Szerbia uniós csatlakozása: Vucic kis győzelmet aratott, Brüsszel állítólag zöld lámpát adott

Magas rangú uniós vezetők diplomáciai akcióba kezdtek, hogy Szerbia még júliusban megnyithassa a csatlakozási tárgyalások 3-as klaszterét. A háttérben komoly politikai és pénzügyi érdekek húzódnak meg, hiszen Belgrád több mint 1,5 milliárd eurós uniós támogatáshoz juthatna hozzá.

Az Európai Bizottság és az Európai Tanács vezetése is támogatja, hogy Szerbia még ebben a hónapban megnyithassa a 3-as tárgyalási klasztert / Fotó: AFP

A montenegrói Dan hírlap információi szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Gert Jan Köpmann, a bővítési tárgyalásokért felelős főigazgató közösen egyeztetett a kialakult patthelyzet feloldásáról.

A három vezető megállapodott abban, hogy az Európai Bizottság támogatásával minden lehetséges diplomáciai eszközt bevetnek annak érdekében, hogy Szerbia zöld utat kapjon.

A terv része, hogy Franciaországot, Németországot és más meghatározó tagállamokat is bevonják a vétózó országok meggyőzésébe.

A cél nem csupán a 3-as klaszter megnyitása. Brüsszel azt is szeretné elérni, hogy Belgrád akadálytalanul hozzáférjen a Reform- és Növekedési Eszköz forrásaihoz. Szerbiának ebből a programból összesen mintegy 1,58 milliárd euró járhat. Az ország már lehívott 111 millió euró előfinanszírozást, valamint megkapta az első, 56,5 millió eurós részletet is, a további kifizetések azonban politikai döntésektől függnek.

A diplomáciai offenzíva részeként Gert Jan Köpmann már egyeztetett az Európai Parlament képviselőivel, és várhatóan Tonino Piculával, az EP Szerbiáért felelős jelentéstevőjével is tárgyalni fog. A megbeszélések célja, hogy ismertesse azokat az érveket, amelyek Brüsszel szerint indokolják Szerbia további előrelépését.

Így is óriási akadályt kell leküzdenie Szerbiának

A csatlakozási klaszter megnyitásához azonban mind a 27 uniós tagállam egyhangú támogatása szükséges. Jelenleg több ország is blokkolja vagy nem támogatja a döntést, köztük Hollandia, Belgium, Svédország, Horvátország, Bulgária, Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Dánia és Luxemburg.

Aleksandar Vucic szerb elnök korábban úgy fogalmazott: ha Szerbia a teljesített feltételek ellenére sem léphet előre a csatlakozási tárgyalásokban, az bizonyítaná, hogy az Európai Unió által gyakran hangoztatott, érdemalapú bővítési politika a gyakorlatban nem mindig érvényesül. Szerinte ez azt mutatná, hogy a politikai szempontok sok esetben felülírják a hivatalosan meghirdetett feltételrendszert.