„Valószínűleg csalóról van szó” – a magyaroknak is feltárta a világcég vezetője, mit tegyenek

A Mastercard a világ egyik vezető fizetéstechnológiai vállalata, így több milliárd ügyféllel rendelkezik. A digitális fizetési megoldásairól ismert cégóriás ugyan nincs közvetlen kapcsolatban a felhasználókkal, de a mindennapos bankkártyahasználathoz szükséges keret- és feltételrendszer megalkotójaként a monetáris ökoszisztéma elengedhetetlen eleme. Egyszerű felhasználóként ritkán van lehetőségünk bepillantást nyerni a kulisszák mögé, megérteni a háttérben zajló komplex folyamatokat, ebből kifolyólag pedig nehéz lehet értelmezni a rendszer működését, illetve az is előfordulhat, hogy nem tudjuk miképpen lehet megelőzni egy esetleges kibertámadást. Ezekben a témákban igyekezett eligazítani minket Márkus Gergely, a Mastercard country managere.

Innovációval a kiberbűnözés ellen: a Mastercard digitális megoldásai biztonságosabbá teszik a fizetési piacot / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mire figyeljen egy hétköznapi felhasználó, hogyan ismerhető fel egy csalás?

A csalásoknak számos különböző archetípusa van, így szinte lehetetlen mindet felsorolni, de megpróbálok kiemelni néhány tipikus módszert. Az egyik legelterjedtebb, amikor valamilyen szöveges üzenetben – legyen szó sms-ről vagy e-mailről – a felhasználó csomagfogadással kapcsolatos információkat kap, például érkezik egy értesítés arról, hogy a várt szállítmányt nem tudták kézbesíteni, majd jön egy link, aminek segítségével új időpontot és helyszínt választhatunk.

Mivel ezek az üzenetek sokszor valósnak tűnnek, esetleg még rendeltem is valamit, a megosztott linkre kattintva egy olyan felületre navigálok, ami nagyon hasonló az eredetihez. Itt ki lehet választani egy új időpontot a kézbesítésre egy néhány száz forintos díjért cserébe, csupán annyit kell tennem, hogy megadom a kártyaadataimat. Habár az ilyen típusú átveréseknél az elkövetők gyakran tömegesen vagy adatbázisok alapján célozzák az áldozatokat, nagy az esély arra, hogy pont egy olyan embert érnek el, aki csomagot vár, mivel ma már a felhasználók jelentős része aktív online vásárló.

Amennyiben megadtuk az adatainkat egy ilyen weboldalon és azok illetéktelen kezekbe kerülnek, akkor már hozzáférnek a kártyánkhoz, valamint a csatolt bankszámlához.