejleszt, amelyekben a felhasználók különböző modellek közül választhatnak, nem pedig egyetlen szolgáltatótól függnek.

Túl sok energiát emészt fel az AI – a kutatók az emberi agy működésében találták meg a lehetséges megoldást – ezeken a területeken használhatják A mesterséges intelligencia fejlődésének egyik legnagyobb akadálya az egyre növekvő energiaigény. Tudósok most az emberi agy működéséből ihletet merítve egy olyan új, ionikus számítástechnikára épülő neuromorfikus chipet alkottak, ami állításuk szerint jóval takarékosabb és biológiai rendszerekkel is könnyebben összehangolható.

Különösen figyelemre méltó, hogy a Microsoft mérlegeli a kínai DeepSeek modelljeinek hosztolását is. A DeepSeek rendkívül alacsony költségű megoldásairól ismert, és megjelenése tovább fokozhatja az árversenyt az MI-piacon.

Egy ilyen lépés érzékenyen érinthetné az OpenAI-t és az Anthropicot is, amelyek jelenleg a legfejlettebb zárt modellek fejlesztői közé tartoznak.

A helyzet azért különösen érdekes, mert a Microsoft az OpenAI egyik legfontosabb támogatója volt az elmúlt években, és dollármilliárdokat fektetett a vállalatba. Emellett az Anthropiccal is több milliárd dolláros együttműködést kötött. Most azonban úgy tűnik, a redmondi óriás inkább a modellek tömeges elérhetővé válásában és az árak leszorításában látja a következő növekedési lehetőséget.