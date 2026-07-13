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Havasi Bertalan
lemondás
Gulyás Gergely

Megszólalt a lemondásról Havasi Bertalan, erre biztosan nem számított Gulyás Gergely – „Ellenérzéseim vannak, ez a gyengeség jele!"

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Sokakat megdöbbentet Gulyás Gergely lemondása. Többek között a Fidesz kommunikációs igazgatóját, Havasi Bertalant is.
VG
2026.07.13, 16:58
Frissítve: 2026.07.13, 17:22

Gulyás Gergely a mai napon egy rendkívüli sajtótájékoztató alkalmával jelentette be, hogy lemond a Fidesz frakció vezetéséről. A politikus az Alaptörvény tervezett, 17. módosítására válaszul döntött így, a lépés a párton belül pedig többeket meglepett. Havasi Bertalan erős ellenérzésékkel értesült a fejleményekről, Kocsis Máté pedig megértését fejezte ki.

Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatója
Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatója / Fotó: NurPhoto via AFP

Havasi Bertalan reakciója Gulyás Gergely lemondására

Gulyás Gergely azzal indokolta döntését, hogy a frakció vezetését véleménye szerint olyan képviselőnek kell ellátnia, aki jogilag nincs korlátozva és a következő ciklusban is szerezhet mandátumot.

Én magam Gulyás Gergely lemondásáról nem tudtam, arról megdöbbenéssel és erős ellenérzésekkel értesültem, hiszen a Fidesz gyengeségét sugallja, és meghátrálásnak tűnhet.

− mondta Havasi Bertalan újságírói kérdésre reagálva, majd hangsúlyozta, hogy

a mai nap fő híre amúgy sem ez, hanem az, hogy ma ugyan a köztársasági elnökkel számol le a Tisza, de holnap bárkivel megtehetik.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az önkény nem tűri a kritikát és a kontrollt maga felett:

A magyarpéteri önkény olyan eszközöket akar a kezébe, amivel bárkinek az állását kinézheti, és bárkinek a vállalkozását elveheti. Ha az államfőt erőszakkal fosztják meg a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. Szerintem ez nagyságrendekkel fontosabb ügy, mint Gulyás Gergely döntése, sorsa és indítékai

− fogalmazott.

Mások is reagáltak a lépésre

Gulyás Gergely szerint a tervezett alkotmánymódosítás elemei külön-külön is hátralépésként értelmezhetők, együtt pedig végképp azok:

Mostantól olyan politikai verseny van Magyarországon, ahol a képviselők legalább fele ki van zárva ebből

− mondta a politikus, majd felhívta a figyelmet arra, hogy az köztársasági elnök leváltását célzó erőszakos magatartás példátlan,

a mai nap pedig a magyar demokrácia fekete napja.

A kijelentéssel Rétvári Bence a KDNP frakcióvezetője is egyetértett, aki félelemkeltőnek nevezte a tervezett alaptörvény-módosítást, majd hozzátette, hogy Európában ilyen eszközzel még nem fosztottak meg államfőt hivatalától. Rétvári azt is közölte, hogy továbbra is marad a KDNP frakció élén.

Az eseményeket a Fidesz korábbi frakcióvezetője, Kocsi Máté is kommentálta:

Gulyás Gergely három évtizede a barátom. Nem nárcisztikus, sosem volt irigy, és nem retteg. Viszont meggyőződéses demokrata, ezért megértem döntését, az első pilllanatban is megértettem, mert jól ismerem. Attól még sajnálom

− írta közösségimédia-oldalán a politikus.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a Fidesz frakció nem arról szavazott, amiről Magyar Péter kormányfő beszélt, a tagok nem adják vissza mandátumokat. A bojkott kizárólag a mai napra szól.

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