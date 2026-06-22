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tőzsde
Magyar Telekom
OTP

Új csúcson zárt a Magyar Telekom, kilőtt az OTP is

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Emelkedéssel kezdte a hetet a BUX. Mindegyik blue chip erősödött, ám az OTP volt a legerősebb láncszem, míg a Magyar Telekom új csúcsra futott.
Murányi Ernő
2026.06.22, 17:22
Frissítve: 2026.06.22, 17:59

Emelkedéssel nyitottak hétfőn az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei, miután J. D. Vance amerikai alelnök a legújabb tárgyalásokat követően a svájci Bürgenstockban bejelentette, hogy Teherán meghívja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit az országba. Korábban a közvetítők, azaz Pakisztán, Katar és Svájc is előrelépésről tudósítottak a tárgyalásokon.

Magyar Telekom
Tovább javította történelmi rekordját a Magyar Telekom, kilőtt az OTP is / Fotó: Shutterstock

A hírekre délután az európai részvényindexek is jellemzően pluszba váltottak, a frankfurti DAX 0,75, a brit FTSE 100 pedig mintegy fél százalékkal erősödött.

A pesti börze is újabb lendületet vett a délután folyamán. A BUX a kicsengetésre  1,4 százalékkal, 139 496 pontra emelkedett.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 15,3 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama 2,1 százalékkal, 44 920 forintra száguldott. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 44 920 HUF 0 / +2,14 %
Forgalom: 9 388 331 170 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa 0,7 százalékkal, 3818 forintra nőtt, a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 3,4 százalékkal, 77,9 dollár alá esett.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 818 HUF 0 / +0,74 %
Forgalom: 2 242 521 696 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényárfolyama 1,1 százalékkal, 11 860 forintra nőtt. 

 RICHTER részvény
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2784 forinton búcsúzott a kereskedéstől, ami 1,1 százalékkal haladta meg pénteki záróárát, és hatalmas új rekordot jelent. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 784 HUF 0 / +1,09 %
Forgalom: 2 135 436 330 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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 A forint kurzusa viszont lefelé csordogált, az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 352,5 forint fölé emelkedett.

 

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