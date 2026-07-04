Deviza
EUR/HUF353,36 -0,04% USD/HUF308,93 0% GBP/HUF412,54 0% CHF/HUF384,62 0% PLN/HUF82,35 0% RON/HUF67,63 0% CZK/HUF14,61 0% EUR/HUF353,36 -0,04% USD/HUF308,93 0% GBP/HUF412,54 0% CHF/HUF384,62 0% PLN/HUF82,35 0% RON/HUF67,63 0% CZK/HUF14,61 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
munkanélküliség
AfD
német gazdaság

A Volkswagen sokkol egy keletnémet tartományt, ugyanitt arat a Fidesz szövetségese – véletlen?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A németeknél több az állástalan, mint nálunk, és az arányuk növekszik nálunk csökken, ezen talán már nem csodálkozunk. A német munkanélküliség részletes számait böngészve azonban felkeltheti egy keletnémet tartomány különleges mizériája, ami sokat megmagyaráz a német gazdaság bajaiból és ennek összefüggéséről Orbán Viktor helyi szövetségeseinek politikai előretörésével.
Pető Sándor
2026.07.04, 09:29

A német munkanélküliségi ráta júniusban 6,3 százalék júniusban – jelentik –, ami majd egy egész százalékponttal több mint három éve – semmit nem javított rajta Friedrich Merz több mint egy évnyi kancellársága, és messze meghaladja a 4,3 százalékos magyar szintet. Még érdekesebb, és nagyon sokat megmagyaráz az új Németország gazdasági és politikai fejleményeiről egy keletnémet tartomány sorsa. 

Német munkanélküliség – egy tartományt különösen megütött
Német munkanélküliség – egy tartományt különösen megütött Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Horvátországnál valamivel nagyobb népességű Szászországról van szó, amelynek legismertebb városai Drezda és Lipcse. Ezeknél kevésbé ismert a két Miskolc népességű Zwickau, de az utóbbi idő ez a város belekerültek a nálunk is erősen olvasott gazdasági hírekbe, nem hízelgő vonatkozásban.

Mi történt Szászországban a foglalkoztatás frontján, idézzük erről a Berliner Zeitungot.

Szászországban a munkanélküliek száma közel 1 500 fővel csökkent júniusban, mintegy 150 ezerre, miközben a munkanélküliségi ráta változatlanul 7,0 százalék maradt. Ez, ugye meghaladja a német átlagot. A keletnémet ügyekre fogékony berlini lap – bizony, ez a különbségtétel a német egyesülés után évtizedekkel is bőven létezik – ugyanakkor kiemeli:

 A Szövetségi Munkaügyi Hivatal szerint ezzel a munkanélküliség a tartományban tízéves csúcsra emelkedett.

A legalacsonyabb munkanélküliségi rátát a tartományban a Sächsische Schweiz–Osterzgebirge járásban mérték, 5,4 százalékot, ami a magyar átlagnál magasabb, bár vannak ennél rosszabb helyzetben lévő magyar vármegyék. Amit azonban Chemnitzben mértek, az minden tekintetben rémálom: itt minden tizedik aktív felnőtt munkanélküli.

A német munkanélküliség, Szászország és az AfD

Ugyanakkor  – húzza alá a német lap – Zwickauban nőhet a munkanélküliség veszélye: sajtóértesülések szerint bezárhat a helyi Volkswagen-gyár, ami mintegy 8 ezer Volkswagen-dolgozót érintene.

Most válik igazán brutálissá a Volkswagen leomlása, egy Audi-üzem is veszélybe került – székesfehérvárnyi embert tesznek utcára
Radikálisan átalakítaná működését az intenzív verseny miatt nyomás alatt álló német autóipari óriás. A Volkswagen vezérigazgatója a költségcsökkentés jegyében 100 ezer dolgozótól válhat meg, és a csoport négy gyárát is beárhatja a következő évek során.

A Volkswagen-probléma – szélesebben a német autóipar problémája – Magyarországon is jól ismert és nagy érdeklődést vált ki, hiszen a magyar gazdaság szorosan integrálódott a német iparral és különös mértékben az autógyártással. 

Szászország helyzetét szemléltetik a fenti adatok, emellett arra is rávilágítanak, miért ebben a tartományban tört előre különös mértékben a magyar Fidesz szövetségese, a Németországban radikálisnak számító mértékben jobboldali AfD.

Az Afd támogatottsága Szászországban jelenleg 42 százalék, majdnem annyi mint az összes többi számottveő méretű párté együttvéve. Ezek így állnak:

  • Friedrich Merz kancellár CDU-ja: 21 százalék,
  • a baloldali Die Linke: 9, 
  • a szintén balos Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW): 7 százalék,
  • a kormánykoalíció kisebbik pártja, a szociáldemokraták (SPD): 6,
  • a Zöldek: 6 százalék.

Összehasonlításként, a 2024-es szászországi tartományi választáson még a CDU végzett az élen, 31,9 százalékos eredménnyel, az AfD akkor 30,6 százalékot kapott.

A német autóipari vállalat leépít, a nem német munkásokat vesz fel

Áttekintőjében a berlini lap egyébként a munkanélküliségi adatokkal kapcsolatban megemlít még egy autóipari hírt a német keletről, ezúttal pozitív fényben. Csakhogy nem német vállalatról van szó.

Brandenburg tartományban – tehát Berlin körzetében – a munkanélküliek száma 952 fővel, 85 441-re csökkent júniusban, a munkanélküliségi ráta pedig 6,3 százalékra mérséklődött (ami a német átlag). A regionális munkaügyi hivatal szerint ebben jelentős szerepet játszott a grünheidei Tesla-gyárban létrejött számottevő munkahelybővülés – írja a Berliner Zeitung.

Berlinben 220 435 álláskeresőt tartottak nyilván, ami 1 588 fővel kevesebb, mint májusban. A munkanélküliségi ráta 10,2 százalékra csökkent.

Júniusban fellélegezhetett Berlin és Brandenburg munkaerőpiaca

– közölte a regionális munkaügyi hivatal vezetője. A 10,2 százalékos munkanélküliségi mutató mellett nálunk ezt aligha mondanánk.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu