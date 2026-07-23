Az IMF ismét bizalmat szavazott Ukrajnának, újabb százmilliók érkeznek Kijevbe – szemet hunytak a hiányzó reformok felett
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) jóváhagyta az Ukrajnának nyújtott hitelprogram első felülvizsgálatát, így Kijev hamarosan 690 millió dollárhoz jut. A döntés annak ellenére született meg, hogy az ország több vállalt reformot sem teljesített határidőre, illetve egyes intézkedéseket elhalasztottak.
Az IMF július 20-án jóváhagyta az Ukrajnának nyújtott hitelprogram első felülvizsgálatát, ezzel megnyitva az utat egy újabb, 690 millió dolláros hitelrészlet folyósítása előtt.
Az összeg a 15 ezermilliárd dolláros finanszírozási program része, amelynek célja az ukrán gazdaság stabilizálása a háború idején.
Az IMF közleménye szerint Ukrajna teljesítménye „összességében kielégítő” volt, ugyanakkor több vállalt intézkedést csak késve hajtott végre, néhány reformot pedig egyáltalán nem sikerült teljesíteni a kitűzött határidőre.
A legnagyobb politikai ellenállást az adóreformok váltották ki. Az ukrán parlament hónapokon át nem fogadta el azokat az intézkedéseket, amelyek megszüntették volna az egyéni vállalkozók áfamentességét, megadóztatták volna a kis értékű külföldi csomagokat, illetve az olyan digitális platformokon – például az Uberen – szerzett jövedelmeket.
Az IMF végül beleegyezett abba, hogy ezeknek a vitatott adóintézkedéseknek a bevezetését 2026 végére, illetve 2027-re halasszák. A szervezet ezzel ismét rugalmasságot tanúsított a háború sújtotta ország iránt.
Az IMF így sincs megelégedve az ukrán reformokkal
Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója a Kyiv Independent megkeresésére hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is figyelemre méltó ellenálló képességet mutat az orosz támadások közepette, ugyanakkor kiemelte: a további reformok végrehajtása elengedhetetlen az ország pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez.
Az ukrán kormány is elismerte, hogy jelentős feladatok állnak még előtte. Szerhij Koreckij miniszterelnök szerint a reformok felgyorsítása kulcsfontosságú a nemzetközi finanszírozás fenntartásához, a gazdasági helyreállításhoz és az európai uniós csatlakozási folyamat előmozdításához. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter pedig a költségvetési bevételek növelését és a feketegazdaság visszaszorítását nevezte a következő időszak legfontosabb feladatainak.
Bár az IMF nem Ukrajna legnagyobb pénzügyi támogatója, programjai kulcsszerepet játszanak abban, hogy más nemzetközi hitelezők és befektetők is bizalmat szavazzanak az országnak. A most jóváhagyott hitelrészlet ezért nemcsak közvetlen pénzügyi segítséget jelent, hanem fontos jelzés is a piacok számára, hogy a nemzetközi közösség továbbra is kész finanszírozni Ukrajna működését és gazdasági stabilizációját.
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