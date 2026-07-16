Brüsszelben tombolnak Zelenszkij váratlan lépése után: Fedorov leváltása miatt később még fájhat az ukrán elnök feje – az unióval kötött stratégiai megállapodás is veszélybe kerülhet

Meglepetést és aggodalmat váltott ki Brüsszelben, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leváltotta védelmi miniszterét . A mindössze hat hónapja kinevezett Mihajlo Fedorov az ukrán drónhadviselés egyik meghatározó alakjává vált, ezért távozása az Európai Unió és Ukrajna frissen megkötött védelmi együttműködésére is árnyékot vethet – írja az Euractiv.

Mihajlo Fedorovot váratlanul menesztette vasárnap Volodimir Zelenszkij. /Forrás: Stringer/Anadolu via Getty Images

Fedorov menesztését Brüsszelben is értetlenül fogadták

Az ukrán elnök vasárnap jelentette be az idei második kormányátalakítást, amelynek legnagyobb visszhangot kiváltó lépése Mihajlo Fedorov menesztése lett.

A 35 éves miniszter sajtóértesülések szerint a hadsereg fejlesztési irányai és a védelmi beszerzések miatt került összetűzésbe Olekszandr Szirszkij főparancsnokkal.

A döntés különösen érzékeny pillanatban született, Zelenszkij ugyanis ugyanazon a napon írt alá közös drónipari beruházások elindítását célzó stratégiai védelmi partnerséget Ursula von der Leyennel Kijevben.

Éppen e program kialakításában játszott meghatározó szerepet Fedorov, aki korábban digitális miniszterként szerzett tapasztalatot, majd

2026 elején vette át a védelmi tárcát azzal a céllal, hogy felgyorsítsa az új technológiák bevezetését a hadseregben, valamint visszaszorítsa a korrupciót.

A menesztett védelmi miniszter irányítása alatt Ukrajna jelentős előnyt szerzett a drónhadviselésben, az ukrán pilóta nélküli eszközök pedig egyre mélyebben tudtak csapást mérni orosz célpontokra.

Miahjlo Fedorov leváltása Brüsszelben is váratlanul érte a döntéshozókat. Andrius Kubilius uniós védelmi biztos úgy fogalmazott, hogy meglepte a hír, és elképzelhetőnek tartja, hogy magyarázatot kér a döntés hátteréről.

A védelmi biztos óvatos nyilatkozata szerint kiváló együttműködést alakítottak ki Fedorovval, ugyanakkor Kubilius korainak nevezte annak megítélését, hogy a személycsere milyen hatással lehet az EU és Ukrajna új védelmi partnerségére. Egyelőre azt sem tudni, ki veszi át a tárca vezetését – jegyezte meg.

Emlékezetes, hogy Fedorov mindössze egy nappal leváltása előtt még Kubiliusszal találkozott Kijevben, ahol több ipari együttműködési megállapodást is aláírtak, távozásának híre ezért különösen váratlanul érte az uniós partnereket.