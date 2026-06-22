Zelenszkij hálálkodik Starmernek Ukrajna támogatásáért: az ukrán elnök újabb támogatóját veszítette el

Köszönetet mondott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hétfőn lemondott brit miniszterelnöknek, Keir Starmernek az Ukrajnának nyújtott támogatásért. A brit kormányfő távozása egy hónapok óta mélyülő politikai válság végére tett pontot.

Volodimir Zelenszkij nyilvánosan búcsúzott Keir Starmer brit miniszterelnöktől, aki hétfőn jelentette be lemondását / Fotó: AFP

Lemondott Keir Starmer brit miniszterelnök, amire az elsők között reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az ukrán államfő az X-en közzétett üzenetében megköszönte a brit kormányfőnek az együttműködést, valamint az Ukrajna melletti következetes kiállást.

Zelenszkij szerint Starmer hivatali ideje alatt olyan közös döntések születtek, amelyek erősítették Európa biztonságát és hozzájárultak az ukrán emberek védelméhez.

Köszönöm az együttműködést, a támogatást és azokat a közös döntéseket, amelyek erősebbé tették Európát és az élet védelmét

– fogalmazott az ukrán elnök. Hozzátette, hogy az Egyesült Királyság a múltban is, jelenleg is és a jövőben is a világ vezető országai közé tartozik.

Az ukrán államfő külön kiemelte Starmer aktív szerepvállalását, a folyamatos kapcsolattartást és azt a törekvését, hogy olyan lépések szülessenek, amelyek valódi segítséget nyújtanak Ukrajnának. Zelenszkij végül sok sikert kívánt a brit népnek, és jelezte: Starmer a jövőben is szívesen látott vendég lesz Ukrajnában.

Keir, thank you for all our cooperation, your support, and the joint decisions that have helped make our Europe and our protection of life stronger.



The United Kingdom has been, is, and will remain among the world’s leaders. Here in Ukraine, we deeply value Britain, and every… pic.twitter.com/Ucxhf7D2FS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2026

Elbukott Zelenszkij egyik legfontosabb szövetségese

A brit miniszterelnök hétfőn jelentette be lemondását. Távozását hónapok óta tartó politikai feszültség előzte meg, amely a májusi helyhatósági választások után gyorsult fel.

A választások komoly visszaesést hoztak a Munkáspártnak. A párt története során először elveszítette ellenőrzését a walesi parlament felett, miközben országszerte mintegy 1400-zal kevesebb képviselői helyet szerzett a különböző önkormányzati és törvényhozási testületekben, mint korábban.

Starmer ugyan vállalta a felelősséget a választási kudarcért, kezdetben azonban nem volt hajlandó távozni sem a párt éléről, sem a miniszterelnöki posztról. Ez tovább fokozta az elégedetlenséget a Munkáspárton belül.

A helyzet végül odáig fajult, hogy mintegy száz munkáspárti képviselő nyilvánosan követelte a lemondását, később pedig kormánytagok is csatlakoztak a távozását sürgető hangokhoz.

A növekvő nyomásnak végül nem tudott ellenállni, így hétfőn bejelentette lemondását.