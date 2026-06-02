Egy kormányzati háttérbeszélgetésen Kapitány István, Kármán András és Vitézy Dávid miniszterek ismertették, hogy tervek szerint az uniós források jelentős része közlekedési fejlesztésekre, energiahálózati beruházásokra, lakhatási programokra és a vállalkozások támogatására mehet, miközben az egyetemi kutatás-fejlesztés is jelentős forrásokhoz jut. A kormány vállalta többek között a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását, a közérdekű adatokhoz való hozzáférés egyszerűsítését, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozást is.

Itt a lista: ezekre a projektekre szerezte meg az uniós forrásokat a Tisza-kormány / Fotó: Marian Weyo

Több milliárd euró mehet kutatás-fejlesztésre és a vasútra

A Portfólió beszámolója szerint 2,2 milliárd euró (közel 880 milliárd forint) jut egyetemi kutatás-fejlesztési programokra. Ez különösen fontos lehet, mivel a magyar felsőoktatási intézmények az elmúlt években jelentős uniós forrásoktól estek el az alapítványi fenntartás körüli viták miatt. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása szintén része a megállapodásnak. A nem felsőoktatási alapítványok vagyona ismét közvagyonná válhat, míg az egyetemek esetében hosszabb átmeneti időszak következhet.

A közlekedés az egyik legnagyobb nyertese lehet a forrásfelszabadításnak. A kormány 1,8 milliárd eurót (több mint 720 milliárd forintot) fordítana erre a területre.

Ebből:

1 milliárd euróból az InterCity-flotta megújítása valósulhat meg, mintegy 200 vasúti kocsi cseréjére nyílhat lehetőség,

800 millió euró jutna a HÉV-hálózat fejlesztésére.

A tervek szerint elsősorban a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonal korszerűsítése kerülhet napirendre. Ezek a beruházások évek óta szerepelnek a magyar közlekedéspolitikai tervek között, de forráshiány miatt többször is elhalasztották őket.

Energiaberuházások, hálózatfejlesztések, lakhatás

A kormány 1,5 milliárd eurót (közel 600 milliárd forintot) fordítana az energiahálózat fejlesztésére. A cél az, hogy évente további 1000 megawattnyi nap- és szélenergia-kapacitás csatlakozhasson a rendszerhez. Ez a beruházás kulcsfontosságú lehet, mivel az elmúlt években több megújulóenergia-projekt is hálózati korlátokba ütközött. A villamosenergia-rendszer fejlesztése nélkül a további naperőmű- és szélerőmű-beruházások egy része nem tudna megvalósulni.