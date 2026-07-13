Elbukott hét elején a forint, a pesti tőzsdét is nyomasztja az iráni helyzet – csak a Mol ralija folytatódott
Az amerikai-iráni háború kedvezőtlen hétvég fordulata foglalkoztatta hétfőn a piacokat. A tengerentúli tőzsdék jelentős eséssel nyitották a kereskedést, Európa nyugati részén vegyesen, kisebb elmozdulássl zártak a meghatározó részvényindexek. Itthon csökkenéssel nyugtázta a napot a pesti börze, és a forint is gyengült a főbb devizákkal szemben.
Nem aratott osztatlan sikert Donald Trump amerikai elnök újabb lépése, aki az Irán elleni blokád újraindítását rendelte el, valamint 20 százalékos vám kivetését fontolgatja a Hormuzi-szoroson áthaladó árukra.
A három nagy amerikai részvényindex mindegyike lefordult a magyar idő szerint délutáni nyitáskor. A Dow Jones 0,2 százalékkal, az S&P 500 fél százalékkal, a Nasdaq pedig egy százalékos mínuszba borult.
A technológiai túlsúlyos részvénykosár annak ellenére borult nagyot, hogy a csippiac meghatározó szereplője, a TSMC a merész várakozásoknak megfelelő bevételbővülésről adott számot.
Az európai tőzsdéken pozitívabb hangulatban, ám csekély elmozdulásokkal fejezték be a napot.
Itthon nem tudott flejebb kerülni a BUX index, a vezető magyar részvénykosár emelkedési kísérlete már a délelőtt folyamán hamar elakadt, és végül 0,9 százalékkal alacsonyabban, 141 206 ponton állapodott meg. A hazai blue chipek közül
- egyedül a Mol erősödött, 0,8 százalékkal, 4108 forintra.
- Az OTP árfolyama 1,5 százalékkal 45 100 forintra zuhant,
- a Richter kurzusa 1,6 százalékkal 11 900 forintig csúszot vissza,
- a Magyar Telekom papírjai pedig 0,4 százalékkal 2640 forintra ereszkedtek.
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A forint számottevő gyengüléssel kezdte a hetet a meghatározó devizákkal szemben, reagálva a kedvezőtlen közel-keleti fejleményekre. A héten előreláthatóan nem lesz fontos hazai momentum, így elsősorban a nemzetközi hullámokon sodródhat a forint bárkája az Erste elemzői szerint.
Az euró jegyzése 357,8 forintra emelkedett a pesti tőzsde zárásáig, ami 0,6 százalékos leértékelődést jelent a forint számára.
A dollárhoz képest 0,7 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam 313,8 forintig szaladt fel.
A régiós devizák is erőt demonstrálnak a forint ellenében: a cseh korona 0,6 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,7 százalékkal drágult.