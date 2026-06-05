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Románia
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Konstanca

Elismerték az ukránok, az ő drónjuk robbant fel a román kikötőben, óriási riadalmat okozva – videó

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Egy ukrán tengerfelszíni drón semmisült meg pénteken délelőtt a romániai Konstanca kikötőjében. Áldozatok nem voltak, de a hatóságok vizsgálják, hogyan kerülhetett a NATO-területre.
VG
2026.06.05, 16:55
Frissítve: 2026.06.05, 17:16

Pénteken délelőtt fél tizenegy körül felrobbant egy ukrán haditengerészeti drón a romániai Konstanca kikötőjében – jelentette a román védelmi minisztérium. Az ukrán haditengerészet szerint az eszközt orosz elektronikai zavarás térítette el a Fekete-tengeren, aminek következtében az irányíthatatlanná vált, és a román partok felé sodródott.

Ukrán tengeri drón robbant Románia legnagyobb kikötőjében ukrán drón
Egy ukrán tengerfelszíni drón semmisült meg pénteken délelőtt a romániai Konstanca kikötőjében / Fotó: AFP

„Az ukrán haditengerészeti erők átadták a szükséges információkat a román haditengerészetnek a polgári áldozatok megelőzése érdekében” – közölte nyilatkozatában az ukrán fél. Az eszközt a kora reggeli órákban észlelték, a hatóságok lezárták és biztosították a területet, a robbanásban senki nem sérült meg.

A román védelmi minisztérium megerősítette, hogy a drón nem tartozik a román hadsereg eszközparkjába, és nem vett részt a térségben zajló katonai gyakorlatokon sem. „A prioritás az emberi élet védelme és a kikötői infrastruktúra biztonsága volt, és az is marad” – írta közösségi oldalán Nicusor Dan román elnök.

A helyszínre számos mentőegység vonult ki, köztük rendőrök, határőrök és tűzoltók. A román katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint egy Black Hawk helikoptert is bevetettek. 

A robbanás a kikötő egyik olajtermináljától mindössze néhány száz méterre következett be.

Az incidens nem egyedülálló a térségben: májusban  egy orosz Geran–2 öngyilkos drónt azonosítottak a keleti Galați városában, amely egy lakóépületbe csapódott, és két embert megsebesített. Görögország nemrégiben szintén tiltakozott Kijevnél, miután egy robbanószerrel felszerelt ukrán haditengerészeti drónt találtak egy görög sziget közelében.

Ukrajna Oroszországot vádolja

Ukrajna azzal vádolja Moszkvát, hogy az elektronikai zavarást tudatosan alkalmazza az ukrán drónok NATO-területre való eltérítésére, hogy ezzel mélyítse a szakadékot Kijev és szövetségesei között. Az Európai Tanács elnöke, António Costa az Ukrajna elleni orosz háborúra vezette vissza az esetet: „Teljes szolidaritásunkat fejezzük ki Romániának a konstancai kikötőben történt drónrobbanás kapcsán.”

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szintén szót emelt, kijelentve, hogy a háború egyre inkább közvetlen fenyegetéssé válik a keleti határainkon lévő országoknak. Hozzátette: az érintett tagállamokkal való szolidaritásuk feltétlen.

A román hatóságok vizsgálják az esemény körülményeit és azt, hogy más drónok is sodródhattak-e a közelbe – a Digi24 forrásai szerint akár négy további eszközt is azonosíthattak a Konstanca-parti térségben. Az ukrán haditengerészet szóvivője egyelőre nem kívánt nyilatkozni ezzel kapcsolatban.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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