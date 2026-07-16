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Mihajlo Fedorov
Volodimir Zelesznkij
Európai Bizottság
Ukrajna
Brüsszel

Brüsszelben tombolnak Zelenszkij váratlan lépése után: Fedorov leváltása miatt később még fájhat az ukrán elnök feje – az unióval kötött stratégiai megállapodás is veszélybe kerülhet

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Lehet, hogy messzire ment Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legutóbbi személyi döntésével? A kérdésre adott ingenlő választ erősíti, hogy Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztése – az igen óvatos nyilatkozatok alapján is – kiverhette a biztosítékot Brüsszelben.
Lehoczky Milán
2026.07.16, 21:51
Frissítve: 2026.07.16, 22:13

Meglepetést és aggodalmat váltott ki Brüsszelben, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leváltotta védelmi miniszterét . A mindössze hat hónapja kinevezett Mihajlo Fedorov az ukrán drónhadviselés egyik meghatározó alakjává vált, ezért távozása az Európai Unió és Ukrajna frissen megkötött védelmi együttműködésére is árnyékot vethet – írja az Euractiv.

Mihajlo Fedorov
Mihajlo Fedorovot váratlanul menesztette vasárnap Volodimir Zelenszkij. /Forrás: Stringer/Anadolu via Getty Images

Fedorov menesztését Brüsszelben is értetlenül fogadták

Az ukrán elnök vasárnap jelentette be az idei második kormányátalakítást, amelynek legnagyobb visszhangot kiváltó lépése Mihajlo Fedorov menesztése lett. 

A 35 éves miniszter sajtóértesülések szerint a hadsereg fejlesztési irányai és a védelmi beszerzések miatt került összetűzésbe Olekszandr Szirszkij főparancsnokkal.

A döntés különösen érzékeny pillanatban született, Zelenszkij ugyanis ugyanazon a napon írt alá közös drónipari beruházások elindítását célzó stratégiai védelmi partnerséget Ursula von der Leyennel Kijevben.

Éppen e program kialakításában játszott meghatározó szerepet Fedorov, aki korábban digitális miniszterként szerzett tapasztalatot, majd 

2026 elején vette át a védelmi tárcát azzal a céllal, hogy felgyorsítsa az új technológiák bevezetését a hadseregben, valamint visszaszorítsa a korrupciót.

A menesztett védelmi miniszter irányítása alatt Ukrajna jelentős előnyt szerzett a drónhadviselésben, az ukrán pilóta nélküli eszközök pedig egyre mélyebben tudtak csapást mérni orosz célpontokra.

Miahjlo Fedorov leváltása Brüsszelben is váratlanul érte a döntéshozókat. Andrius Kubilius uniós védelmi biztos úgy fogalmazott, hogy meglepte a hír, és elképzelhetőnek tartja, hogy magyarázatot kér a döntés hátteréről. 

A védelmi biztos óvatos nyilatkozata szerint kiváló együttműködést alakítottak ki Fedorovval, ugyanakkor Kubilius korainak nevezte annak megítélését, hogy a személycsere milyen hatással lehet az EU és Ukrajna új védelmi partnerségére. Egyelőre azt sem tudni, ki veszi át a tárca vezetését – jegyezte meg.

Emlékezetes, hogy Fedorov mindössze egy nappal leváltása előtt még Kubiliusszal találkozott Kijevben, ahol több ipari együttműködési megállapodást is aláírtak, távozásának híre ezért különösen váratlanul érte az uniós partnereket.

Tiltakozások kezdődtek Ukrajnában a védelmi miniszter leváltása miatt

Ukrajnában közben tiltakozások kezdődtek a menesztés miatt. Fedorov csütörtöki sajtótájékoztatóján bírálta a katonai vezetést, és közölte: visszautasította Zelenszkij ajánlatát, hogy tanácsadóként folytassa munkáját. 

Vasárnap óta több lap arról cikkezet, Fedorov amellett, hogy konfliktusba keveredett Olekszandr Szirszkij főparancsnokkal, egyre nagyobb népszerűségnek örvend Ukrajna-szerte, ami az államfő rosszallását is kiválthatta, már csak azért is, mert továbbra sem került le az elnökválasztás megtartása a napirendről.

Csak szuperlatívuszokban beszélnek Fedorovról uniós berkekben

Az ügy több európai fővárosban is visszhangot váltott ki. 

  • Theo Francken belga védelmi miniszter az egyik legjobb tárcavezetőnek nevezte Fedorovot.
  • Guido Crosetto olasz védelmi miniszter megköszönte az elmúlt időszak együttműködését, és méltatta Fedorov szerepét az ukrán védelmi technológia fejlesztésében. 
  • Baiba Braže lett külügyminiszter sajnálatát fejezte ki a döntés miatt, hangsúlyozva, hogy Fedorov a NATO-szövetségeseket is lenyűgözte az ukrán haderő modernizálásával.

Az Európai Parlament több képviselője is elismerően beszélt a távozó miniszterről. Rasa Juknevičienė litván néppárti képviselő szerint Fedorov új szemléletet és innovációt vitt az ukrán fegyveres erők működésébe. 

Mārtiņš Staķis lett zöldpárti képviselő úgy fogalmazott, hogy az általa felépített gyorsan alkalmazkodó rendszer megőrzése lesz Kijev következő nagy kihívása. Petras Auštrevičius, a Renew Europe litván politikusa pedig megbízható partnerként jellemezte a volt minisztert, akinek munkája a dróngyártás, a korrupció elleni fellépés és a védelmi reformok területén hosszú távon is meghatározó maradhat Ukrajna számára.

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