A labdarúgó-világbajnokság piaci rangadója: összecsap az Adidas és a Nike – melyik sportszergyártó óriás lesz az igazi nyertes?
Ismét futball lázban ég a világ, és miközben a világ legjobb csapatai a sportág legrangosabb trófeájáért küzdenek a tengerentúlon zajló 2026-os FIFA labdarúgó-világbajnokságon, az Adidas és a Nike a pályán kívül a szurkolók pénztárcájáért és a befektetők kegyeiért folytat kiélezett küzdelmet.
A foci-vb hivatalos szponzoraként és a torna hivatalos labdájának gyártójaként az Adidas páratlan rivaldafényben fürödhet, de a Nike komoly riválisnak számít, amely a végső győzelemre is esélyes válogatottak, sztársportolók és globális marketinghálózatának előnyeire is támaszkodhat. A VB félidejéhez közeledve megnéztük, melyik sportszergyártó óriás nyeri a pályán kívüli versenyt
Tőzsdei teljesítményben vezet az Adidas
A részvénypiacon idén egyik sportszergyártó világmárka sem szerzett túl sok örömet a befektetőknek: az Adidas árfolyama mindössze 1,8 százalékot emelkedett, a Nike kurzusa pedig 33,5 százalékkal zuhant.
Igaz, az Adidas ezzel nem lóg ki az év első felében lényegében stagnálást mutató német DAX részvényindexből, amerikai riválisa azonban jócskán alulteljesít a tengerentúli tőzsde teljesítményét mérő S&P 500-on belül, amely 7,6 százalékos emelkedést tud felmutatni.
A labdarúgó-vb első két hete sem hozott érdemi fordulatot a tőzsdei teljesítményükben, a Nike papírjai újabb 3,6 százalékkal csorogtak el, a német gyártó árfolyama pedig lényegében oldalazott a június 11-i nyitómeccs kezdő sípszavának elhangzása óta.
Nagyobb hozamlehetőséggel egyenlít a Nike
A brókerházak mindkét sportipari vállalat részvényeiben nagy lehetőséget látnak, az idei nagy esés miatt e tekintetben a Nike tűnik vonzóbbnak: a beavertoni székhelyű vállalat papírjai 40,7 százalékos rali előtt állhatnak az LSEG adatbázisában szereplő célárak átlaga alapján.
Az Adidas részvényeiben pedig 20,7 százalékos hozamlehetőség a következő egy év során a konszenzusos árfolyamvárakozás szerint.
A foci-vb-n részt vevő 48 nemzeti válogatott közül 14-et az Adidas, 12-t pedig a Nike szponzorál, a német cég
- a címvédő Argentína mellett
- a végső győzelemre is esélyesnek tartott spanyol
- és brazil válogatott, valamint
- a társházigazda, Mexikó sportfelszereléseit szállítja a többi között.
Az amerikai vállalat pipás logója az egyik legnagyobb favorit Franciaország, valamint a két észak-amerikai házigazda, az Egyesült Államok és Kanada játékosainak mezein is feltűnik.
Árazásban és értékesítésben is erősebb az amerikai gyártó
A labdarúgó-világbajnokság óriási marketinglehetőséget jelent a sportszergyártóknak, amit igyekeznek is maximálisan kihasználni. A kiemelt termékszegmensnek számító mezek és pólók terén a Nike-nak áll a zászló, amely átlagosan 125 dolláros átlagáron kínálja a dedikáltan a világbajnokságra készített ruházati kollekciójának darabjait, miközben az Adidas 95 dollárért árulja saját VB-termékeit. Mindez az amerikai cég erősebb árképzési erejéről és vastagabb pénztárcájú fogyasztóbázisáról tanúskodik.
A borsosabb árazás dacára a torna kezdete óta a „hazai pályán játszó” Nike jelentősen felülmúlta az Adidas-t az észak-amerikai értékesítés arányait tekintve. Az amerikai gyártó világbajnoksághoz kötődő termékeinek 28 százaléka már az első két hét során elfogyott, míg a német társaságnál ez az arány csupán hét százalék volt az LSEG adatai szerint. Mindezt úgy, hogy előbbi sokkal szélesebb, 803 darabból álló termékkollekcióval készült az eddigi legnagyobb foci-vb-re, míg utóbbi szortimentje 608 tételből áll.
Labdarúgó-világbajnokság: ivószünet, méregdrága mezek, horrorjegyek – így kaszál a vb-n a FIFA
A futball-világbajnokság már régen nem csak sportesemény: a 2026-os torna olyan üzlet lett, amelynek bevételei egy közepes ország éves költségvetésével vetekednek. A három rendező országban zajló tornán a jegyektől a reklámokon át a sörökig és a labdarúgók mezéig szinte mindenből rekordbevételt próbálnak kipréselni – és úgy tűnik, a szurkolók többsége ezt hajlandó megfizetni.
A Nike még egy fontos kiskereskedelmi mutatóban, a készletgazdálkodás terén is előzi európai versenytársát. Termékeinek átlagos készletnapjainak száma iparági szinten is kiemelkedő, 103 nap, szemben a szektorra jellemző, átlagosan 166 napos, valamint az Adidas 168 napos forgási idejével, ami azt mutatja, hogy mennyi időbe telik értékesítenie a raktáron lévő készleteket.
Az eredmény az Adidasnál lehet fényesebb
A nézők százmillióit vonzó globális sportesemény a szektor képviselőinek pénzügyi eredményeit is támogathatja, noha az ezúttal öt hetesre nyúló bajnokság piaci hatása ezúttal két negyedév között oszlik majd meg.
Az elemzői várakozások alapján az Adidas számait lendítheti fel erőteljesebben a VB, amely átlagosan 6,8 százalékos árbevétel bővülést és 22,2 százalékos nyereségnövekedést érhet el a júniusig tartó második, valamint a szeptember végén záruló harmadik negyedév során.
A Nike bevételei ezzel szemben 1,7 százalékkal csökkenhetnek, nettó eredménye pedig több mint hat százalékkal apadhat az augusztusban záruló három hónap során.